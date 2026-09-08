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Прекаляваме ли под душа? Експерт разкри колко минути са ни напълно достатъчни

Учен по околна среда разкри, че три минути са напълно достатъчни за цялостно измиване под душа. Вижте защо прекарваме десетки минути в банята и кой навик с шампоана ни струва излишни пари всеки месец

8 септември 2026, 15:07
Прекаляваме ли под душа? Експерт разкри колко минути са ни напълно достатъчни
Източник: iStock

К ъпането за много хора е любима част от деня, но според експертите прекарваме твърде много време под струята на водата, съобщава The Post.

Д-р Пабло Перейра-Доел, учен по околна среда от Университета в Съри, Англия, твърди, че на човек са му необходими едва три минути, за да се изкъпе перфектно.

„Три минути са напълно разумна цел за измиване на тялото, като може да добавите още две, ако ще си миете и косата“, заявява той.

Според учения хората, които искат да бъдат изключително природосъобразни и да пестят ресурси, могат да съкратят процеса дори до една минута за тялото - като просто спират кранчето, докато се сапунисват.

По негови изчисления една минута е напълно достатъчна за изплакване на тялото, две минути стигат за нанасяне на шампоан и още една - ако използвате балсам за коса.

Според д-р Перейра-Доел този кратък престой под душа дори „включва и малко време за удоволствие от самата вода“.

Защо прекарваме десетки минути под струята?

Проучванията показват, че има хора, които прекарват близо 40 минути под душа - нещо, което според учения няма нищо общо с хигиената.

„Отговорът на въпроса защо хората се застояват толкова е, че за голяма част от тях чистотата изобщо не е основната цел. Над 40% от къпанията се правят по причини, независещи от хигиената – за релаксация, грижа за себе си или за затопляне в студена сутрин. Когато душът изпълнява тази функция, продължителността му вече не е съзнателно решение“, обяснява той. 

Експертът посочва и няколко физически фактора, които неусетно удължават времето ни в банята:

  • Меката вода: В регионите с по-мека вода хората се къпят с около една пета по-дълго. Причината е, че шампоанът се разпенва по-богато и се отмива по-приятно, което прави усещането под душа по-уютно.
  • Вечерните и уикенд душове: Те продължават значително повече от бързия сутрешен душ, тъй като хората не бързат за работа.
  • Ниското налягане на водата: Когато струята е слаба, хората подсъзнателно стоят по-дълго под нея, за да усетят, че са се изплакнали добре.

Трик, който ще спести пари

Експертът дава и един практичен съвет, който спестява не само вода, но и пари за козметика - мийте косата си с шампоан само веднъж, а не два пъти, както често пише на опаковките.

„Повечето хора, които нанасят шампоан повторно, го правят по навик, а не защото наистина има нужда“, категоричен е той.

Източник: The Post    
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