Пиян шофьор предизвика катастрофа край Тетевен, петима са пострадали

П етима души са пострадали при катастрофа в землището на Тетевен, съобщи кореспондентът на БТА в Ловеч Даниела Балабанова.

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Пътният инцидент е станал на 6 септември. По данни на полицията автомобил, управляван от 35-годишен мъж от село Васильово, е катастрофирал.

В колата са пътували общо петима мъже, които са пострадали при инцидента. Няма информация за състоянието им и за характера на получените травми.

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След катастрофата водачът е тестван за употреба на алкохол. Пробата с дрегер е отчела 1,45 промила алкохол в издишания въздух.

По случая е образувано досъдебно производство, в рамките на което се изясняват причините и обстоятелствата около катастрофата.