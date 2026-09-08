Битката за Арктика: ЕС инвестира 200 млн. евро в Гренландия в отговор на интереса от САЩ

Е вропейският съюз ще инвестира 200 млн. евро в Гренландия през 2026 и 2027 г. като част от ново партньорство по инициативата „Global Gateway“. Пакетът беше обявен от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на посещението ѝ в столицата Нуук, съобщи Dariknews.bg.

Средствата ще бъдат насочени към ключови за Гренландия сектори, сред които цифровата свързаност, възобновяемата енергия, устойчивият добив на критични суровини, рибарството, образованието, туризмът и жилищното строителство.

Предвидени са и инвестиции в сателитна и кабелна инфраструктура, както и подкрепа за малкия бизнес.

По време на посещението си Фон дер Лайен заяви, че Гренландия може да разчита на Европейския съюз и определи острова като „стратегически съюзник и надежден приятел“.

ЕС, Гренландия и Дания подписаха и съвместна декларация за задълбочаване на икономическото и политическото сътрудничество. Документът беше подписан в Нуук от Урсула фон дер Лайен, премиера на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен и датския премиер Мете Фредериксен.

EU announces €200 million partnership deal with Greenland https://t.co/zDsq6B8wE4 https://t.co/zDsq6B8wE4 — Reuters (@Reuters) September 7, 2026

Новият инвестиционен пакет идва на фона на засиленото геополитическо внимание към Гренландия и Арктика. Островът е автономна територия в рамките на Кралство Дания и има стратегическо значение заради местоположението си, природните ресурси и нарастващото значение на Арктика.

Европейската комисия също предлага значително увеличаване на финансовата подкрепа за Гренландия през следващия бюджетен период. Предложението е европейското финансиране за острова да достигне около 530 млн. евро за периода 2028–2034 г.

Гренландия не е част от Европейския съюз, но има статут на отвъдморска страна и територия, асоциирана с ЕС. Като част от Кралство Дания жителите на острова са граждани на Европейския съюз.

Гренландия е най-големият остров в света и има ключово стратегическо значение заради местоположението си в Арктика, природните си ресурси и значението на региона за сигурността и търговските маршрути.

Островът е автономна територия в рамките на Кралство Дания, но не е част от Европейския съюз. Въпреки това ЕС поддържа тесни отношения с Гренландия и я разглежда като важен партньор в Арктика.

Европейският съюз вече е отделил 225 млн. евро за Гренландия за периода 2021–2027 г. По-голямата част от средствата са насочени към образованието, а останалата част – към зеления преход и икономическото развитие. За периода 2028–2034 г. Европейската комисия предлага финансирането да бъде увеличено до около 530 млн. евро.

NOW - Greenland signs joint declaration with EU including a new €200 million partnership package. Ursula von der Leyen: "It reflects a clear choice expressed by Greenland to strengthen the ties with the EU in line with your values, your freedom and your interests." pic.twitter.com/IDLMrxXjGI — Disclose.tv (@disclosetv) September 7, 2026

Новият пакет от 200 млн. евро разширява сътрудничеството към области, които имат все по-голямо стратегическо значение. Сред тях са критичните суровини, възобновяемата енергия, цифровата и сателитната свързаност, инфраструктурата, рибарството и устойчивият туризъм.

Особен интерес представляват минералните ресурси на Гренландия. Островът разполага с потенциални залежи на редица критични суровини, които са важни за производството на електромобили, батерии, електроника и други технологии. ЕС се стреми да диверсифицира доставките си на такива материали и да намали зависимостта си от ограничен брой външни доставчици.

Засилването на европейското присъствие в Гренландия се случва на фона на нарастващия интерес на САЩ към острова. Американският президент Доналд Тръмп многократно е заявявал, че Съединените щати имат стратегически интерес към Гренландия и е настоявал за американски контрол върху територията.

European Commission President Ursula von der Leyen unveiled plans Monday for $232 million of EU investments in Greenland and closer ties with the Danish Arctic territory. Link in comments. pic.twitter.com/hewD8k9qrV — St. Louis Post-Dispatch (@stltoday) September 7, 2026

Вашингтон мотивира интереса си с необходимостта от по-голяма сигурност в Арктика, но Гренландия има значение и заради богатите си природни ресурси и стратегическото си местоположение между Северна Америка и Европа.

На този фон Брюксел се стреми да покаже, че Европа е дългосрочен партньор на Гренландия. При посещението си в Нуук председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Гренландия може да разчита на ЕС и определи острова като „стратегически съюзник и надежден приятел“.

За Гренландия европейските инвестиции са важни и от гледна точка на стремежа към по-голяма икономическа самостоятелност. Икономиката на острова продължава да бъде силно зависима от рибарството и финансовата подкрепа от Дания, а развитието на нови сектори е ключово за бъдещето на автономната територия.