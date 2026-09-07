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Гешев и Радостина признаха: Не бяхме щастливи, че се паднахме срещу Ваня и Светлин

Двамата бяха специални гости на новия епизод на „След Игрите Podcast“, където говориха за участието си в „LactoFlor: Битка на звездите“, личния си живот и осмия сезон на „Игри на волята“

7 септември 2026, 09:13
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Г ешев и Радостина се заврърнаха в света на „Игри на волята“. Двамата бяха специални гости на новия епизод на „След Игрите Podcast“, в който говориха за участието си в „LactoFlor: Битка на звездите“, личния си живот и новия сезон на екстремното риалити.

Гешев и Радостина отново се изправиха на Арената, този път в сблъсък срещу Ваня и Светлин. Двамата признаха, че не са били особено щастливи, когато са разбрали кои ще бъдат техните съперници.

В подкаста те разказаха какво ги е притеснило в двойката Ваня и Светлин и как двамата са успели да ги победят.

  • Какво е да се върнеш на Арената

Завръщането на Арената връща и усещането от „Игри на волята“. Гешев и Радостина споделиха как са се чувствали, когато отново са стъпили на пясъка.

Двамата отговориха и на въпроса кое е по-трудно - да участваш за първи път, без да знаеш какво те очаква, или да се върнеш, когато вече знаеш колко тежка може да бъде битката.

Те коментираха и останалите звезди в турнира и посочиха кого определят като фаворит за победата. Двамата обсъдиха и разликите между състезанието самостоятелно и в двойка, както и с кого са искали да се състезават.

  • Гешев за семейството и любовта

В разговора с Генерал Ръждавичка специално внимание бе отделено и на личния живот на двамата.

Гешев вече е семеен и разказа за сватбата с любимата си Мария, организацията на големия ден и медения месец. Той сподели и каква според него е тайната на истинската и дълготрайна любов.

  • Радостина разказва за промените във визията си

Радостина също говори за личния си живот. След участието си в „Игри на волята“ тя е направила няколко промени във визията си, включително три различни цвята на косата.

В подкаста тя разкри какво стои зад трансформациите и дали в тях има намесен мъж. Радостина показа и друго свое умение - танците.

  • Ивет Лалова в „Игри на волята“

Гешев и Радостина коментираха и участието на Ивет Лалова в „Игри на волята“.

Двамата говориха за появата на една от най-големите спортни звезди в предаването и обсъдиха как присъствието ѝ сред участниците променя представите за възможностите и границите на битките в риалитито.

  • Кои са фаворитите им в сезон 8

В новия епизод Гешев и Радостина направиха и своята оценка на осмия сезон на „Игри на волята“.

Те коментираха дали новите участници са по-силни от воините в предишните сезони, кои са техните фаворити за победата и дали е възможно жена да стигне до големия финал и да спечели сезона.

Сред обсъжданите образи бяха фризьорът Пепи и Марио - Малкото Чикаго.

Гледайте новия епизод на „След Игрите Podcast“ с Гризлито Гешев и жената войн Радостина!

Всичко за "Игри на волята" 8 може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

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