Технологии

С Dacia Spring започва новият етап на масова електрификация в Европа

Моделът е напълно нов, стъпва върху нова платформа, дълъг е под 4 метра, това е първият представител на новата вълна субкомпактни електрически модели, които ще предложат стартова цена под 18 000 евро

Пламен Георгиев Пламен Георгиев

8 септември 2026, 08:33
С Dacia Spring започва новият етап на масова електрификация в Европа
Дизайнът е такъв, че виждам как Spring би могъл да се превърне в притегателна сила за най-младото поколение, за GenZ, енигмата на пазара на автомобили, които всички производители се опитват да разгадаят.   
Източник: Dacia

Д осега Dacia избягваше електрическия сегмент, тъй като това значеше висока цена. Да, имаме Spring, който направи около 210 000 продажби по света, но там имаше компромиси, производството бе в Китай. Сега пред вас е новият Spring и той няма абсолютно нищо общо с предшественика си, което е само в плюс за новия субкомпактен електрически модел, с който Dacia започва нова ера за себе си, както и за масовата електрификация в Европа.

Дълъг под 4 метра, Sping е първият представител на новата вълна субкомпактни електрически модели, разполагащи с технологичния потенциал на Renault Group, за да предложи стартова цена под 18 000 евро от произведен в Европа електромобил, която наистина заслужава висок кредит за създателите му. Spring е първият от четирите електрически модела, които Dacia ще представи до 2030 г.

Новата платформа RG-EV на Renault е направила автомобила с 15 см по-дълъг и 18 см по-широк от предшественика си, което ще рече 3,85 м дължина и 1,74 м широчина.
Новата платформа RG-EV на Renault е направила автомобила с 15 см по-дълъг и 18 см по-широк от предшественика си, което ще рече 3,85 м дължина и 1,74 м широчина. Източник: Dacia

За това ще спомогне най-новата платформа RG-EV за малки автомобили на Renault Group, която е в основата на новото Twingo, разработено за под две години. Dacia отива още по-напред, разработвайки новия Spring за около година и половина, нещо, което е от особено високо значение в конкуренцията с китайските модели и тяхната прословута „китайска скорост“. И най-вече, този технологичен ноу-хау позволява на Dacia допълнително да намали разходите за разработка, което усещаме и с крайната цена. Такава от европейски производител все още е без аналог.

Като изключим това, другият важен ефект от новата платформа са пропорциите на автомобила. Той е с 15 см по-дълъг и 18 см по-широк от първото поколение, което ще рече, че Spring вече е 3,85 м дълъг и 1,74 м широк. Така, освен по-добрата стабилност на пътя, автомобилът предлага един от най-просторните интериори в електрическия сегмент А. Предлага и най-големия багажник от 337 л, който надминава модели от горния сегмент. Освен това е единственият, който предлага и frunk като допълнително оборудване с обем 18 литра.

Spring е оборудван с LFP батерия от CATL с използваем капацитет 27,5 kWh (90 клетки), която осигурява комбиниран пробег по WLTP от цели 250 км.
Spring е оборудван с LFP батерия от CATL с използваем капацитет 27,5 kWh (90 клетки), която осигурява комбиниран пробег по WLTP от цели 250 км. Източник: Dacia

Преди да продължа с техническата част, трябва да отдам заслуженото и на дизайна, тъй като бяхме сред първите, които видяха на живо новия Spring. И без абсолютно никакво притеснение ще кажа, че Spring, по мое лично мнение, е най-симпатичният и привлекателен автомобил на марката. Да, Striker излъчва други послания, но тук цялостният дизайн е такъв, че виждам как този модел би могъл да се превърне в притегателна сила за най-младото поколение, за GenZ, енигмата на пазара на автомобили, които всички производители се опитват да разрешат.

Висок и хоризонтален преден капак, черен гланц и LED светлинен подпис, който със светлоотражение на долната част копира D-то в името на марката. Колелата са изнесени в самите краища на автомобила, а изправената С-колона и стоповете хвърлят Renault 5 vibes. Правя и някаква странна връзка с предходното поколение на Citroen C3, като дори не визирам начина на отваряне на задните стъкла. Цветът Agave също „тича“ много на модела, пропорциите също правят автомобила много атрактивен.

Големият пробег спрямо капацитета на батерията е постижим благодарение на факта, че Spring е един от най-леките електрически модели в клас А с тегло 1212 кг (212 кг на батерията).
Големият пробег спрямо капацитета на батерията е постижим благодарение на факта, че Spring е един от най-леките електрически модели в клас А с тегло 1212 кг (212 кг на батерията). Източник: Dacia

Стигам и до най-важното за всеки електромобил. Базирайки се на натрупаните данни от първото поколение на модела, които казват, че собствениците на колата са минавали средно 34 км на ден с 34 км/ч в града, новият Spring е оборудван с LFP батерия с използваем капацитет 27,5 kWh (90 клетки), която осигурява комбиниран пробег по WLTP от цели 250 км.

Казвам „цели“, защото наистина горният параметър изглежда внушително на фона на скромната батерия. И за това си има обяснение, което се крие във факта, че Spring е един от най-леките електрически модели в клас А с тегло 1212 кг (212 кг на батерията), позволяващ постигане на среден разход на енергия от само 12,7 kWh.

Стандартното бордно зарядно е 6,6-киловатово, но има и опция за 11-киловатово, като с него зареждането на DС станция с 50 kW зарежда батерията от 15 до 80% за 28 минути.
Стандартното бордно зарядно е 6,6-киловатово, но има и опция за 11-киловатово, като с него зареждането на DС станция с 50 kW зарежда батерията от 15 до 80% за 28 минути. Източник: Dacia

Две са версиите, Expression и Journey, в които ще се предлага моделът, като и двете разчитат на същата батерия и мотор с 80 к.с. и 175 Нм, който може да ускори Spring до 130 км/ч. Това не е толкова важно, защото колата ще се ползва почти единствено само в града. Тук далеч по-важен е друг параметър, а именно радиус на завой от едва 4,95 м.

Зареждането. Стандартното бордно зарядно е 6,6 kW. В домашен контакт батерията ще се зареди за 9 часа от 15 до 80%. На 7-киловатов Wallbox зареждането ще отнеме почти 3 часа. Има опция и за 11-киловатово бордно зарядно, което е съвместимо с трифазна стенна зарядна станция, за да се съкрати времето с час. Максималната мощност на DC зарядна станция е 50 kW, като на такава зареждането от 15 до 80% пада под 30 минути.

Имаме хоризонтални линии, подобно на екстериора и двуетажно арматурно табло, които придават визуална широчина. Стандартно моделът идва със 7-инчово приборно табло и 10,1-инчов мултимедиен екран.
Имаме хоризонтални линии, подобно на екстериора и двуетажно арматурно табло, които придават визуална широчина. Стандартно моделът идва със 7-инчово приборно табло и 10,1-инчов мултимедиен екран. Източник: Dacia

Интериорът е позната територия. Тук се спазва философията за предлагане на най-същественото, за да не се оскъпява автомобилът и в същото време да се ограничи теглото. Имаме хоризонтални линии, подобно на екстериора и двуетажно арматурно табло, които придават визуална широчина. Стандартно моделът идва със 7-инчово приборно табло и 10,1-инчов мултимедиен екран. Новост е вертикалната конзола под дисплея, наречена Pelican. Там е бутонът за електрическата паркинг спирачка, отгоре има има повърхност против подхлъзване, за да си оставяте телефона, а YouClip дава възможност за закачване на аксесоари, кабели или пазарски торби.

Източник: Dacia

Автомобилът се произвежда в Словения и както казах още в самото начало, стартовата му цена е под 18 000 евро за Expression и под 20 000 евро за Journey. Важното тук е, че основната част от компонентите му са европейско производство (без батерията [CATL] и електромотора, които са китайски) , благодарение на което Spring ще се класира за държавна субсидия в повечето европейски държави (за съжаление без България), когато новият регламент с тези изисквания влезе в сила.

Автор: Пламен Георгиев
Dacia Dacia Spring Дачия Спирнг електромобили
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Трагичен инцидент край Видин: Дърво затисна и уби 57-годишен мъж

Трагичен инцидент край Видин: Дърво затисна и уби 57-годишен мъж

Хари и Меган са „изненадани“ от писмото на краля

Хари и Меган са „изненадани“ от писмото на краля

Нови разкрития за смъртта на едногодишното дете във Варна

Нови разкрития за смъртта на едногодишното дете във Варна

Тактиката „Вучич“: Извънредни избори в Сърбия за потушаване на народния гняв

Тактиката „Вучич“: Извънредни избори в Сърбия за потушаване на народния гняв

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Кои вкусове разпознават котките

Кои вкусове разпознават котките

dogsandcats.bg
Тръмп обяви: „Луната е наша!“ и показа зловещите униформи на Космическите сили
Ексклузивно

Тръмп обяви: „Луната е наша!“ и показа зловещите униформи на Космическите сили

Преди 1 час
25 години по-късно: Тайни документи и видео от 11 септември разкриват следа към Саудитска Арабия
Ексклузивно

25 години по-късно: Тайни документи и видео от 11 септември разкриват следа към Саудитска Арабия

Преди 1 час
<p>Промениха картата на Земята: Вижте как реално изглеждат континентите</p>
Ексклузивно

Промениха картата на Земята: Вижте как реално изглеждат континентите

Преди 1 час
<p style=Това е новата Dacia Spring, най-достъпният европейски EV

">
Ексклузивно

Това е новата Dacia Spring, най-достъпният европейски EV

Преди 3 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Вулканите се връщат обратно в Резиденцията на “Игри на волята”

Вулканите се връщат обратно в Резиденцията на “Игри на волята”

Любопитно Преди 7 минути

Грешна стратегия потопи Ураганите до Брега на отчаянието

Пееш или лъжеш

Благотворителен епизод в подкрепа на УНИЦЕФ слага началото на новия сезон на „Пееш или лъжеш“ на живо на 20 септември

Любопитно Преди 14 минути

Обичани телевизионни лица и деца също застават зад каузата в ефира на NOVA през целия неделен ден

Цената на Brent отново се приближава до 100 долара за барел, след като напрежението около Ормузкия проток и новите атаки в региона засилиха опасенията за доставките.

Петролът продължава да поскъпва заради риска от продължителен конфликт в Близкия изток

Свят Преди 29 минути

Brent се приближава до 100 долара за барел, а опасенията за доставките от региона отново се засилват

Фон дер Лайен: Погребението на Ратко Младич може да подкопае пътя на Сърбия към ЕС

Фон дер Лайен: Погребението на Ратко Младич може да подкопае пътя на Сърбия към ЕС

Свят Преди 32 минути

Председателят на ЕК определи като „шокиращи“ кадрите от погребението и осъди присъствието на високопоставени сръбски представители

Huawei показа трифолда Mate XT2 с поверителен дисплей

Huawei показа трифолда Mate XT2 с поверителен дисплей

Технологии Преди 32 минути

Новият смартфон на китайската компания се сгъва с две панти, използва обновената версия на Harmony OS и предлага екран, който може да скрива съдържанието за околните

Двама туристи пострадаха в Рила, спасиха ги с медицински хеликоптер

Двама туристи пострадаха в Рила, спасиха ги с медицински хеликоптер

България Преди 36 минути

Единият инцидент е станал в района на връх Мусала

Непал

Откриха жива жена 10 дни след ада в Непал

Свят Преди 42 минути

„Четириетажната къща беше отнесена от наводненията и сградата остана насред плаващи пясъци. Докато се разхождахме наоколо, чухме глас: „Спасете ме“, каза полицейският служител Махендра Дарнал

Влак помете кола с трима младежи край Исперих

Влак помете кола с трима младежи край Исперих

България Преди 47 минути

18-годишната водачка на автомобила не спряла на червен сигнал на жп прелез

Снимката е илюстративна

Удар на Френската ривиера: Крадци нахлуха в музея „Реноар“ и задигнаха картини

Свят Преди 57 минути

<p>България и Китай търсят нови инвестиции и по-балансирана търговия</p>

Пулев пред вицепрезидента на Китай: Искаме повече инвестиции и нови производства

Свят Преди 1 час

Двете страни обсъдиха разширяване на търговията, китайски инвестиции у нас и по-активно присъствие на български компании на китайския пазар

Производители оспорват методиката за „справедливите цени“ на храните

Производители оспорват методиката за „справедливите цени“ на храните

Парите ни Преди 1 час

Според тях различни продукти не могат да бъдат поставени под един знаменател, а френският модел се използва по друг начин

Скандалът се задълбочава: Главният прокурор на Украйна подаде оставка

Скандалът се задълбочава: Главният прокурор на Украйна подаде оставка

Свят Преди 1 час

Руслан Кравченко обяви решението като „политическо“ на фона на разследване за предполагаема схема с измамни колцентрове

Шофьорът, блъснал патрулка и откраднал кола във Велико Търново, е задържан в Румъния

Шофьорът, блъснал патрулка и откраднал кола във Велико Търново, е задържан в Румъния

България Преди 1 час

Проведено е няколкодневно издирване

"Червена лампа" за институциите: Пропуснати ли са сигналите преди трагедията в Исперих

"Червена лампа" за институциите: Пропуснати ли са сигналите преди трагедията в Исперих

България Преди 1 час

Експерти предупреждават: Оттегленият сигнал не означава, че опасността е изчезнала

Гърция вдига минималната заплата до 1000 евро и намалява осигуровките

Гърция вдига минималната заплата до 1000 евро и намалява осигуровките

БезГранично Преди 1 час

Новият пакет включва още помощ за пенсионери, подкрепа за семейства и промени при жилищата

Лидерите на Алтернатива за Германия ликуват след победата

Вълната, която разтърси Брюксел: Защо победата на АзГ плаши Европа

Свят Преди 2 часа

Победата на АзГ, която съпредседателката Алис Ваидел описа като „историческа“, показва също, че в Германия, както и другаде в Европа, центърът вече не е толкова стабилен, колкото беше някога

Всичко от днес

От мрежата

6 забавни начина да отпразнувате рождения ден на котката си

dogsandcats.bg

13 плюса и минуса на Шиба Ину

dogsandcats.bg
1

Около 200 души в Деня на лешояда в Маджарово

sinoptik.bg
1

Най-големите пожари в Европа през лятото на 2026

sinoptik.bg

Джой Тодорова към любимия си: „Не губи доброто си сърце, с което ни водиш напред“

Edna.bg

Салма Хайек отпразнува 60-ия си рожден ден с голо плуване в океана

Edna.bg

Носителят на "Златната топка" посочи своите фаворити за трофея, Ламин Ямал не е сред тях

Gong.bg

Телевизията на Реал Мадрид избухна и заформи голям скандал в Испания

Gong.bg

Влак блъсна кола с трима младежи край Исперих

Nova.bg

Въздушна линейка превози до болница двама пострадали в Рила туристи

Nova.bg