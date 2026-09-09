Гладна камериерка отхапа от ябълка и разкри дръзка диамантена кражба

С юзан Шилц беше гладна. Чистенето е изтощителна работа, особено за камериерка в парижки хотел - един от най-посещаваните градове в света, дори през 1926 г. Затова, когато един декемврийски ден видяла ябълка в куфара на двама млади мъже, докато подреждала стаята им, тя я взела. След една захапка зъбите на Шилц се ударили в нещо толкова твърдо, че за малко да се строшат: диаманта „Големият Конде“ (Grand Condé). Това бил един от най-редките скъпоценни камъни във Франция. И освен това бил изчезнал.

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Два месеца по-рано двама любители крадци бяха обрали историческия замък „Шантийи“ (Château de Chantilly), на 50 километра северно от Париж. Разполагали с малко повече от една двойка високи стълби, но мащабът на обира им - над 75 бижута, съхранявани в музея на замъка, оценени на 3 000 000 долара по онова време - накарал полицията да вярва, че извършителите са опитни майстори-акробати или поне корумпиран персонал на музея. В действителност Леон Кофер и Емил Сутер били демобилизирани френски авиатори малко над 20-годишна възраст, за които това било твърде голяма лъжица за тяхната уста. Въпреки успеха си в задигането на драгоценностите, те не успели да ги продадат. Преди ареста си Кофер и Сутер успели да спечелят едва 30 000 франка (около 1 200 долара по онова време) от откраднатата плячка. Най-голямата им грешка била кражбата на „Големият Конде“ - розов диамант от 9,01 карата, толкова известен, че нито един бижутер не смеел да го докосне от страх от обвинение.

Le mystérieux diamant des Habsbourg, disparu depuis cent ans, est exposé pour la première fois au Canada https://t.co/HDxFq1FE0n — VANITY FAIR FRANCE (@VanityFairFR) September 4, 2026

„Всеки полицай в цяла Европа го издирваше“, казва Матьо Делдик, главен куратор на наследството и директор на музея „Конде“, в телефонен разговор пред CNN.

Този октомври естествено розовият диамант ще бъде изложен в замъка „Шантийи“, за да се отбележи 100-годишнината от кражбата. Това е и първият път от век насам, в който скъпоценният камък се показва на голяма изложба, отворена за обществеността, каза Делдик.

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Скъпоценният камък е бил във владение на семейство Конде от 1740 г. Въпреки че точната му страна на произход все още е загадка - като възможните региони варират от Индия и Борнео до Бразилия - архивни документи показват, че той е пристигнал във Франция, където първият му собственик е бил Луи Анри де Бурбон, принц на Конде - министър-председател между 1723 и 1726 г. Скъпоценният камък първоначално е бил инкрустиран в орден на Златното руно - най-важният рицарски орден - а по-късно е бил премахнат, за да бъде монтиран на пръстен. Писана прокламация от XVIII век е нареждала всеки най-голям син в рода Конде да наследява диаманта.

„Той беше част от символичното наследство на това семейство“, каза Делдик.

After Nearly a Century the "Grand Condé" Pink Diamond Will Go On Display @CdeChantilly



Hailing from the collections of the Princes of Condé this 9+carat gem will go on display at the Musée Condé this fall -a first in nearly 100 yrs, after it was stolen & recovered in 1926. pic.twitter.com/cDq4roZ1xI — La Gazette Drouot – International (@Gazette_Inter) June 23, 2026

Въпреки че кураторът отказа да посочи цена за диаманта или за неговата застраховка, Делдик подчерта, че „розовите диаманти са най-редките и най-скъпите на пазара“. През 1983 г. скъпоценен камък с подобен размер е бил оценен между 500 000 и 600 000 долара, докато през 2010 г. много по-голям розов диамант е бил продаден за 46 милиона долара. Никой от тях обаче няма историческия произход на диаманта „Конде“.

Кражбата му все още е в съзнанието на Делдик. Да, изминали са 100 години. Но са изминали и по-малко от 12 месеца от друг голям обир: кражбата в Лувъра през октомври 2025 г., при която от най-известния музей в Париж бяха задигнати няколко безценни коронен скъпоценни камъка. Много от тях все още не са намерени.

„Много исторически диаманти бяха откраднати“, каза той за кражбата в Лувъра.

„Изпитваме голяма солидарност с нашите колеги“, каза той.

Този инцидент почти накарал Делдик да промени мнението си за собствената си изложба, която вече била планирана.

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„Колебах се много седмици дали да отложа или да отменя изложбата“, каза той.

Но те не се отказали и вместо това направили нещо, което вероятно е защитило розовия диамант от повторна продажба. С подкрепата на L’École, Школата за бижутерийно изкуство, музеят успели да привлече гемолози от Франция, Канада и Швейцария, които да извършат обстойни проучвания и научни анализи на химичния състав, рядкостта, чистотата и плътността на камъка. Те се надяват, че тази база от публично достъпна информация, описваща уникалните специфики на бижуто, ще го направи лесно разпознаваем и следователно - непродаваем. Нещо като „лична карта“, каза Делдик.

„Не можеш да направиш нищо с него, защото е твърде популярен“, заяви той.

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Въпреки че организирането на публична изложба на толкова рядък предмет несъмнено е риск, Делдик настоява, че е важно хората да не се плашат от перспективата за обир - каквито изглежда се увеличават. Преди по-малко от две седмици диамантено колие на стойност 4 милиона долара, принадлежало някога на египетското кралско семейство, бе откраднато при обир с разбиване във Виена, Австрия.

Извън историческото значение на диаманта „Конде“, самите скъпоценни камъни „са произведения на изкуството и произведения на природата“, каза той.

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„Диамантите са доста специални. Не можете да им се насладите чрез снимки, видеа, фотографии и така нататък. Техният цвят, тяхната светлина, тяхното присъствие всъщност са толкова силни, че трябва да ги видите на живо“, допълва той.

Този розов диамант в частност, казва Делдик, дори „има малко оранжево в себе си“.