Партия МЕЧ се регистрира в ЦИК за участие в президентските избори

П артия „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) внесе в Централната избирателна комисия (ЦИК) документите си за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г.

Радостин Василев ще се кандидатира за президент

Кандидатът за държавен глава и лидер на МЕЧ Радостин Василев заяви пред журналисти, че партията е събрала 5000 подписа от своите структури.

„Ние не сме се променили. Основният мотив, който ни води в политиката, е истината“, посочи Василев.

По думите му от президентската институция трябва все по-силно да се чува гласът на хората. Той подчерта, че МЕЧ не може да не издигне собствена кандидатура и влиза в надпреварата с Красимир Манов за вицепрезидент.

„Не се крием зад инициативни комитети. Политиката е отговорност пред хората с всички рискове, които крие това“, заяви лидерът на партията.

От МЕЧ смятат, че е необходима „много сериозна промяна“ в президентската институция, която според тях не трябва да се превръща в продължение на изпълнителната власт.

Сред основните теми, които партията поставя, е достъпът на гражданите до референдуми. Според Василев хората трябва да могат по-лесно да инициират и участват в местни и национални допитвания.

Лидерът на МЕЧ заяви още, че президентът трябва да изпълнява пълноценно правомощията си в сферата на националната сигурност.

От партията смятат също, че е време да започне разговор за промяна в правомощията на държавния глава, включително чрез предоставяне на право на законодателна инициатива.

На въпрос защо Кирил Веселински е напуснал МЕЧ, Радостин Василев отговори, че мотивите са лични и не може да ги оповести.

ЦИК приема документите за инициативните комитети

Междувременно ЦИК започна приемането на документи за регистрация на инициативни комитети за участие в президентските избори.

Документите се приемат всеки ден от 9:30 до 17:00 ч. в сградата на Народното събрание на площад „Княз Александър I“ № 1, във фоайето на вход „Ларго“.

Крайният срок за подаване на заявления за регистрация на инициативни комитети е 17:00 ч. на 14 септември 2026 г.

Регистрацията на партиите и коалициите за участие в президентските избори приключва на 9 септември 2026 г.

До 22 септември трябва да приключи и регистрацията на кандидатите за президент и вицепрезидент, съобщи говорителят на ЦИК Стоянка Балова-Цветкова по време на първия редовен брифинг на комисията.

Президентските избори са насрочени за 25 октомври 2026 г.