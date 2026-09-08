Унгария изгони 10 руски дипломати заради „неприемливи дейности“

У нгария изгони десет руски дипломати заради дейности, които според унгарските власти са несъвместими с дипломатическия им статут и нарушават правилата на Виенската конвенция. Решението беше обявено от министъра на външните работи Анита Орбан, цитирана от „Ройтерс“.

Правителството на Унгария обяви Русия за "заплаха"

По думите на министърката унгарското външно министерство е уведомило руския посланик в Будапеща за решението, след като унгарските власти са направили оценка на действията на десетимата представители на руската дипломатическа мисия.

„Тези лица са извършвали в Унгария дейности, които са неприемливи за дипломати съгласно Виенската конвенция“, посочи Орбан. На засегнатите представители е било наредено да напуснат страната.

Унгарското правителство не е уточнило какви точно са били действията, заради които дипломатите са обявени за нежелани. Не е посочено и в какъв срок те трябва да напуснат страната.

„В защита на сигурността и суверенитета“

Анита Орбан подчерта, че решението е взето с цел да бъдат защитени сигурността и суверенитетът на Унгария.

„Това решение е в защита на унгарската сигурност и суверенитет. То не предполага прекъсване на дипломатическите отношения с Русия“, заяви тя.

По думите ѝ Будапеща има намерение да запази необходимия диалог с Москва, но той трябва да се води на основата на взаимно уважение и спазване на международните правила.

Москва обеща ответна реакция

Решението на Будапеща предизвика незабавна реакция от Москва. Руското външно министерство заяви, че ще предприеме ответни мерки, като според „Ройтерс“ руската страна е определила бъдещата реакция като болезнена за Унгария.

Експулсирането на дипломати е една от най-сериозните дипломатически мерки, които държавите могат да предприемат, без да прекратяват официално двустранните си отношения. Обявяването на дипломатически представители за нежелани обикновено се използва при подозрения за шпионаж, намеса във вътрешните работи или други действия, несъвместими с дипломатическия им статут. В конкретния случай обаче Будапеща не е посочила публично дали някое от тези действия е било извършено от изгонените руски представители.

Решението идва на фона на продължаващото напрежение между Русия и европейските държави заради войната в Украйна и поредицата от дипломатически конфликти между Москва и европейски столици.

Само ден по-рано Русия обяви закриването на генералното консулство на Германия в Санкт Петербург в отговор на германско решение за закриване на руското консулство в Бон и руски културен център в Берлин. Москва нареди и на германските културни центрове „Гьоте-институт“ в Русия да прекратят дейността си.

На този фон решението на Будапеща представлява значим дипломатически ход, особено предвид традиционно близките отношения между унгарското правителство на бившия премиер Виктор Орбан и Москва. „Ройтерс“ определя експулсирането на дипломатите като сигнал за промяна в унгарската политика спрямо Русия.

Въпреки предприетата мярка Будапеща изрично подчертава, че не възнамерява да прекъсва дипломатическите отношения с Москва и ще запази каналите за диалог.