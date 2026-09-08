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The Independent: Владимир Путин печели войната си за събаряне на Европа отвътре

Шокиращата победа на „Алтернатива за Германия“ в Източна Германия е доказателство за руския лидер, че планът му за Европа работи

Надежда Неменски Надежда Неменски

8 септември 2026, 13:28
The Independent: Владимир Путин печели войната си за събаряне на Европа отвътре
Владимир Путин   
Източник: GettyImages

В неделя „Алтернатива за Германия“ (АзГ) спечели 43,8% от гласовете на изборите в провинция Саксония-Анхалт - най-силният резултат, постиган от крайнодясна партия на германски провинциални избори от Втората световна война насам. Тя взе 39 от 83-те места, само на три от пълно мнозинство.

В Берлин резултатът е наречен земетресение. В Киев се разчита като обратно броене

Руският президент Владимир Путин няма нужда да печели избори в чужди държави. Трябва само да ги изчака, пише Бил Браудър в коментар за английското издание The Independent.

АзГ никога не е крила какво би направила. Програмата ѝ призовава за край на военната помощ за Украйна, край на санкциите срещу Русия и подновяване на работата на газопроводите „Северен поток“. През юни говорителят по външна политика на партията отлетя за Санкт Петербург, въпреки изричния съвет на германското външно министерство, и се срещна с ръководителя на „Газпром“ и един от висшите пратеници на Путин, за да обсъдят рестартирането на руския газ. Пратеникът на Путин публикува след това, че очаква с нетърпение да изградят страхотно бъдеще заедно с АзГ.

Нищо от това не е тайна. Това е манифест.

Да, това е една германска провинция, а германската външна политика не се прави на провинциално ниво. Сега идва неудобната част. АзГ е най-популярната партия в Германия с около 28% подкрепа на национално ниво, изпреварвайки партията на самия канцлер. Тя води в проучванията в Мекленбург-Предна Померания, където се гласува на 20 септември.

Германската политика се опира на това, което германците наричат „санитарен кордон“ (пожарна стена): споразумение между основните партии никога да не управляват с АзГ. То все още удържа. Но сега трябва да спре партия, която току-що е завършила първа с повече от двойна преднина. Такива защитни стени не издържат вечно.

Така че помислете какво ще стане, когато тя се срути. Германия е най-големият финансист на отбраната на Украйна в Европа. Ако Германия се оттегли, останалата част от ЕС не може да компенсира разликата. Тя няма нито парите, нито сплотеността. Украйна няма да може да плаща на войниците си или да купува оръжията си. Путин би спечелил войната.

Той няма да спре дотук. Путин се нуждае от война. Тя е това, което държи системата му цяла. Това е Макиавели за начинаещи. Владетел в неволя у дома си намира външен враг. Той също така знае, че загубата на власт в Русия не означава пенсиониране. Означава живота му. Така че след Украйна той би се насочил към балтийска държава или Полша и ако изпълним задълженията си към НАТО, ще бъдем във война с Русия. Не прокси война. Наша.

Гледахме този филм вече веднъж. Доналд Тръмп яздеше същата вълна от гняв сред работещите хора, правеше същите обещания за прекратяване на военната подкрепа за Украйна. Той спечели, след което Вашингтон спря да плаща за отбраната на Украйна. Американските оръжия все още пристигат, но Европа подписва чека. Украйна все още се държи, защото Европа се намеси, когато Америка се оттегли. Няма кой да се намеси вместо Европа.

Погледната по този начин, стратегическата линия на Путин е рационална. Той поема катастрофални загуби, защото не се бори за територия. Той чака нашите избирателни урни да му дадат това, което армията му не може да вземе. Неделя му показа, че чакането работи.

Има начин това оръжие да бъде изтръгнато от ръцете му и той не е сложен.

В началото на войната Европа замрази около 210 милиарда евро от руските държавни активи, повечето от които са в Euroclear в Брюксел. Те все още са там. През декември лидерите на ЕС имаха възможност да ги пуснат в действие и се поколебаха, защото Белгия поиска гаранции, които никой не искаше да даде. Затова, вместо да похарчи парите на Русия, Европа заема 90 милиарда евро от своите собствени, срещу съответния си бюджет, за да изкара Украйна до 2027 г. Официални лица сега признават, че те няма да стигнат за толкова дълго.

Вижте какво направи това. То постави европейските данъкоплатци на куката, остави парите на Путин недокоснати и направи оцеляването на Украйна зависимо от националните бюджети и гласуванията в ЕС, които АзГ, „Национален сбор“ и техните приятели възнамеряват напълно да контролират.

Алтернативата е тези активи да бъдат конфискувани изцяло и поставени в наднационален фонд за отбраната на Украйна, създаден чрез международно споразумение и защитен от всяко отделно правителство. Не заем срещу парите. Не лихвите върху тях. Самите пари. След като бъдат в този фонд, нито един канцлер в Берлин и нито един президент в Париж няма да може да ги спре. Това би въоръжавало Украйна с години и би унищожило най-надеждната стратегия на Путин с един удар.

Предложих точно това в Съединените щати преди последните президентски избори. Нарекох го „застраховката на Украйна срещу Тръмп“. Никой не слушаше и сега всички плащаме за полицата, която отказахме да купим.

Ходим насън към катастрофа и го правим с отворени очи. Знаем кой идва. Знаем какво ще направят, когато пристигнат. Все още имаме парите и все още имаме времето.

Трябва да направим застраховката, докато все още можем.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Independent    
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