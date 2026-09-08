„Твоят глас, твоят избор“: ЦИК обяви слогана за президентските избори на 25 октомври

С логанът на информационната кампания на ЦИК за президентските избори ще бъде „Твоят глас, твоят избор”. Това обяви говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова по време на брифинг, съобщава NOVA.

Тя увери, че подготовката на изборите върви по план и в срок. И припомни, че през миналата седмица ЦИК е назначила всички реални избирателни комисии в страната и от 5 септември те вече са в работен режим. Така организационната подготовка за предстоящия вот навлиза в следващия си етап, като в комисиите вече се извършват необходимите действия по подготовката на изборния процес.

До 9 септември партиите и коалициите трябва да се регистрират за президентския вот

От ЦИК съобщиха още, че са приети и правилата за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент на Републиката за изборите на 25 октомври. С решението на Комисията са определени редът за издигане на кандидатите, изискванията към кандидатските листи, необходимите документи, сроковете за регистрация и условията за издаване на удостоверенията.

Право да бъде избиран за президент и вицепрезидент има всеки български гражданин по рождение, който няма друго гражданство, който е навършил 40 години към изборния ден и който не изтърпява наказание лишаване от свобода. Сред конституционно установените изисквания е и кандидатът да е живял в страната през последните пет години.

Източник: БТА

От Комисията уточняват още, че независими кандидати не могат да бъдат включвани в кандидатски листи на партии или коалиции. Законодателството предвижда също президентът и вицепрезидентът да могат да бъдат преизбирани на същата длъжност само за още един мандат.

Документите за регистрация на кандидатите се приемат в Централната избирателна комисия всеки ден в часовия диапазон от 9:30 до 17:00 часа. Крайният срок за регистрация на кандидатските листи е 22 септември. До тази дата партиите, коалициите и инициативните комитети трябва да представят всички изискуеми документи и да приключат процедурата по регистрация.

Паралелно с регистрацията на кандидатите ЦИК вече е определила и правилата за провеждането на предизборната кампания. Официалното начало на кампанията ще бъде в 00:00 часа на 25 септември. Тя ще продължи 30 дни и ще приключи в 00:00 часа на 23 октомври – два дни преди изборния ден.

Тестваме машинното гласуване от телефона и в метрото за президентските избори

При провеждането на нови избори или втори тур предизборната кампания ще приключи в 24:00 часа на 30 октомври. От Комисията припомнят, че участниците в изборния процес трябва да спазват установените правила както по отношение на агитацията, така и при използването на информационни източници и медии.

Едно от основните изисквания е предизборната кампания да се води на български език. Кандидатите за президент и вицепрезидент, издигнати от партии, коалиции и инициативни комитети, които са регистрирали кандидати, имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, необходима за целите на предизборната кампания.

От ЦИК припомниха и основните забрани, които трябва да се спазват по време на кампанията:

Забранено е използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави или доброто име и честта на кандидатите;

Не се допуска и използването на агитационни материали, които съдържат герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения;

Не е разрешено и използването на държавен и общински транспорт за предизборна агитация.

Предизборната агитация е забранена 24 часа преди изборния ден, както и в самия изборен ден. Всеки агитационен материал трябва задължително да съдържа изискуемите реквизити. От ЦИК напомнят и че купуването и продаването на гласове е престъпление.

Агитационни материали могат да бъдат поставяни върху сгради, огради и витрини единствено след получено разрешение от собственика или управителя на съответния имот. При нарушения гражданите могат да подават жалби и сигнали до районните избирателни комисии, както и до съответните кметове на общини, райони или кметства. Именно местната власт има задължението да премахва незаконно поставени агитационни материали след решение на съответната районна избирателна комисия.

По време на брифинга стана ясно и че ЦИК започва информационна кампания за избирателите. „В тази кампания ще наблегнем на кратки, ясни послания“, обясни Стоянка Балова-Цветкова.

Ще бъдат подготвени и заснети различни видеа и кратки информационни материали, които да обясняват основни въпроси, свързани с изборния процес – кой има право да гласува, как се гласува по настоящ адрес, как упражняват правото си на вот избирателите с увреждания и как се извършва отчитането на гласовете.

Акцент ще бъде поставен и върху социалните мрежи. Комисията ще използва официалните си страници във Facebook и Instagram за разпространяване на информацията. Предвижда се и създаването на специална секция „Въпроси и отговори“ на интернет страницата на ЦИК, в която гражданите ще могат да намират отговори на най-често задаваните въпроси, свързани с изборите. Подобна секция ще има и в приложението на ЦИК, представено от комисията през миналата седмица.

Подготовка на вота в чужбина

По отношение на гласуването извън страната вече са ясни част от местата, на които българските граждани ще могат да упражнят правото си на глас. ЦИК е приела списъка, предоставен от Министерството на външните работи, за българските дипломатически и консулски представителства зад граница, в които по закон се разкриват избирателни секции. В списъка фигурират общо 100 посолства, генерални консулства и консулства на България.

Извън него остават места, за които се препоръчва да не се организира гласуване заради висок риск за сигурността, военни действия, нецелесъобразност или невъзможност да бъде организиран нормален изборен процес.

ЦИК е приела и списъка със служебните секции, които ще бъдат разкрити в държави от Европейския съюз на места извън дипломатическите мисии. Това са секции в населени места, в които през последните пет години на избори са гласували 100 или повече български избиратели.

Общо са посочени 262 места. Най-много са в Германия – 75, следвани от Испания – 56. В Италия и Нидерландия са предвидени по 22 места, в Гърция – 18, а в Белгия и Франция – по 13.

От днес следобед на интернет страницата на ЦИК ще бъде достъпно и електронното заявление за българските граждани в чужбина, които желаят да гласуват на изборите на 25 октомври. Крайният срок за подаване на заявленията е 29 септември.