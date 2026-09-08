България

Разкриха мащабна имотна измама за 1,4 млн. лева в София, трима са в ареста

Престъпната схема е действала като инвестиционна пирамида, карала пострадалите да теглят кредити от няколко банки в един и същи ден

Стела Христова Стела Христова

8 септември 2026, 14:47
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Т рима души са задържани при специализирана полицейска операция в София в рамките на разследване на измама в особено големи размери, представляваща особено тежък случай. За резултатите от акцията съобщиха от Главната дирекция „Национална полиция“. Установената имотна вреда е за около 1,4 млн. лева, или приблизително 700 хил. евро, предава NOVA.

По думите на заместник-директора на ГДНП старши комисар Димитър Андонов разследването е започнало след постъпили преди около месец данни за множество случаи, свързани с договори за партньорство и продажба на вземания.

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Според събраната до момента информация на пострадалите са били предлагани инвестиции в жилищни имоти в центъра на София. В значителна част от случаите хората осигурявали необходимите средства чрез потребителски кредити, отпуснати от няколко банкови институции.

Разследващите смятат, че предполагаемата престъпна дейност е била прикривана зад легалната дейност на дружество, представящо се като инвестиционен посредник.

„Работата по случая продължава от около месец, когато постъпиха данни за множество случаи“, обясни Андонов. По думите му при операцията са задържани трима души, за които са събрани данни за съпричастност към разследваната дейност.

Началникът на отдел „Разследване“ в ГДНП комисар Чавдар Чиков уточни, че досъдебното производство е образувано през август. Разследва се предполагаема престъпна дейност, извършвана в продължение на три години - от август 2023 г. до август 2026 г.

Специализираната операция е проведена от служители на сектор „Измами“, отдел „Криминална полиция“, отдел „Разследване“ и експерти по криминалистика, съвместно със Софийската районна прокуратура.

При доказване на вина, законът предвижда наказание от 3 до 10 години затвор, като съдът може да постанови и конфискация на част от имуществото.

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В рамките на разследването служителите на ГДНП са извършили голям брой оперативни и процесуално-следствени действия. При специализираната полицейска операция са претърсени адреси и автомобили, извършени са лични обиски на задържаните и множество разпити, включително пред съдия.

По време на акцията са задържани трима души за срок до 24 часа. Впоследствие материалите по разследването са докладвани на наблюдаващия прокурор и след съгласуване тримата са привлечени като обвиняеми. С прокурорско постановление задържането им е удължено до 72 часа, а впоследствие съдът им е наложил най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.

По думите на Чиков разследването е все още в начален етап. Продължават разпитите, като се установяват и други пострадали, които предстои да бъдат приобщени към досъдебното производство. Назначени са и различни експертизи на веществени доказателства, иззети при претърсванията. Работата по събирането и анализа на доказателствата продължава.

Говорителят на Софийската районна прокуратура Александра Стефанова съобщи, че две лица са привлечени към наказателна отговорност за измама в особено големи размери, извършена в съучастие. Към момента обвинението е за причинена имотна вреда от около 1,4 млн. лева, или приблизително 700 хил. евро.

Механизмът на схемата: Замисъл, насочен към средната класа

По думите на Стефанова предполагаемата схема била насочена към хора, които не разполагали със собствен капитал за инвестиции. Те били убеждавани да се превърнат в инвеститори, като в рамките на един ден теглят кредити от няколко различни банки. След това чрез онлайн банкиране средствата били превеждани на дружеството.

От прокуратурата обясниха, че отпускането на няколко кредита в един и същи ден било възможно, тъй като информацията за вече изтеглен заем не достигала достатъчно бързо до останалите кредитни институции. Така отделните суми от всяка банка не били толкова големи, но общият размер на задълженията, натрупани от един човек за ден, можел да бъде значителен.

Според разследващите са били търсени предимно хора от т.нар. средна класа, които нямали достатъчно собствени средства, за да направят подобна инвестиция.

Пред пострадалите дейността на дружеството била представяна като свързана с инвестиции в недвижими имоти и строителни проекти. Те били уверявани и че при евентуални финансови затруднения на компанията и проблем с възвръщаемостта на вложените средства ще получат обезпечение с активи. На този етап от разследването обаче не е установено въпросните активи да са собственост на дружеството, обясни Стефанова.

Когато обещаната възвръщаемост не се реализирала, част от пострадалите били мотивирани да привличат нови хора, които също да инвестират в компанията. Според разследващите по този начин те се надявали да възстановят собствените си вложени средства.

Към момента обвиненията обхващат вреди за около 1,4 млн. лева и осем пострадали. В хода на разследването обаче са установени данни за над 30 души, които са инвестирали средства, като предстои да се изясни дали и те са пострадали от предполагаемата схема.

Според събраните до момента доказателства пострадалите били убеждавани, че средствата, които влагат в дружеството, ще им донесат възвръщаемост в изключително кратък срок - между шест месяца и една година.

В началото част от хората действително получавали определени суми като възвръщаемост на вложенията си. Разследването обаче не установило връзка между тези плащания и декларираната пред инвеститорите дейност на дружеството.

По думите на Стефанова не са открити доказателства компанията да е извършвала сделки и инвестиции в недвижими имоти в мащаб и по начин, които да съответстват на представяния пред пострадалите инвестиционен модел.

От ГДНП уточниха още, че задържаните по случая лица са известни на МВР от предходни години, без на този етап да бъдат съобщени повече подробности.

От полицията посочиха и че набирането на пострадалите не е ставало онлайн, а контактите и срещите са били осъществявани лично. В предполагаемата схема са използвани кредити от множество банкови институции, които са били теглени в рамките на един и същи ден.

Редактор: Стела Христова
измама полицейска операция финансова схема инвестиции в имоти ГДНП задържани потребителски кредити София
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