Русия е уверена, че победата в конфликта с Украйна е „много близо“, заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков.

Песков за войната в Украйна: Краят наистина наближава

„Да, уверени сме и сме сигурни, че победата е много близо“, каза Песков. Той обаче не посочи конкретни срокове или допълнителни подробности за това как Москва дефинира понятието „победа“. Коментарите му бяха направени по време на разговор с представители на индийски медии и идват на фона на продължаващите сблъсъци.

Кремъл: Натискът срещу Украйна ще продължи

Междувременно Русия атакува Киев с балистични ракети в нощта срещу вторник. Най-малко двама души са загинали, а ранени са поне шестима. Ден по-рано руски дронове поразиха и фабрика на „Бритиш Американ Табако“ в северната част на Украйна. От своя страна, Украйна атакува с дронове руския Саратовски регион, където също има пострадали.