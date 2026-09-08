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„Казаха, че ми остават 10 години живот“: Памела Андерсън с разтърсваща изповед във Венеция

Холивудската звезда Памела Андерсън се върна към един от най-мрачните периоди в живота си, като сподели подробности за коварната си диференциална диагноза от миналото

8 септември 2026, 13:00
„Казаха, че ми остават 10 години живот“: Памела Андерсън с разтърсваща изповед във Венеция
Източник: Getty

Х оливудската звезда Памела Андерсън се върна към един от най-мрачните периоди в живота си, като сподели подробности за коварната си диагноза от миналото, съобщава People.

59-годишната актриса се качи на сцената на благотворителната гала вечер amfAR Gala Venezia 2026, проведена в луксозния хотел Hilton Molino Stucky във Венеция по време на престижния филмов фестивал. Звездата от „Спасители на плажа“ бе удостоена със специалната награда „За храброст“ (Award of Courage).

„Това беше смъртна присъда. Точно това ми каза лекарят - че най-вероятно ми остават около 10 години живот“, сподели през сълзи Андерсън по време на речта си.

Актрисата се заразява с вируса на хепатит C през 2002 г. след използване на общи игли за татуиране с бившия си съпруг - рокера Том Лий.

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Прогнозата на лекарите буквално преобръща живота на Памела:

„Диагнозата помрачи и изкриви всички мои решения. Не се страхувах от самата смърт, а от това какво ще се случи с малките ми деца. Това преобърна целия ми свят“, допълни тя. От брака си с 63-годишния Том Лий актрисата има двама вече пораснали синове – Брандън Томас и Дилън Джагър.

Специализираното лечение коства почти всичките ѝ финансови спестявания. През 2015 г. Памела Андерсън официално обяви, че се е излекувала напълно от вируса, благодарение на откритите през 2011 г. нови медикаменти.

„Аз не съм жертва, аз съм победител. Днес съм по-силна и способна, отколкото някога съм си мечтала. Не съм девойка в беда, колкото и лесна да е тази роля за играене“, завърши вдъхновяващата си реч тя.

Триумф във Венеция

Наградата ѝ бе връчена от режисьора и актьор Тайка Уайтити, с когото Андерсън си партнира в новата драма „Place to Be“. Прожекцията на лентата е една от най-чаканите премиери на 83-ия Филмов фестивал във Венеция.

Организацията amfAR, чиято основна цел е борбата с СПИН и ХИВ, организира традиционния си търг, на който бяха отличени още арт звездата Марина Абрамович (презентирана от Орландо Блум), а за музикалното настроение се погрижиха певиците Бебе Реджа и Мими Уеб.

След грандиозния си успех с филма „Последната танцьорка“ (The Last Showgirl), Памела Андерсън изживява истински ренесанс в кариерата си, като подготвя още няколко големи филмови проекта.

Източник: People    
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