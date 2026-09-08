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Хари и Меган са „изненадани“ от писмото на краля

Дворецът потвърди, че херцогът и херцогинята на Съсекс остават частни лица без право на кралски титли, след завръщането им в Обединеното кралство

8 септември 2026, 11:37
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Х ари и Меган „изненадани“ от писмото на крал Чарлз III, с което потвърждава, че остават без официални кралски ангажименти, съобщи BBC.

Писмото е имало за цел да внесе яснота относно статута на принц Хари и Меган, които се върнаха от Калифорния заедно с децата си Арчи и Лилибет миналия месец.

Говорител на херцога и херцогинята на Съсекс заяви, че двамата са били изненадани от факта, че кралското домакинство е изпратило писмо, разясняващо официалния им статут на неработещи членове на кралското семейство.

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Говорителят отбеляза, че двойката е била „малко изненадана да не бъде уведомена за това предварително“.

Кралски източници обаче твърдят, че Хари и Меган са били информирани за писмото, преди то да стане публично достояние.

Разбира се също така, че днес се събира комисията по сигурността към Министерството на вътрешните работи, за да разгледа възможността за осигуряване на охрана, финансирана от данъкоплатците, след като семейството вече отново живее в Обединеното кралство.

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Те все още няма да могат да използват титлите „Негово и Нейно Кралско Височество“ и остават „частни лица“, се посочва в писмото, изпратено от името на Краля от лорд-чамберлена - висш представител на Двореца.

Според източници от Двореца писмото на краля е било изпратено до екипа на принц Хари, правителствени министерства, военни представители и лорд-попечителите.

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Съобщението от краля подчертава, че позицията, договорена през 2020 г., когато Съсекс напуснаха Обединеното кралство - така нареченото Споразумение от Сандрингам - остава в сила.

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Това изключваше всякакъв статут от типа „полувътре, полувън“, така че Хари и Меган да не могат да преследват свои търговски интереси, докато продължават да бъдат действащи членове на кралското семейство.

Източник: BBC    
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