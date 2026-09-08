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Танцьорът, който счупи стереотипите: Кой е Боян Кърлиев от „Игри на волята“?

Варненецът Боян Кърлиев от племето „Урагани“ скача за Богоявленския кръст, за да влезе в шоуто. С титлата Iron Dancer, приятелка шампионка по щанги и хладнокръвна стратегия, той е твърдо решен да организира женския съюз и да спечели Арената

8 септември 2026, 14:14
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Т анцьор по професия, Ironman по дух и самопровъзгласен „Iron Dancer“ - варненецът влиза в Арената с амбицията да организира женския съюз и да стигне до самия финал.

Варна има нов претендент за арената на „Игри на волята“, а той идва с ритъм в кръвта и с изключителни спортни постижения. 26-годишният Боян Кърлиев определя себе си като човек с неизчерпаема енергия, който отдавна е „ампутиран от чувство за срам“.

От читалището до триатлона Ironman

Пътят на Воян започва от плуването, но след една студена зима той решава да се пренасочи. Поставен пред избор между карате и танци, той избира танцовата зала. Днес той е шампион на България по танци за 2020 г., владее балет, самба, ча-ча, танго и валс, а също така управлява собствен бизнес с три зумба групи и балет във Варна.

Спортните му постижения обаче далеч не спират до танците. Боян Кърлиев успява да завърши едно от най-тежките изпитания за издръжливост в света - триатлона Ironman Италия (4 км плуване, 180 км колоездене и 42 км бягане).

„Не само че го направих за под 17 часа, но и танцувах през цялото време. Получих специалната титла Iron Dancer“, разказва варненецът.

Кръстът от Богоявление и пътят към Арената

За да си гарантира влизането в риалити формата, Боян се решава на специфичен ритуал - за първи път в живота си скача за Богоявленския кръст във Варненското езеро и го изважда, приемайки го като сигурен знак за успеха си.

Освен с плуването и издръжливостта си, той разчита и на логиката си, като твърди, че е опитен пъзелист:

„Пъзел от 200 части мога да реша за около 15 минути. На Арената това ще отнеме максимум 10 до 30 минути“.

Личен живот и коалиционна стратегия

Въпреки че е заобиколен от жени в професията си, Боян признава с усмивка, че има „особено мнение“ за варненките, а приятелката му Магдалена е седемкратна шампионка по вдигане на щанги:

„Тя е фино и слабичко момиче, но като вдигне 100 кг над главата си или ме вземе на конче - направо ми пада главата“.

В рамките на племето „Урагани“ Боян определя стратегията си ясно: той ще търси съюз с жените и ще избягва така наречените „алфа мъже“.

„Не ни трябват самопровъзгласили се лидери. Смятам да си направя една весела трупа, на която аз да съм хореографът. Освен ако някоя жена не ме изиграе сериозно, няма причина да не спечеля!“, категоричен е той.

Шампион по танци и Ironman: Кой е Боян от „Игри на волята“?
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Боян Кърлиев игри на волята
Боян Кърлиев игри на волята
Боян Кърлиев игри на волята
Боян Кърлиев игри на волята

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Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

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