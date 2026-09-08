Арестуваха заподозрян за саботажите срещу ел. мрежата в Германия

З аподозрян за саботажа на електропреносната мрежа в Германия е бил заловен във вторник по обед по време на пътна проверка във Вайсвайлер край Аахен в провинция Северен Рейн-Вестфалия, съобщава немското издание WELT, което се позовава на полицейски източници.

Според информацията запозодреният Даниел В. се е придвижвал пеша и се е опитал да заобиколи полицейския контролно-пропусквателен пункт. По време на този опит той е бил разпознат.

Едва вчера в близост до електроцентрала край Аахен бяха намерени няколко взривни устройства, както и ново писмо с поета отговорност за действията. Така В. е бил заловен в близост до потенциално местопрестъпление.

В продължение на дни властите издирваха заподозрения 48-годишен мъж заради саботажните акции. Твърди се, че на няколко места в Северен Рейн-Вестфалия, Бранденбург и Саксония той се е опитал да изстреля тънка тел върху електропроводи за високо напрежение с помощта на самоделни ракети и по този начин да предизвика късо съединение.

Планът на извършителя е успял поне в два от случаите. В Бергхайм, западно от Кьолн, няколко блока на електроцентрала бяха изведени от експлоатация за няколко дни. В Бранденбург са регистрирани две къси съединения в подстанцията Турнов-Прайлак близо до електроцентралата „Йеншвалде“. Твърди се, че там над 20 самоделни ракети са изстреляли проводим материал върху проводниците за високо напрежение. При тези две действия не се е стигнало до спиране на тока.

Към поредицата от саботажи има писма с поета отговорност, които разследващите органи смятат за автентични и ги свързват с издирвания 48-годишен мъж от Гевелсберг в южната част на Рурския регион. „Знанията, разкрити в тези писма, са категорично познания, с които разполага единствено извършителят“, каза наскоро федералният вътрешен министър Александър Добринд (CSU) по отношение на писмата. Според него очевидно става дума за „климатичен тероризъм“, извършен от единак.

В писмата, с които поема отговорност, заподозреният извършител обосновава атаките срещу електропреносната мрежа с борбата срещу изкопаемите горива. „Производството на електроенергия от изкопаеми горива е престъпление“, се казва в писмата, с които WELT също разполага. И в трите засегнати федерални провинции все още се добиват и използват лигнитни въглища за производство на електроенергия.

„Арестът на заподозрения е важна стъпка в разследването. Сега е необходимо допълнително да се изяснят предисторията и връзките между извършените действия и внимателно да се оцени събраната информация“, заяви президентът на полицията в Бранденбург Оливер Степиен в изявление.

Разследването на саботажните акции продължава. Прокуратурата в Котбус в момента разследва случая по подозрение за предизвикване на експлозия с взривни вещества и нарушаване на работата на обществени предприятия, като се проверяват и допълнителни състави на престъплението.