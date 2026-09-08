Агресивен мъж с 2,73 промила алкохол нападна екип на Спешната помощ

М ъж на 46-годишна възраст е задържан след нападение и заплахи срещу екип на Спешната помощ в смолянското село Виево.

Инцидентът е станал на 4 септември. Медицински екип от Филиала за спешна медицинска помощ в Баните бил изпратен на адрес след сигнал за 32-годишна жена, която се нуждаела от медицинска помощ. Жената живеела на семейни начала със задържания.

Нападнаха и заплашиха с убийство фелдшер по време на дежурство (ВИДЕО)

При пристигането на медиците мъжът станал агресивен. По данни на полицията той започнал да хвърля предмети по медицинския екип и да отправя заплахи към служителите.

При проверка за употреба на алкохол дрегерът отчел 2,73 промила в издишания въздух.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. В Районното управление в Смолян е образувано бързо производство.

Яростен мъж нападна лекар пред спешното в Кюстендил

Скандал и насилие в Спешното в Разлог: Медицинска сестра е съборена на земята, три жени – в ареста

Близки на пациент пребиха фелдшер в Криводол, нападателят е задържан