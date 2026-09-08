С Dacia Spring започва новият етап на масова електрификация в Европа

Д осега Dacia избягваше електрическия сегмент, тъй като това значеше висока цена. Да, имаме Spring, който направи около 210 000 продажби по света, но там имаше компромиси, производството бе в Китай. Сега пред вас е новият Spring и той няма абсолютно нищо общо с предшественика си, което е само в плюс за новия субкомпактен електрически модел, с който Dacia започва нова ера за себе си, както и за масовата електрификация в Европа.
Дълъг под 4 метра, Sping е първият представител на новата вълна субкомпактни електрически модели, разполагащи с технологичния потенциал на Renault Group, за да предложи стартова цена под 18 000 евро от произведен в Европа електромобил, която наистина заслужава висок кредит за създателите му. Spring е първият от четирите електрически модела, които Dacia ще представи до 2030 г.
За това ще спомогне най-новата платформа RG-EV за малки автомобили на Renault Group, която е в основата на новото Twingo, разработено за под две години. Dacia отива още по-напред, разработвайки новия Spring за около година и половина, нещо, което е от особено високо значение в конкуренцията с китайските модели и тяхната прословута „китайска скорост“. И най-вече, този технологичен ноу-хау позволява на Dacia допълнително да намали разходите за разработка, което усещаме и с крайната цена. Такава от европейски производител все още е без аналог.
Като изключим това, другият важен ефект от новата платформа са пропорциите на автомобила. Той е с 15 см по-дълъг и 18 см по-широк от първото поколение, което ще рече, че Spring вече е 3,85 м дълъг и 1,74 м широк. Така, освен по-добрата стабилност на пътя, автомобилът предлага един от най-просторните интериори в електрическия сегмент А. Предлага и най-големия багажник от 337 л, който надминава модели от горния сегмент. Освен това е единственият, който предлага и frunk като допълнително оборудване с обем 18 литра.
Преди да продължа с техническата част, трябва да отдам заслуженото и на дизайна, тъй като бяхме сред първите, които видяха на живо новия Spring. И без абсолютно никакво притеснение ще кажа, че Spring, по мое лично мнение, е най-симпатичният и привлекателен автомобил на марката. Да, Striker излъчва други послания, но тук цялостният дизайн е такъв, че виждам как този модел би могъл да се превърне в притегателна сила за най-младото поколение, за GenZ, енигмата на пазара на автомобили, които всички производители се опитват да разрешат.
Висок и хоризонтален преден капак, черен гланц и LED светлинен подпис, който със светлоотражение на долната част копира D-то в името на марката. Колелата са изнесени в самите краища на автомобила, а изправената С-колона и стоповете хвърлят Renault 5 vibes. Правя и някаква странна връзка с предходното поколение на Citroen C3, като дори не визирам начина на отваряне на задните стъкла. Цветът Agave също „тича“ много на модела, пропорциите също правят автомобила много атрактивен.
Стигам и до най-важното за всеки електромобил. Базирайки се на натрупаните данни от първото поколение на модела, които казват, че собствениците на колата са минавали средно 34 км на ден с 34 км/ч в града, новият Spring е оборудван с LFP батерия с използваем капацитет 27,5 kWh (90 клетки), която осигурява комбиниран пробег по WLTP от цели 250 км.
Казвам „цели“, защото наистина горният параметър изглежда внушително на фона на скромната батерия. И за това си има обяснение, което се крие във факта, че Spring е един от най-леките електрически модели в клас А с тегло 1212 кг (212 кг на батерията), позволяващ постигане на среден разход на енергия от само 12,7 kWh.
Две са версиите, Expression и Journey, в които ще се предлага моделът, като и двете разчитат на същата батерия и мотор с 80 к.с. и 175 Нм, който може да ускори Spring до 130 км/ч. Това не е толкова важно, защото колата ще се ползва почти единствено само в града. Тук далеч по-важен е друг параметър, а именно радиус на завой от едва 4,95 м.
Зареждането. Стандартното бордно зарядно е 6,6 kW. В домашен контакт батерията ще се зареди за 9 часа от 15 до 80%. На 7-киловатов Wallbox зареждането ще отнеме почти 3 часа. Има опция и за 11-киловатово бордно зарядно, което е съвместимо с трифазна стенна зарядна станция, за да се съкрати времето с час. Максималната мощност на DC зарядна станция е 50 kW, като на такава зареждането от 15 до 80% пада под 30 минути.
Интериорът е позната територия. Тук се спазва философията за предлагане на най-същественото, за да не се оскъпява автомобилът и в същото време да се ограничи теглото. Имаме хоризонтални линии, подобно на екстериора и двуетажно арматурно табло, които придават визуална широчина. Стандартно моделът идва със 7-инчово приборно табло и 10,1-инчов мултимедиен екран. Новост е вертикалната конзола под дисплея, наречена Pelican. Там е бутонът за електрическата паркинг спирачка, отгоре има има повърхност против подхлъзване, за да си оставяте телефона, а YouClip дава възможност за закачване на аксесоари, кабели или пазарски торби.
Автомобилът се произвежда в Словения и както казах още в самото начало, стартовата му цена е под 18 000 евро за Expression и под 20 000 евро за Journey. Важното тук е, че основната част от компонентите му са европейско производство (без батерията [CATL] и електромотора, които са китайски) , благодарение на което Spring ще се класира за държавна субсидия в повечето европейски държави (за съжаление без България), когато новият регламент с тези изисквания влезе в сила.