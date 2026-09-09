Любопитно

„Добре дошъл и успех“: Принц Джордж започна обучението си в престижния колеж Итън

13-годишният бъдещ крал принц Джордж започна петгодишното си обучение в престижния колеж Итън. Съпроводен от принц Уилям и Кейт Мидълтън, той облече традиционната униформа, следвайки стъпките на баща си в историческото училище в Уиндзор

Стела Христова Стела Христова

9 септември 2026, 12:50
„Добре дошъл и успех“: Принц Джордж започна обучението си в престижния колеж Итън
Източник: Getty

13-годишният млад член на кралското семейство тръгва по стъпките на баща си, принц Уилям, започвайки следващите си пет години в колежа Итън в Уиндзор.

Принц Джордж беше заснет за първи път в новата си училищна униформа, с което отбеляза началото на нов етап от своя живот в колежа Итън, пише HELLO!

Бъдещият крал сияеше на кадрите, публикувани във вторник по повод първия му ден в престижното училище, чиято годишна такса възлиза на 63 298 паунда. Младият принц пристигна, придружен от гордите си родители, принц Уилям и Кейт.

Младият благородник носеше емблематичната традиционна униформа на Итън, включваща фрак, твърда изправена яка и бяла папийонка.

Джордж следва стъпките на баща си принц Уилям, който започна своето обучение в същото училище преди 31 години.

Важният за него ден съвпадна и с четвъртата годишнина от смъртта на кралица Елизабет II в замъка Балморал през 2022 г.

„Днешното ново начало е на четвъртата годишнина от кончината на покойната кралица. Това несъмнено ще върне топли спомени у Уилям от посещенията на неговите баба и дядо, кралица Елизабет и принц Филип, които идваха при него точно от другата страна на Темза, от замъка Уиндзор“, коментира Емили Наш.

  • Дъждовното пристигане на принц Джордж в Итън

Принц Джордж пристигна в Итън във вторник сутринта заедно с принц Уилям и Кейт.

„13-годишният бъдещ крал пристигна с родителите си, облечен с цивилни дрехи, и с усмивка се ръкува с директора Саймън Хендерсън, преди да влезе вътре“, посочва Емили Наш.

Принцесата на Уелс, облечена в зелена рокля на Emilia Wickstead и черни обувки на висок ток, държеше чадър над сина си, докато преминаваха през известната арка на училището.

Под проливния дъжд Джордж и родителите му стигнаха до историческия двоен двор на институцията в Бъркшир. Над него се извисява кулата „Луптън“ от епохата на Тюдорите, а в центъра му се издига статуята на крал Хенри VI, основал Итън през 1440 г.

Семейството прекоси площада, за да се срещне с директора Саймън Хендерсън и ректора сър Никълъс Колридж. Уилям носеше сгънат чадър, а Джордж вървеше между родителите си.

Групата разговаря няколко минути, като се чу как Саймън казва на Джордж: „Добре дошъл, успех и приятно прекарване!“.

След това те преминаха през вратата към една от най-старите части на Итън, а Кейт бе заснета да слага подкрепящо ръка на гърба на сина си.

  • Поглед назад към първия ден на принц Уилям в колежа Итън

През 1995 г. на медиите беше позволено да заснемат първия ден на Уилям в Итън заедно с родителите му Чарлз и Даяна, тогавашни принц и принцеса на Уелс, и брат му Хари.

Тогава Уилям носеше сако и вратовръзка, докато подписваше училищния регистър пред камерите на 6 септември 1995 г.

След това между кралското семейство и медиите бе постигнато споразумение: докато младият принц учи, медиите няма да се намесват в личния му живот в замяна на периодични официални подробности за неговото развитие.

„Уилям и Катрин се надяват, че след като споделиха този специален moment от израстването на най-големия си син, той ще бъде оставен на спокойствие да се наслаждава на училищните си години“, коментира Емили Наш.

„За Уилям Итън беше убежище през едни от най-трудните периоди от детството му и той е уверен, че училището ще осигури подкрепяща и сигурна среда и за Джордж.“

По време на престоя си в Итън Уилям живееше в „Манор Хаус“ – сграда, използвана като пансион от 1723 г. Той завърши училището през 2000 г. с отлични оценки по география, история на изкуството и биология, след което бе приет в университета „Сейнт Андрюс“, където срещна бъдещата си съпруга Кейт.

Принц Джордж тръгна по стъпките на баща си в елитния колеж Итън
10 снимки
принц Джордж
принц Джордж
принц Джордж
принц Джордж
  • Образованието на принц Джордж до момента

Младият принц току-що завърши частното подготвително училище „Ламбрук“ в Бъркшир, където учат и неговите брат и сестра – 11-годишната принцеса Шарлот и 8-годишният принц Луи.

Преди това той посети детската градина „Уестакър Монтесори“ в Норфолк, а през 2017 г. започна началното си образование в „Сейнт Томас Батерси“.

През юни от Кенсингтънския дворец официално потвърдиха: „Принц Джордж ще продължи образованието си в колежа Итън от септември тази година.“

  • Какво очаква Джордж в Итън?

Колежът Итън е сред най-известните и престижни учебни заведения в света. Училището е известно с това, че изгражда самостоятелност и лидерски качества, тъй като от учениците се изисква да поемат и редица извънкласни отговорности.

Учебната програма предлага 28 предмета, включително девет съвременни и класически езика.

Приемът е изключително строг и преминава през тежки тестове, а годишната такса е 63 298 паунда.

Сред известните възпитаници на колежа са актьорите Том Хидълстън, Хю Лори и Еди Редмейн, редица британски министър-председатели, сред които Дейвид Камерън, писателите Джордж Оруел и Иън Флеминг, както и авантюристът Беър Грилс.

Итън е пълен пансион и не приема дневни ученици. Всяко момче разполага със самостоятелна стая в един от 25-те пансиона.

Джордж обаче няма да бъде далеч от семейството си. Принцът и принцесата на Уелс живеят в близкия имение „Форест Лодж“ в Уиндзор.

Мелани Сандерсън, главен редактор на Good Schools Guide, споделя: „Колежът Итън се вижда пряко от замъка Уиндзор. За Джордж ще бъде чудесно, че може лесно да отскочи до у дома. Учениците имат свободата да напускат района през уикендите и да се прибират за неделен обяд или следобеден чай след спортните си мачове в събота.“

  • Къде са учили останалите членове на кралското семейство?

Крал Чарлз III е учил в училището „Гордънстоун“ в Шотландия – същото, което е посещавал и баща му, покойният херцог на Единбург. В разговор с биографа си Джонатан Димбълби Чарлз описва престоя си там като „строга присъда“, но признава, че мястото го е научило на самодисциплина и отговорност.

По-малките му братя, принц Едуард и Андрю, също са възпитаници на „Гордънстоун“, докато принцеса Анна е учила в училището „Бененден“.

Зара Тиндал и Пътър Филипс също са учили в „Гордънстоун“. От друга страна, бащата и братът на принцеса Даяна са възпитаници именно на Итън.

Подобно на принцесата на Уелс, принцеса Юджини е завършила колежа „Марлборо“, а по-голямата ѝ сестра, принцеса Беатрис - училището „Сейнт Джордж“. Кралица Елизабет II и нейната сестра принцеса Маргарет са получили домашно образование от своята гувернантка Марион Крофорд.

Редактор: Стела Христова
Принц Джордж Колеж Итън Кралско семейство Принц Уилям Кейт Мидълтън Образование Училищна униформа Уиндзор
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Радев: Създаваме нов контролен орган за пътна безопасност

Радев: Създаваме нов контролен орган за пътна безопасност

Пет момента от световната история, които ще ви шокират

Пет момента от световната история, които ще ви шокират

Агресия на пътя в Бургас: Две жени пребиха шофьорка пред 5-годишното ѝ дете

Агресия на пътя в Бургас: Две жени пребиха шофьорка пред 5-годишното ѝ дете

Експлозия във ВЕЦ в Швейцария, има ранени

Експлозия във ВЕЦ в Швейцария, има ранени

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
13 най-чести здравословни проблеми при Немските овчарки

13 най-чести здравословни проблеми при Немските овчарки

dogsandcats.bg
Тръмп обяви: „Луната е наша!“ и показа зловещите униформи на Космическите сили
Ексклузивно

Тръмп обяви: „Луната е наша!“ и показа зловещите униформи на Космическите сили

Преди 1 ден
25 години по-късно: Тайни документи и видео от 11 септември разкриват следа към Саудитска Арабия
Ексклузивно

25 години по-късно: Тайни документи и видео от 11 септември разкриват следа към Саудитска Арабия

Преди 1 ден
<p>Промениха картата на Земята: Вижте как реално изглеждат континентите</p>
Ексклузивно

Промениха картата на Земята: Вижте как реално изглеждат континентите

Преди 1 ден
<p style=Това е новата Dacia Spring, най-достъпният европейски EV

">
Ексклузивно

Това е новата Dacia Spring, най-достъпният европейски EV

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Какво се случва с парите за втора пенсия: Фондовете вече управляват над 17 млрд. евро

Какво се случва с парите за втора пенсия: Фондовете вече управляват над 17 млрд. евро

Парите ни Преди 6 минути

Натрупаните средства растат с близо 17% за година, а от септември осигурените вече могат да избират как да бъдат управлявани спестяванията им

Промени при детските помощи: Отпада санкцията за повече от 5 неизвинени отсъствия

Промени при детските помощи: Отпада санкцията за повече от 5 неизвинени отсъствия

България Преди 8 минути

Месечните помощи вече няма да се спират за цяла година, предвиждат одобрени от правителството промени

<p>Между 620 и 673 евро може да е минималната заплата през 2027 г.</p>

Нов механизъм за минималната заплата: Между 620 и 673 евро може да е възнаграждението през 2027 г.

България Преди 16 минути

Правителството одобри промени в Кодекса на труда

Сандра Бълок и Никол Кидман отново са вещици, но „Приложна магия 2“ повтаря грешките си

Сандра Бълок и Никол Кидман отново са вещици, но „Приложна магия 2“ повтаря грешките си

Любопитно Преди 18 минути

Близо 30 години след премиерата на оригиналната комедия, филмът пресъздава познатите сюжети, спечелили култов статут на класиката, но така и не успява да изчисти недостатъците ѝ, оставяйки усещане за прекалено дълго и предвидимо киноизживяване

„Няма да се жертвам за чуждите грехове!“: Кой е шампионът Исус Маринов в „Игри на волята“ 8?

„Няма да се жертвам за чуждите грехове!“: Кой е шампионът Исус Маринов в „Игри на волята“ 8?

Любопитно Преди 25 минути

Гимнастикът Исус Маринов е вицеевропейски и световен медалист на халки. Кръстен с библейско име от благодарност, той влиза на Арената с желязна дисциплина и категоричното обещание, че прошка за съперниците няма да има

Мерц: Русия е подготвяла с месеци атаката с дрон срещу летището в Лайпциг

Мерц: Русия е подготвяла с месеци атаката с дрон срещу летището в Лайпциг

Свят Преди 37 минути

Германският канцлер заяви, че само по щастлива случайност са били избегнати жертви и големи материални щети

Пламена Денчева от „Игри на волята“ 8: Мога без мъж и без шопинг, но без спорт умирам

Пламена Денчева от „Игри на волята“ 8: Мога без мъж и без шопинг, но без спорт умирам

Любопитно Преди 43 минути

46-годишната Пламена Денчева от отбора на „Урагани“ е успешен брокер, майка и кросфит маниак. Бъркана за сестра на 20-годишната си дъщеря, тя влиза на Арената с дисциплина на войник, за да покаже, че е отвяла младите още на кастингите

„Тялото знае преди теб“: Как да разпознаем скритите сигнали на бърнаута

„Тялото знае преди теб“: Как да разпознаем скритите сигнали на бърнаута

Любопитно Преди 52 минути

Кога умората се превръща в прегаряне, как да го различим от депресията и защо терапията е превенция, а не последна спирка

След девет дни борба с огъня: Пожарът край село Антон почти е овладян

След девет дни борба с огъня: Пожарът край село Антон почти е овладян

България Преди 54 минути

Хеликоптер „Кугър“ се включи в гасенето, а екипите остават на терен заради риск от ново разпалване

Риана посреща есента по бельо: Певицата отново разпали мрежата с гореща фотосесия

Риана посреща есента по бельо: Певицата отново разпали мрежата с гореща фотосесия

Любопитно Преди 1 час

Поп звездата и бизнес дама демонстрира зашеметяващи извивки и емблематичните си татуировки в новата фотосесия за марката си Savage X Fenty, напомняйки че за нея сезонът на съблазънта никога не приключва

Извън сянката на Джордж Клуни: 10 факта за впечатляващия живот и кариера на Амал Клуни

Извън сянката на Джордж Клуни: 10 факта за впечатляващия живот и кариера на Амал Клуни

Любопитно Преди 1 час

Зад бляскавия си брак с Джордж Клуни, световноизвестната правозащитничка Амал Клуни крие впечатляващ път – от бягството от войната в Ливан и образованието в Оксфорд до борбата за човешки права и подкрепата за младите жени

България и Молдова влизат в нова фаза на двустранното сътрудничество

България и Молдова влизат в нова фаза на двустранното сътрудничество

България Преди 1 час

Външният министър потвърди подкрепа на страната ни за европейската интеграция на Кишинев

Злато, диаманти и прозрачен тоалет: Бионсе отпразнува 45-ия си рожден ден в Лондон

Злато, диаманти и прозрачен тоалет: Бионсе отпразнува 45-ия си рожден ден в Лондон

Любопитно Преди 2 часа

Музикалната икона Бионсе отпразнува 45-ия си рожден ден с екстравагантно парти в Лондон. Певицата заложи на прозрачен тоалет на Roberto Cavalli, уникални диаманти и златен блясък, а Джей-Зи изненада феновете с жест от сцената на Тотнъм

Бившата приятелка на Илон Мъск Ашли Сейнт Клер

40 млн. долара за мълчание: Бивша приятелка на Мъск с шокиращи разкрития

Свят Преди 2 часа

Илон Мъск сее „нарочно разединение“ чрез своята социална платформа X, което ще бъде катастрофално, освен ако не бъде регулирано, предупреди майката на едно от 14-те потвърдени деца, на които най-богатият човек в света е баща

Британският външен министър Ед Милибанд по време на изявление

„Свирепа ярост“: Лондон разтърси света с тежко обвинение към Израел

Свят Преди 2 часа

Лондон и още 11 държави наложиха безпрецедентен икономически удар. Тектоничният провал в отношенията изправи Тел Авив пред дипломатическа изолация, а яростният му отговор свари Британското външно министерство напълно неподготвено

<p>Официално: Вучич разпусна парламента, Сърбия отива на предсрочни избори</p>

Официално: Вучич разпусна парламента, Сърбия отива на предсрочни избори на 25 октомври

Свят Преди 2 часа

Сръбският президент подписа указа в сряда по обяд, студентското движение настоява за нови избори от май 2025 г.

Всичко от днес

От мрежата

Как Хъскитата издържат на студа

dogsandcats.bg

13 от най-преданите породи кучета, които винаги ще са до вас

dogsandcats.bg
1

От 5 до 41 градуса през изминалото лято

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ни отвежда до Белинташ – мястото, където природата и легендите се срещат

sinoptik.bg

Звездата от „Страстите Христови“ Джим Кавийзъл във филма за Стоичков

Edna.bg

Неочаквано писмо от Бъкингамския дворец изненада Хари и Меган

Edna.bg

Веласкес взе ново попълнение за сблъсъка с ЦСКА

Gong.bg

Христо Янев с изненада за прощалния си мач с ЦСКА

Gong.bg

Въвеждат нов механизъм за минималната работна заплата

Nova.bg

Запалиха десет автомобила в София

Nova.bg