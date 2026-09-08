За първи път: Големият финал на Coca-Cola The Voice Турнето ще бъде в Пловдив

С лед едно незабравимо лято, изпълнено с музика, емоции и хиляди фенове в цялата страна, Coca-Cola The Voice Турнето 2026 завършва с грандиозен финал. На 11 септември площад „Централен“ в Пловдив за първи път ще бъде домакин на последната спирка от музикалната обиколка и ще събере най-обичаните български изпълнители на една сцена.

Подобаващо за голям финал, публиката в града ще види звездната селекция – Криско, Torino & Pashata, Атанас Колев, TITA, Алекс Колев, Tino, FYRE и I.N.I. За високо настроение още от първите минути ще се погрижат Remi Toin, Theo и Nasi Svej, а Ник Николаев ще добави допълнителна енергия с впечатляващото си шоу на барабани.

Активностите в Пловдив ще започнат още от 16:00 часа с много изненади и награди, а началото на концерта е в 18:00 часа.

Hype the Vibe е слоганът на тазгодишното издание, с който организаторите представят обновена концепция и още по-силен фокус върху изживяването на публиката. В центъра са феновете, превръщайки турнето в най-голямото събитие на лятото за музика, споделени моменти и емоции.

Освен концертната част, Coca-Cola The Voice Турнето 2026 предлага и мащабна зона с активности във всяка от локациите – специално създадени пространства, които канят посетителите да станат част от вайба на събитието. Сред тях са интерактивни фото и видео инсталации, в които феновете могат буквално да „влязат“ в света на Coca-Cola и музиката, зони за танци и много други.

Допълнителен акцент са специалните бранд изживявания, включително зона за мърч, семплинг пространства и впечатляващ цепелин, който обещава да се превърне в разпознаваем символ на турнето и да създава допълнителна атмосфера във всеки град.

Поредна година в партньорство с Екопак турнето е насочено към отговорното и устойчивото провеждане на събития.

Coca-Cola The Voice Турнето продължава да се утвърждава като една от ключовите летни платформи за музика и Gen-Z култура в България, която събира артисти, публика и градове в общо изживяване, изградено от енергия, емоция и свързаност.

Създадено през 2010 г. като Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour, то се утвърди като символ на лятното музикално настроение в България. В продължение на 15 години турнето събира на една сцена утвърдени имена и нови музикални таланти, подкрепя българската музикална сцена и създава жива връзка между артистите и публиката.