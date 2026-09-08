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„Ефектът Селин Дион“ завладя Париж: Триумфалното ѝ завръщане носи 1 млрд. евро на Франция

Дългоочакваното завръщане на Селин Дион на сцената в Париж предизвика 11% скок на самолетните билети и рекордни резервации от цял свят. Концертите на легендарната певица ще донесат на френската икономика близо 1 милиард евро тази есен

8 септември 2026, 13:43
„Ефектът Селин Дион“ завладя Париж: Триумфалното ѝ завръщане носи 1 млрд. евро на Франция
Източник: Getty Images

С елин Дион предизвика истински туристически бум във френската столица. Търсенията на самолетни билети са скочили с 11%, а резервациите бележат рекордни нива, докато фенове от САЩ, Бразилия, Канада и целия свят планират пътуванията си за дългоoчакваното завръщане на звездата на сцената, съобщи EuroNews.

Остават броени дни до голямото завръщане на певицата след 6-годишно отсъствие от светлините на прожекторите, а Париж се оказва все по-популярна дестинация за международните пътници. Данни от платформата Amadeus Travel Intelligence показват 11% ръст в международните търсения на полети до френската столица спрямо миналата година.

Основният двигател на този интерес е Северна и Южна Америка. На САЩ се пада дял от 26,5% от търсенията, следвани от Бразилия с 11% и Канада с 7,4%. Напречно тези страни формират близо 45% от целия глобален ръст на търсенията за Париж в навечерието на концертите.

Изпълнителката на „My Heart Will Go On“, която неведнъж е наричала Париж свой „втори дом“, ще излезе на сцената на огромната закрита арена La Défense Arena за 16 концерта през септември и октомври тази година, изпълнявайки най-големите си хитове на френски и английски език. След това звездата ще се завърне отново през май 2027 г. за още 10 шоута.

Азиатски бум и европейски интерес

В Азиатско-Тихоокеанския регион „ефектът Селин Дион“ е довел до безумен ръст на резервациите от Тайланд с цели 200% спрямо същия период на миналата година, докато резервациите от Япония са скочили с 40%. Други пазари с подчертан апетит за пътуване до Париж са Австралия, Южна Корея и Индия.

В Европа пътниците формират 26,5% от всички търсения за Париж по време на датите за концертите, като най-силен е интересът от Италия, Испания и Великобритания.

Данните на Amadeus показват още 5% общ ръст на твърдите самолетни резервации, воден отново от американските, бразилските, канадските и мексиканските фенове.

Вътрешният туризъм във Франция също бележи рекорд. Всички 10 най-големи града в страната отчитат засилен пътникопоток към столицата, като близо 79% от френските резервации идват от южните региони (Тулуза, Ница) и о-в Корсика.

Милиард евро приходи за френската икономика

Феноменът, който експертите наричат „културен туризъм“ (когато поп културата е в основата на ваканционните планове), се отразява пряко и върху хотелиерите. Данните показват 6% скок при престоите от средна продължителност (между 6 и 13 нощувки).

Предварително проучване на банката Natixis CIB предвижда, че 16-те концерта тази есен ще привлекат над 480 000 зрители във френската столица.

Като се тегли чертата на разходите за билети, нощувки, транспорт и ресторанти, икономистите от Natixis изчисляват, че ефектът от концертите на Селин Дион върху френската икономика ще бъде между 570 милиона и близо 1 милиард евро през 2026 г., носейки гигантски финансови ползи за целия регион Ил дьо Франс.

Източник: EuroNews    
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