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Анджелина Джоли посети боксова зала в Харков, синът ѝ тренира с украински войници

Холивудската звезда Анджелина Джоли посети боксова зала в Харков, а 18-годишният ѝ син Нокс тренира заедно с украински военнослужещи. Посещението в града, намиращ се под постоянен обстрел, изненада напълно собственика на залата

8 септември 2026, 14:24
Анджелина Джоли посети боксова зала в Харков, синът ѝ тренира с украински войници
Източник: Getty Images

Х оливудската звезда Анджелина Джоли изненадващо посети боксова зала в разкъсвания от войната украински град Харков, съобщи TVP World. 

Актрисата се отби в залата „Спадкоемец“, докато 18-годишният ѝ син Нокс се присъедини към украински военнослужещи за тренировка по бойни изкуства.

Собственикът на залата Павло Чишко заяви, че е бил „напълно неподготвен“ да посрещне холивудска звезда.

В публикация в Instagram от 7 септември, придружена от снимка на 51-годишната актриса и самия него, той написа: „За всички, които ме питаха - това не е шега и не е изкуствен интелект. Всичко се случи напълно случайно. Анджелина Джоли, за наша огромна радост, се отби в залата ни“.

Той разказа, че Джоли е похвалила залата, която се намира само на няколко километра от руската граница, и е разговаряла със сина му, преди да благодари на служителите.

„Тя попита сина ми от колко време се занимава със спорт... Това е истинска класа. А нейният син е същият. Ръкуваха се, един с друг... Беше наистина страхотно!", каза Чишко.

Боксовата федерация на Украйна определи неочакваната среща като събиране на „спорта, украинските защитници и една от най-известните актриси в света“.

Изненадващото посещение се случва на фона на продължаващите ежедневни руски атаки с дронове, ракети и управляеми авиационни бомби срещу Харков.

Джоли, която е бивш посланик на добра воля на ООН, е направила няколко необявени предварително хуманитарни посещения в Украйна след началото на пълномащабното руско нахлуване през февруари 2022 г. 

Източник: БГНЕС    
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