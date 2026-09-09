„Добре дошъл и успех“: Принц Джордж започна обучението си в престижния колеж Итън

13-годишният млад член на кралското семейство тръгва по стъпките на баща си, принц Уилям, започвайки следващите си пет години в колежа Итън в Уиндзор.

Принц Джордж беше заснет за първи път в новата си училищна униформа, с което отбеляза началото на нов етап от своя живот в колежа Итън, пише HELLO!

Бъдещият крал сияеше на кадрите, публикувани във вторник по повод първия му ден в престижното училище, чиято годишна такса възлиза на 63 298 паунда. Младият принц пристигна, придружен от гордите си родители, принц Уилям и Кейт.

Младият благородник носеше емблематичната традиционна униформа на Итън, включваща фрак, твърда изправена яка и бяла папийонка.

Prince George, 13, looks all grown up in school uniform in official Eton College portraits https://t.co/YX5r8ENSsS pic.twitter.com/1vpxGpCOFq — Page Six (@PageSix) September 8, 2026

Джордж следва стъпките на баща си принц Уилям, който започна своето обучение в същото училище преди 31 години.

Важният за него ден съвпадна и с четвъртата годишнина от смъртта на кралица Елизабет II в замъка Балморал през 2022 г.

„Днешното ново начало е на четвъртата годишнина от кончината на покойната кралица. Това несъмнено ще върне топли спомени у Уилям от посещенията на неговите баба и дядо, кралица Елизабет и принц Филип, които идваха при него точно от другата страна на Темза, от замъка Уиндзор“, коментира Емили Наш.

Дъждовното пристигане на принц Джордж в Итън

Принц Джордж пристигна в Итън във вторник сутринта заедно с принц Уилям и Кейт.

„13-годишният бъдещ крал пристигна с родителите си, облечен с цивилни дрехи, и с усмивка се ръкува с директора Саймън Хендерсън, преди да влезе вътре“, посочва Емили Наш.

Принцесата на Уелс, облечена в зелена рокля на Emilia Wickstead и черни обувки на висок ток, държеше чадър над сина си, докато преминаваха през известната арка на училището.

Под проливния дъжд Джордж и родителите му стигнаха до историческия двоен двор на институцията в Бъркшир. Над него се извисява кулата „Луптън“ от епохата на Тюдорите, а в центъра му се издига статуята на крал Хенри VI, основал Итън през 1440 г.

Семейството прекоси площада, за да се срещне с директора Саймън Хендерсън и ректора сър Никълъс Колридж. Уилям носеше сгънат чадър, а Джордж вървеше между родителите си.

Групата разговаря няколко минути, като се чу как Саймън казва на Джордж: „Добре дошъл, успех и приятно прекарване!“.

След това те преминаха през вратата към една от най-старите части на Итън, а Кейт бе заснета да слага подкрепящо ръка на гърба на сина си.

Поглед назад към първия ден на принц Уилям в колежа Итън

През 1995 г. на медиите беше позволено да заснемат първия ден на Уилям в Итън заедно с родителите му Чарлз и Даяна, тогавашни принц и принцеса на Уелс, и брат му Хари.

Тогава Уилям носеше сако и вратовръзка, докато подписваше училищния регистър пред камерите на 6 септември 1995 г.

След това между кралското семейство и медиите бе постигнато споразумение: докато младият принц учи, медиите няма да се намесват в личния му живот в замяна на периодични официални подробности за неговото развитие.

„Уилям и Катрин се надяват, че след като споделиха този специален moment от израстването на най-големия си син, той ще бъде оставен на спокойствие да се наслаждава на училищните си години“, коментира Емили Наш.

„За Уилям Итън беше убежище през едни от най-трудните периоди от детството му и той е уверен, че училището ще осигури подкрепяща и сигурна среда и за Джордж.“

По време на престоя си в Итън Уилям живееше в „Манор Хаус“ – сграда, използвана като пансион от 1723 г. Той завърши училището през 2000 г. с отлични оценки по география, история на изкуството и биология, след което бе приет в университета „Сейнт Андрюс“, където срещна бъдещата си съпруга Кейт.

Образованието на принц Джордж до момента

Младият принц току-що завърши частното подготвително училище „Ламбрук“ в Бъркшир, където учат и неговите брат и сестра – 11-годишната принцеса Шарлот и 8-годишният принц Луи.

Преди това той посети детската градина „Уестакър Монтесори“ в Норфолк, а през 2017 г. започна началното си образование в „Сейнт Томас Батерси“.

През юни от Кенсингтънския дворец официално потвърдиха: „Принц Джордж ще продължи образованието си в колежа Итън от септември тази година.“

A new chapter is beginning for Prince George, the future heir to the British throne, as he begins boarding school Tuesday at England's prestigious Eton College.



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Какво очаква Джордж в Итън?

Колежът Итън е сред най-известните и престижни учебни заведения в света. Училището е известно с това, че изгражда самостоятелност и лидерски качества, тъй като от учениците се изисква да поемат и редица извънкласни отговорности.

Учебната програма предлага 28 предмета, включително девет съвременни и класически езика.

Приемът е изключително строг и преминава през тежки тестове, а годишната такса е 63 298 паунда.

Сред известните възпитаници на колежа са актьорите Том Хидълстън, Хю Лори и Еди Редмейн, редица британски министър-председатели, сред които Дейвид Камерън, писателите Джордж Оруел и Иън Флеминг, както и авантюристът Беър Грилс.

Итън е пълен пансион и не приема дневни ученици. Всяко момче разполага със самостоятелна стая в един от 25-те пансиона.

Джордж обаче няма да бъде далеч от семейството си. Принцът и принцесата на Уелс живеят в близкия имение „Форест Лодж“ в Уиндзор.

Мелани Сандерсън, главен редактор на Good Schools Guide, споделя: „Колежът Итън се вижда пряко от замъка Уиндзор. За Джордж ще бъде чудесно, че може лесно да отскочи до у дома. Учениците имат свободата да напускат района през уикендите и да се прибират за неделен обяд или следобеден чай след спортните си мачове в събота.“

Къде са учили останалите членове на кралското семейство?

Крал Чарлз III е учил в училището „Гордънстоун“ в Шотландия – същото, което е посещавал и баща му, покойният херцог на Единбург. В разговор с биографа си Джонатан Димбълби Чарлз описва престоя си там като „строга присъда“, но признава, че мястото го е научило на самодисциплина и отговорност.

По-малките му братя, принц Едуард и Андрю, също са възпитаници на „Гордънстоун“, докато принцеса Анна е учила в училището „Бененден“.

Зара Тиндал и Пътър Филипс също са учили в „Гордънстоун“. От друга страна, бащата и братът на принцеса Даяна са възпитаници именно на Итън.

Подобно на принцесата на Уелс, принцеса Юджини е завършила колежа „Марлборо“, а по-голямата ѝ сестра, принцеса Беатрис - училището „Сейнт Джордж“. Кралица Елизабет II и нейната сестра принцеса Маргарет са получили домашно образование от своята гувернантка Марион Крофорд.