25 години по-късно: Тайни документи и видео от 11 септември разкриват следа към Саудитска Арабия

25 години след след най-кървавия терористичен атентат в историята на САЩ, новооткрити доказателства отново поставят на дневен ред въпроса за ролята на Саудитска Арабия в събитията от 11 септември 2001 г, съобщава ABC News.

Семействата на загиналите настояват администрацията на президента Доналд Тръмп да разсекрети правителствени файлове, които според тях съдържат неоспорими доказателства („smoking gun“) за пряка държавна подкрепа за похитителите.

Видео за оглед на Капитолия и математически скици

Сред новите материали по съдебното дело срещу саудитското кралство изпъкват два ключови документа:

Запис от 1999 г.: Видеоклип, заснет от предполагаемия саудитски агент Омар ал-Баюми във Вашингтон. Според ищците той прави проучвателен оглед на Капитолия, коментира сигурността, близостта до летището и загатва за съществуването на „план“. Вярва се, че именно Капитолият е бил целта на отвлечения полет United 93, който се разби в Пенсилвания след съпротива на пътниците.

Видеоклип, заснет от предполагаемия саудитски агент Омар ал-Баюми във Вашингтон. Според ищците той прави проучвателен оглед на Капитолия, коментира сигурността, близостта до летището и загатва за съществуването на „план“. Вярва се, че именно Капитолият е бил целта на отвлечения полет United 93, който се разби в Пенсилвания след съпротива на пътниците. Чертеж с математически изчисления: Скица от бележника на Ал-Баюми, за която адвокатите на семействата твърдят, че представлява изчисление на ъгъла и визуалната линия за насочване на самолет към земна цел.

The chilling pre-9/11 videos that victims' families say will finally prove Saudi culpability in court https://t.co/x7mVz1vrcm pic.twitter.com/pm1qqfmeHS — New York Post (@nypost) September 5, 2026

Защитата на Саудитска Арабия категорично отхвърля тези интерпретации, наричайки заснетото видео „обикновен туристически запис на цветни лехи и катерици“, а скицата - „домашно по математика на детето на Ал-Баюми“.

Логистична подкрепа за похитителите

Омар ал-Баюми, който с години е живял в САЩ официално със статут на студент, е централна фигура в делото. Според иска той е оказал съществена помощ на двама от бъдещите терористи след пристигането им в Калифорния през 2000 г. - помогнал им е да наемат апартамент, организирал е посрещане и е осигурил финансова подкрепа за откриване на банкова сметка.

„Този човек е координирал и организирал логистичното и финансово осигуряване на похитителите. Това, което се откри в тези файлове 25 години по-късно, трябва да шокира всеки“, заявява Брет Игълсън, чийто баща Брус загива в Южната кула на Световния търговски център.

„Ироничната грешка“ на САЩ след 11 септември

9/11 victims hope newly uncovered records will help illuminate Saudis' alleged role https://t.co/bnqrIiXPFU — Action News on 6abc (@6abc) September 5, 2026

Доказателствата са били конфискувани от британските власти в дома на Ал-Баюми във Великобритания само 10 дни след атентатите и предадени на ФБР, но следите им за години напред остават мъгливи. По-голямата част от тях не са били предоставени на официалната Комисия за 11 септември, която през 2004 г. заключи, че няма доказателства Рияд да е подкрепял съзнателно „Ал-Кайда“.

Бившият служител по контратероризъм в Белия дом Даниел Бенджамин посочва, че новите разкрития преобръщат представата за геополитическите действия на САЩ след атентатите: „Администрацията на Буш настояваше, дадена недържавна организация не би могла сама да организира толкова сложна атака, което бе основен мотив за пренасочване на вниманието към Ирак и Саддам Хюсеин. Изключителна ирония е, че те може да са били прави за нуждата от държавна подкрепа, но напълно са сгрешили държавата“.

Натиск върху Белия дом преди 25-ата годишнина

С наближаването на 25-ата годишнина от трагедията, семействата на загиналите, подкрепени от двупартийна група конгресмени от Ню Йорк, призовават президента Доналд Тръмп да използва правомощията си и да разсекрети останалите тайни записи - включително телефонни разпечатки, свързващи Ал-Баюми, похитителите и радикалния проповедник Ануар ал-Аулаки.

Говорителят на Белия дом Анна Кели потвърди, че президентският екип работи по прегледа на исканите документи.

Миналата година съдията по делото нанесе сериозен удар върху Саудитска Арабия, като реши, че събраните доказателства са достатъчни, за да може процесът да премине към съдебен процес. Въпреки че няма преки доказателства висшето ръководство на кралството да е знаело за готвения удар, съдът заключи, че съществува висока вероятност за ролята на Ал-Баюми и неговите работодатели.