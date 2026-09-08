„Ефектът Селин Дион“ завладя Париж: Триумфалното ѝ завръщане носи 1 млрд. евро на Франция

С елин Дион предизвика истински туристически бум във френската столица. Търсенията на самолетни билети са скочили с 11%, а резервациите бележат рекордни нива, докато фенове от САЩ, Бразилия, Канада и целия свят планират пътуванията си за дългоoчакваното завръщане на звездата на сцената, съобщи EuroNews.

Остават броени дни до голямото завръщане на певицата след 6-годишно отсъствие от светлините на прожекторите, а Париж се оказва все по-популярна дестинация за международните пътници. Данни от платформата Amadeus Travel Intelligence показват 11% ръст в международните търсения на полети до френската столица спрямо миналата година.

Основният двигател на този интерес е Северна и Южна Америка. На САЩ се пада дял от 26,5% от търсенията, следвани от Бразилия с 11% и Канада с 7,4%. Напречно тези страни формират близо 45% от целия глобален ръст на търсенията за Париж в навечерието на концертите.

Изпълнителката на „My Heart Will Go On“, която неведнъж е наричала Париж свой „втори дом“, ще излезе на сцената на огромната закрита арена La Défense Arena за 16 концерта през септември и октомври тази година, изпълнявайки най-големите си хитове на френски и английски език. След това звездата ще се завърне отново през май 2027 г. за още 10 шоута.

Céline Dion is driving tourism to the French capital, with flight searches up 11% and bookings also on the rise as fans from the US, Brazil, Canada and beyond plan trips for the star’s long-awaited return to the stage.

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Азиатски бум и европейски интерес

В Азиатско-Тихоокеанския регион „ефектът Селин Дион“ е довел до безумен ръст на резервациите от Тайланд с цели 200% спрямо същия период на миналата година, докато резервациите от Япония са скочили с 40%. Други пазари с подчертан апетит за пътуване до Париж са Австралия, Южна Корея и Индия.

В Европа пътниците формират 26,5% от всички търсения за Париж по време на датите за концертите, като най-силен е интересът от Италия, Испания и Великобритания.

Данните на Amadeus показват още 5% общ ръст на твърдите самолетни резервации, воден отново от американските, бразилските, канадските и мексиканските фенове.

Вътрешният туризъм във Франция също бележи рекорд. Всички 10 най-големи града в страната отчитат засилен пътникопоток към столицата, като близо 79% от френските резервации идват от южните региони (Тулуза, Ница) и о-в Корсика.

Céline Dion showed her fans some love as she arrived at the Hotel Le Royal Monceau in Paris, France, ahead of her series of concerts in the French capital.🤍



📹: BACKGRID pic.twitter.com/4BNTHYrokS — Page Six (@PageSix) August 28, 2026

Милиард евро приходи за френската икономика

Феноменът, който експертите наричат „културен туризъм“ (когато поп културата е в основата на ваканционните планове), се отразява пряко и върху хотелиерите. Данните показват 6% скок при престоите от средна продължителност (между 6 и 13 нощувки).

Предварително проучване на банката Natixis CIB предвижда, че 16-те концерта тази есен ще привлекат над 480 000 зрители във френската столица.

Като се тегли чертата на разходите за билети, нощувки, транспорт и ресторанти, икономистите от Natixis изчисляват, че ефектът от концертите на Селин Дион върху френската икономика ще бъде между 570 милиона и близо 1 милиард евро през 2026 г., носейки гигантски финансови ползи за целия регион Ил дьо Франс.