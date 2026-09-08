България

ГЕРБ-СДС обвини управляващите в опит за увеличаване на дефицита за 2025 г.

Твърденията бяха отправени от депутата Теменужка Петкова на брифинг в Народното събрание

Стела Христова Стела Христова

8 септември 2026, 14:56
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О т ГЕРБ-СДС обвиниха управляващите в опит за прехвърляне на разходи от 2026 към 2025 г., което според партията би довело до увеличаване на отчетения бюджетен дефицит за миналата година. Твърденията бяха отправени от депутата Теменужка Петкова на брифинг в Народното събрание, предава NOVA.

Тя припомни, че на 2 юли парламентът е възложил на Сметната палата извънредни одити на няколко бюджетни институции, сред които Министерството на финансите, Агенция „Пътна инфраструктура“, Националният осигурителен институт и Министерството на труда и социалната политика.

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По думите на Петкова ГЕРБ-СДС е подкрепила решението, но още тогава е имала възражения срещу мотивите за одита на АПИ. Според нея с тях Народното събрание на практика предварително е посочило какви констатации трябва да направи Сметната палата.

Като пример тя цитира част от мотивите, според която одитът трябва да установи „наличието на системна практика за отлагане на признаването на разходи и задължения“, отнасящи се за съответната бюджетна година, и прехвърлянето им към следващи години.

Петкова определи това като нарушение на принципите за независимост и обективност на Сметната палата, заложени в закона, както и на приложимите международни одитни стандарти.

Депутатът коментира и заявеното от премиера Румен Радев по време на парламентарния контрол, че заедно с Европейската комисия се правят нови изчисления на дефицита за 2025 г.

От ГЕРБ-СДС твърдят, че разполагат с информация, според която след указания от Министерството на финансите в АПИ се подготвят документи, чрез които разходи от 2026 г. да бъдат отнесени към 2025 г.

„Целта е дефицитът за 2025 година да бъде увеличен“, заяви Петкова. Според нея по този начин впоследствие управляващите биха могли да отчетат по-нисък дефицит за 2026 г. спрямо първоначално заложените 5,7%.

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  • Натиск за сертификати със стара дата и политически цели

Тя отправи и по-сериозно обвинение, като заяви, че партията разполага с информация за оказван натиск за издаване на сертификати със стара дата от 2025 г. Петкова подчерта, че се надява подобни действия да не са били извършени, като посочи, че в противен случай би могло да има и наказателноправни последици.

Според ГЕРБ-СДС целта на предполагаемите действия е:

  • Да бъде дискредитирано предишното редовно правителство;
  • Да се постави под съмнение готовността на България за членство в еврозоната;
  • Да се промени размерът на отчетения дефицит за 2025 г.

Петкова посочи още, че след отчитането на разходите за отбрана дефицитът за 2025 г. е 2,9% - под референтната стойност от 3%. По думите ѝ управляващите се опитват да променят тази картина чрез прехвърляне на разходи между бюджетните години.

Депутатът Теменужка Петкова свърза твърденията с поставения по-рано в парламентарната бюджетна комисия въпрос за около 3 млрд. евро разходи за капиталови дейности и издръжка. По думите ѝ, ако описаният от ГЕРБ сценарий се реализира, може да стане ясно и как са формирани тези суми.

Петкова коментира и предишни твърдения за неплатени фактури и задължения, които според нея до момента не са били представени като част от бюджета за 2026 г. Тя изрази съмнение дали част от документите, за които се говори, изобщо са съществували към съответния момент.

Според ГЕРБ-СДС в момента се създават документи, които да бъдат отнесени към 2025 г., въпреки че партията твърди, че разходите са за 2026 г. Намерението, според Петкова, е впоследствие тези документи да бъдат предоставени на Сметната палата, да намерят отражение в одитните ѝ доклади и на тази основа да бъде поискана преоценка на дефицита за 2025 г.

„Няма нито една политическа цел, която да оправдава подобни действия“, заяви Петкова. Според нея подобен сценарий би поставил под риск доверието в българските институции и имиджа на страната.

  • Сигнали до национални и европейски институции

От ГЕРБ-СДС обявиха, че ще следят действията както на Агенция „Пътна инфраструктура“, така и на Министерството на финансите. Петкова заяви още, че партията разполага с документи, които възнамерява да предостави на компетентните институции.

„Ще сигнализираме компетентните институции както на европейско, така и на национално ниво“, посочи тя.

Петкова отново коментира и заявлението на премиера Румен Радев пред Народното събрание, че се работи по преизчисляване на дефицита за 2025 г. По думите ѝ ГЕРБ разполага с информация за начина, по който според партията се прави опит за промяна на отчетените разходи.

Депутатът Александър Иванов съобщи, че според решението на Народното събрание докладите от възложените на Сметната палата одити трябва да бъдат представени до 30 октомври.

От ГЕРБ-СДС заявиха, че очакват проверките да бъдат извършени независимо, обективно и безпристрастно, а заключенията в тях да отговарят на добрите одиторски практики и международните стандарти.

„Надяваме се да не се изкушава някой да прави злоупотреби с цел политически манипулации и спекулации, които впоследствие да петнят доброто име на българските институции“, заяви Иванов.

Той определи достигналата до партията информация като „тревожни сигнали“ и подчерта, че държавните институции не трябва да се превръщат в инструмент за политически цели.

На въпрос как на практика би могло разходи от една бюджетна година да бъдат прехвърлени към друга, Иванов заяви, че според информацията на ГЕРБ има данни както за документални действия, така и за оказван натиск. Той повтори твърдението на Петкова, че предполагаемият натиск идва от Министерството на финансите чрез указания към съответните институции.

От ГЕРБ-СДС не представиха публично документите, на които основават обвиненията си, но заявиха, че ще ги предоставят на компетентните органи.

Редактор: Стела Христова
ГЕРБ-СДС Бюджетен дефицит Прехвърляне на разходи Сметна палата Теменужка Петкова Политически натиск
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