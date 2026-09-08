Тръмп обяви: „Луната е наша!“ и показа зловещите униформи на Космическите сили

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп представи в неделя новите униформи за Космическите сили на САЩ, вдъхновени от научнофантастичния филм „Звездни рейнджъри“ (Starship Troopers).

Главнокомандващият сподели в Truth Social проект на черно-сивите облекла, в който се уточнява също, че те са „вдъхновени от дисциплината на униформите от „Звездни рейнджуъри“, но са „модернизирани за пазителите на космическото пространство“.

Култовата класика от 1997 г., базирана на милитаристичния роман на Робърт Хайнлайн, се развива през XXIII в., когато човечеството води интергалактическа война срещу гигантски извънземни, напомнящи насекоми, известни като Арахниди, припомня The New York Post.

Хората в социалните мрежи бързо забелязаха с хумор, че униформите напомнят и за имперските офицери от „Междузвездни войни“. „СУПЕР, превръщате се в Галактическа империя! Нека Силата бъде с вас, ха-ха!“, подигра се един потребител.

TRUMP: Posts image of next-generation United States Space Force service dress uniform pic.twitter.com/LjTnP1A1EQ — Trump Truths (@trumptruthsbot) September 6, 2026

„Изглежда досущ като униформа на офицер от Имперската армия в „Междузвездни войни съгласи се друг. „Съжалявам, но това изглежда като униформа от Злата империя в „Междузвездни войни“, пошегува се трети.

Режисьорът на „Звездни рейнджъри“ Пол Верховен е казвал, че филмът с участието на Каспър Ван Дийн и Нийл Патрик Харис е имал за цел да бъде сатира на „фашистки утопизъм“.

„Реших да направя филм за фашисти, които не осъзнават своя фашизъм“, сподели пред The Guardian през 2018 г. Верховен, който е израснал в окупираната от нацистите Нидерландия в близост до германска военна база.

Тръмп разкри новата военна визия по време на мащабна кампания в социалните мрежи през уикенда, по време на която сподели и изображение на Луната с думите „Луната е наша“ и американското знаме отстрани.

Тръмп създаде Космическите сили на САЩ (USSF) през декември 2019 г. по време на първия си мандат в Белия дом. Миналия месец президентът обяви планове за създаване на нова военна Космическа академия за обучение на следващото поколение цивилни и военни аерокосмически експерти.

„Сещате се за Уест Пойнт, сещате се за Анаполис, сещате се за Академията на ВВС и Академията на Бреговата охрана. Чудесно е. Всички те са страхотни, но сега ще имаме и академия на Космическите сили“, обяви държавният глава.

По-рано тази година Космическите сили на САЩ детайлизираха плановете си за защита на американските космически способности и постигане на „космическо превъзходство“ в наръчник, озаглавен „Водене на космическа война: Рамка за планиращи“.

Военното подразделение за космически операции дефинира „космическото превъзходство“ като притежаване на „степен на контрол, която позволява на силите да действат във време и място по техен избор без пречеща намеса от космически или противокосмически заплахи, като същевременно лишава противника от същата възможност“.