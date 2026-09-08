Приморско с ранни резервации за май заради Евровизия в Бургас

Н а финала на летния сезон в Приморско вече се правят резервации за следващия май, когато Бургас ще е домакин на Евровизия. Кметът на общината Иван Гайков съобщи за БНР Бургас, че точно за периода 11-15 май има десетки направени резервации и за морския курорт.

Той припомни идеята на бургаския кмет Димитър Николов да се представи един цялостен туристически продукт включващ цялото Черноморие.

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"На 30 минути сме от Бургас и с колегите от Царево и Созопол предстои среща, на която да направим график, за да има по-добра свързаност с Бургас. Смятам, че ще успеем да представим най-доброто от нашите общини."

Гайков не се съмнява, че Приморско ще успее да отговори на търсенето на туристите, още повече, че и този май много от хотелите са били отворени. Той е бил уверен от хотелиерите и ресторантьорите, че догодина ще отворят още на 1 май.

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Този уикенд Приморско закрива летния сезон с концерт на Роби в петък и българска естрада на следващия ден.