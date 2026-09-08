С Dacia Spring започва новият етап на масова електрификация в Европа

Дизайнът е такъв, че виждам как Spring би могъл да се превърне в притегателна сила за най-младото поколение, за GenZ, енигмата на пазара на автомобили, които всички производители се опитват да разгадаят.

Д осега Dacia избягваше електрическия сегмент, тъй като това значеше висока цена. Да, имаме Spring, който направи около 210 000 продажби по света, но там имаше компромиси, производството бе в Китай. Сега пред вас е новият Spring и той няма абсолютно нищо общо с предшественика си, което е само в плюс за новия субкомпактен електрически модел, с който Dacia започва нова ера за себе си, както и за масовата електрификация в Европа.

Дълъг под 4 метра, Sping е първият представител на новата вълна субкомпактни електрически модели, разполагащи с технологичния потенциал на Renault Group, за да предложи стартова цена под 18 000 евро от произведен в Европа електромобил, която наистина заслужава висок кредит за създателите му. Spring е първият от четирите електрически модела, които Dacia ще представи до 2030 г.

Новата платформа RG-EV на Renault е направила автомобила с 15 см по-дълъг и 18 см по-широк от предшественика си, което ще рече 3,85 м дължина и 1,74 м широчина. Източник: Dacia

За това ще спомогне най-новата платформа RG-EV за малки автомобили на Renault Group, която е в основата на новото Twingo, разработено за под две години. Dacia отива още по-напред, разработвайки новия Spring за около година и половина, нещо, което е от особено високо значение в конкуренцията с китайските модели и тяхната прословута „китайска скорост“. И най-вече, този технологичен ноу-хау позволява на Dacia допълнително да намали разходите за разработка, което усещаме и с крайната цена. Такава от европейски производител все още е без аналог.

Като изключим това, другият важен ефект от новата платформа са пропорциите на автомобила. Той е с 15 см по-дълъг и 18 см по-широк от първото поколение, което ще рече, че Spring вече е 3,85 м дълъг и 1,74 м широк. Така, освен по-добрата стабилност на пътя, автомобилът предлага един от най-просторните интериори в електрическия сегмент А. Предлага и най-големия багажник от 337 л, който надминава модели от горния сегмент. Освен това е единственият, който предлага и frunk като допълнително оборудване с обем 18 литра.

Spring е оборудван с LFP батерия от CATL с използваем капацитет 27,5 kWh (90 клетки), която осигурява комбиниран пробег по WLTP от цели 250 км. Източник: Dacia

Преди да продължа с техническата част, трябва да отдам заслуженото и на дизайна, тъй като бяхме сред първите, които видяха на живо новия Spring. И без абсолютно никакво притеснение ще кажа, че Spring, по мое лично мнение, е най-симпатичният и привлекателен автомобил на марката. Да, Striker излъчва други послания, но тук цялостният дизайн е такъв, че виждам как този модел би могъл да се превърне в притегателна сила за най-младото поколение, за GenZ, енигмата на пазара на автомобили, които всички производители се опитват да разрешат.

Висок и хоризонтален преден капак, черен гланц и LED светлинен подпис, който със светлоотражение на долната част копира D-то в името на марката. Колелата са изнесени в самите краища на автомобила, а изправената С-колона и стоповете хвърлят Renault 5 vibes. Правя и някаква странна връзка с предходното поколение на Citroen C3, като дори не визирам начина на отваряне на задните стъкла. Цветът Agave също „тича“ много на модела, пропорциите също правят автомобила много атрактивен.

Големият пробег спрямо капацитета на батерията е постижим благодарение на факта, че Spring е един от най-леките електрически модели в клас А с тегло 1212 кг (212 кг на батерията). Източник: Dacia

Стигам и до най-важното за всеки електромобил. Базирайки се на натрупаните данни от първото поколение на модела, които казват, че собствениците на колата са минавали средно 34 км на ден с 34 км/ч в града, новият Spring е оборудван с LFP батерия с използваем капацитет 27,5 kWh (90 клетки), която осигурява комбиниран пробег по WLTP от цели 250 км.

Казвам „цели“, защото наистина горният параметър изглежда внушително на фона на скромната батерия. И за това си има обяснение, което се крие във факта, че Spring е един от най-леките електрически модели в клас А с тегло 1212 кг (212 кг на батерията), позволяващ постигане на среден разход на енергия от само 12,7 kWh.

Стандартното бордно зарядно е 6,6-киловатово, но има и опция за 11-киловатово, като с него зареждането на DС станция с 50 kW зарежда батерията от 15 до 80% за 28 минути. Източник: Dacia

Две са версиите, Expression и Journey, в които ще се предлага моделът, като и двете разчитат на същата батерия и мотор с 80 к.с. и 175 Нм, който може да ускори Spring до 130 км/ч. Това не е толкова важно, защото колата ще се ползва почти единствено само в града. Тук далеч по-важен е друг параметър, а именно радиус на завой от едва 4,95 м.

Зареждането. Стандартното бордно зарядно е 6,6 kW. В домашен контакт батерията ще се зареди за 9 часа от 15 до 80%. На 7-киловатов Wallbox зареждането ще отнеме почти 3 часа. Има опция и за 11-киловатово бордно зарядно, което е съвместимо с трифазна стенна зарядна станция, за да се съкрати времето с час. Максималната мощност на DC зарядна станция е 50 kW, като на такава зареждането от 15 до 80% пада под 30 минути.

Имаме хоризонтални линии, подобно на екстериора и двуетажно арматурно табло, които придават визуална широчина. Стандартно моделът идва със 7-инчово приборно табло и 10,1-инчов мултимедиен екран. Източник: Dacia

Интериорът е позната територия. Тук се спазва философията за предлагане на най-същественото, за да не се оскъпява автомобилът и в същото време да се ограничи теглото. Имаме хоризонтални линии, подобно на екстериора и двуетажно арматурно табло, които придават визуална широчина. Стандартно моделът идва със 7-инчово приборно табло и 10,1-инчов мултимедиен екран. Новост е вертикалната конзола под дисплея, наречена Pelican. Там е бутонът за електрическата паркинг спирачка, отгоре има има повърхност против подхлъзване, за да си оставяте телефона, а YouClip дава възможност за закачване на аксесоари, кабели или пазарски торби.

Източник: Dacia

Автомобилът се произвежда в Словения и както казах още в самото начало, стартовата му цена е под 18 000 евро за Expression и под 20 000 евро за Journey. Важното тук е, че основната част от компонентите му са европейско производство (без батерията [CATL] и електромотора, които са китайски) , благодарение на което Spring ще се класира за държавна субсидия в повечето европейски държави (за съжаление без България), когато новият регламент с тези изисквания влезе в сила.