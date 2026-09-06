Кои са най-големите нарцисисти в “Игри на волята” 8? Говори психоложката Кристина Вутева

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Т я е първата отпаднала участничка в сезон 8 на „Игри на волята“. Психоложката Кристина Вутева гостува на новата водеща на „След Игрите Podcast“ Симона Ръждавичка, за да разкаже за преживяването си в екстремното риалити.

Кристина признава, че е достигнала лимитите си в „Игри на волята“ и смята, че е отпаднала заслужено. Тя вярва, че човек трябва да бъде реалист, когато се впуска в подобно предизвикателство, и е доволна от представянето си във формата.

Кои участници са нарцисисти?

Психоложката има издадени пет книги, посветени на темата за нарцисизма. В „След Игрите Podcast“ тя анализира участниците в риалити формата и споделя кои от тях според нея проявяват нарцистични черти.

Кристина коментира и поведението на близнаците Ивайло и Иван, чиято агресивност изненада зрителите. Тя дава своята оценка за тях и обяснява защо според нея проявата на нарцисизъм в техния случай може да бъде полезна.

Толерантни ли са българите?

В епизода Кристина Вутева обсъжда и въпроса доколко българите са толерантни. Темата е свързана и с участието на фризьора Пепи, който успя да спечели симпатиите на зрителите.

Заедно със Симона Ръждавичка тя разговаря за реакциите на публиката и за начина, по който различията и поведението на участниците се възприемат от зрителите.

От „Игри на волята“ до Олимпийските игри

Кристина Вутева е и олимпийски състезател по шорттрек. Тя обаче представя Нова Зеландия на международната спортна сцена.

Лесно ли е да чуеш химна на друга държава по време на награждаване? И наистина ли хормоните бушуват в Олимпийското село? Кристина разказва за преживяванията си като олимпийски състезател и отговаря на тези въпроси.

Гледайте епизода на „След Игрите Podcast“ с първата отпаднала участничка от „Игри на волята“ 8 – Кристина Вутева.

Всичко за "Игри на волята" 8 може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.