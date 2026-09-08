България

Киноцентър „Бояна“ може да стане изцяло частен, браншът настоява за проверка

Комплексът може да премине изцяло в частни ръце от 17 ноември, а представители на индустрията се опасяват, че теренът може да бъде застроен с вили

Василена Василева Василена Василева

8 септември 2026, 14:10
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П редставители Българската филмова индустрия настояват за независима проверка на приватизационния договор на киноцентър „Бояна”, която да установи дали задълженията по договора са изпълнени.

Киноцентърът може да стане изцяло частна собственост от 17 ноември. От бранша настояват още Министерският съвет да провери условията и да направи оценка на договора, а притесненията им са свързани с информация, че на мястото на комплекса могат да бъдат изградени вили.

„Нашият проблем е, че неговото предназначение не е гарантирано - че той ще продължи да обслужва киноиндустрията. Това е огромен проблем за всички работещи в индустрията”, заяви пред NOVA Любомира Костова от Сдружение  „Независим културен сектор”.

„Министерството подхожда пренебрежително към този казус. По отношение на конкретните неща, които се надяваме да се случат - дискусия за това как да се удължи ограничението за неразпореждане на имотите в цялост. Да се намери отговор какви са механизмите да се гарантира запазването на киноцентъра като функция”, коментира Габриел Георгиев.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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