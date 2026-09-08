Пазаруване за 15 септември: Как да избегнем капаните и да спестим

В ажно е преди 15-ти септември, а и по принцип, да пазаруваме от легитимни търговци. Това каза по Радио Фокус Габриела Руменова от "Ние, потребителите".

"Моят съвет е, когато правим по-голям пазар, който е свързан с конкретна дата, да си направим списък. Може би на 2 пъти да пазаруваме. Да изхождаме от опита и да знаем какво задължително ще ни е необходимо, само него да купим и да изчакаме родителските срещи, за да не се наложи да дублираме", коментира още тя.

"Ако се разровим повече ще видим, че има различни предложения и те най-вече са свързани с качеството на стоките. Когато купуваме за дете, за ученик, си даваме сметка, че то не може да се употребява дълго, но при всички случаи трябва да се използва и да бъде качествено. Купуват се много неща - раници, учебници, дрехи, обувки, кутии за храна, бутилки. Обикновено в тези бутилки може да има химически вещества, които са вредни, затова трябва на етикета да пише BPA Free, което означава, че са безопасни", обясни Руменова.

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"Много внимателно трябва да четем етикетите", предупреди тя.

"Ако няма да купуваме раница, а само облекла и съответните принадлежности, които само ще добавим към тези от предходни години - около 200 евро биха ни стигнали за 15-ти септември", допълни тя.

Габриела Руменова посъветва родителите да внимават с предварително направените комплекти с принадлежности за часовете по математика, защото могат да им струват по-скъпо.

"На пръв поглед ни се струва, че може би ще ни е по-евтино, ще си спестим време и търсене, но трябва да видим дали в този комплект има всичко необходимо, или ще трябва да купуваме още неща. Качеството също е важно, защото понякога търговците използват това, че един несесер е много привлекателен за децата, те го искат, но вътре има само 2-3 флумастера, 1-2 молива и 1 химикал, една некачествена гумичка или острилка", коментира специалистът.