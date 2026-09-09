Пестициди в грозде от Турция и чушки от Северна Македония

Б ългарската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не допусна до пазара на Европейския съюз две пратки – едната с десертно грозде от Турция, а другата с пипер от Република Северна Македония – с наднормено съдържание на остатъци от пестициди.

Несъответствията са установени при лабораторни изследвания, част от въведения засилен контрол на пресни плодове и зеленчуци, предназначени за българския пазар. Пратката с грозде е с общо количество 19 200 кг и ще бъде върната в страната на произход, а тази с пипер – 9 502 кг и ще бъде насочена за унищожаване.

БАБХ спря над 17,5 тона грозде с пестициди от Турция

В рамките на засиления контрол до момента са недопуснати общо пет пратки десертно грозде от Турция – над 53 тона, и две пратки пипер от Република Северна Македония – над 21 тона.

Спряха пипер от Северна Македония с наднормено съдържание на пестицид

Агенцията продължава засилените проверки за недопускане до пазара на храни, които не отговарят на изискванията за безопасност.