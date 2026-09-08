Приключи прочистването около „ЕМКО“: Открити са 60 невзривени боеприпаса

П риключи прочистването на района около завод „ЕМКО“ край тревненското село Белица от невзривени боеприпаси и метални отломки, останали след инцидента от 10 август.

В периода от 17 август до 3 септември специализирана инженерна група от Сухопътните войски, заедно с екип от Военномедицинска академия, е обследвала и обезопасила терена около външния периметър на предприятието.

Източник: Министерство на отбраната

При проверката на площ от 566 дка военнослужещите са открили 60 невзривени боеприпаса с различен калибър. Два от тях са били унищожени на място, а останалите са предадени за последваща утилизация.

Освен боеприпасите екипите са събрали и предали на завода около два тона метални отломки, разпръснати в района в резултат на взривовете.

Източник: Министерство на отбраната

Какво се случи на 10 август

Инцидентът в складова база на „ЕМКО“ край село Белица възникна на 10 август. Пожар в склад за боеприпаси беше последван от серия взривове. Районът беше отцепен, а системата BG-Alert беше активирана с предупреждение към населението да избягва опасната зона. Работниците на предприятието бяха евакуирани. При инцидента няма загинали и пострадали.

Вследствие на взривовете в близост до предприятието възникна и горски пожар. Огънят беше овладян, но последвалите обследвания установиха наличие на разпръснати боеприпаси и други опасни материали в района. На 12 август специализирани екипи извършиха и контролирано унищожаване на установени боеприпаси на територията на завода.

Заради необходимостта от обезопасяване на района община Трявна въведе частично бедствено положение в 500-метрова зона около площадката на „ЕМКО“. Мярката беше предприета, за да се ограничи достъпът на външни лица и да се осигурят безопасни условия за работа на военните екипи.

Прочистването беше извършено по искане на областния управител на Габрово и със заповед на министъра на отбраната. В първоначалния етап на операцията участваха 17 военнослужещи, един цивилен служител и шест единици военна техника.

Причините за инцидента от 10 август се разследват от компетентните органи. Окръжната прокуратура в Габрово проверява всички възможни версии за възникването на пожара и последвалите взривове. От „ЕМКО“ заявиха още в деня на инцидента, че изключват човешка грешка като причина за него.