София е сред финалистите за Европейска столица на туризма 2027

С офия е сред осемте финалисти в конкурса Европейски столици на туризма 2027, съобщиха от Столичната община (СО). Столицата е избрана след независима експертна оценка измежду 43 кандидатури от 18 държави и е една от двете столици, достигнали до финала в категорията за градове над 100 000 души.

Изданието за 2027 г. е първото в новия формат на конкурса, който обединява досегашните инициативи Европейска столица на интелигентния туризъм и Европейски зелен пионер на интелигентния туризъм под общото име Европейски столици на туризма.

Кандидатурата на София е разработена от екипа на Общинско предприятие „Туризъм“ при Столична община | Visit Sofia с участието на експерти от различни структури на Столична община, културни институции и партньорски организации. В нея се разглежда развитието на града в четири направления - достъпност, устойчивост, дигитализация и културно наследство и творчество. Представени са конкретни политики, мерки и резултати, свързани с развитието на обществения транспорт, мерките за по-чист въздух, отворените градски данни, дигиталните решения за посетители и съвременното представяне на културното наследство, обясниха от СО.

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„Вярвах в тази кандидатура от първия ден, защото вярвам в града. Подкрепих екипа на Visit Sofia да разкаже София такава, каквато я виждаме и каквато искаме да я показваме пред света - град с хилядолетна история, планина на една ръка разстояние, силна култура и енергията на съвременна европейска столица. София има своя характер и своя история, които си струва да бъдат разказани. Радвам се, че за първи път сме сред финалистите на конкурса и че имаме възможност да покажем пред Европа какво прави нашия град специален”, каза кметът на Столична община Васил Терзиев, цитиран в прессъобщението.

В кандидатурата София е представена като компактна и добре свързана столица, в която културното наследство, природата, градската среда, общественият транспорт, дигиталните услуги и ежедневният живот на хората са части от едно общо преживяване, отбелязаха още от общината.

„Представихме София не само за туристи, а такава, каквато е за хората, които живеят тук. Заложихме на близост вместо на мащаб и нарекохме идеята Capital of Proximity - Столица на близостта. С нея София е сред финалистите за първи път, откакто конкурсът съществува, и то в първото издание на новия формат. През ноември ще я защитим в Брюксел“, отбелязва Надя Балабанова, ръководител на отдел „Маркетинг, реклама и информация“ в ОП „Туризъм“ при Столична община.

Експертната оценка се прави по подадените документи и данни, по еднакви критерии за всички кандидати. Оценени са вече постигнати резултати в четирите направления на конкурса.

„Тази оценка е направена от независими европейски експерти, които анализират данни, а не кампании. За нас тя е външна оценка на работата, която върши цялата туристическа екосистема на София", каза Антон Пенев, директор на ОП „Туризъм“, цитиран в прессъобщението.

Финалистите от двете категории ще представят своите кандидатури пред европейското жури на 18 и 19 ноември 2026 г. в Брюксел. След представянията журито ще определи двата града, които ще носят титлата Европейска столица на туризма 2027, по един във всяка от двете категории.

Конкурсът е отворен за градове от Европейския съюз, както и за градове от държави извън ЕС, които участват в Програмата за единния пазар, посочиха още от СО.

Пълният списък на финалистите и кратки профили на градовете са публикувани на сайта на конкурса.

През 2025 г. в София са регистрирани 1 377 544 пренощували посетители и 3 060 923 нощувки, съответно с 9% и 6% повече спрямо 2024 г. Международните гости формират 62% от посетителите и 68% от нощувките, посочиха още от общината.

През 2025 г. за първи път в историята на столицата броят на нощувките надхвърля 3 милиона, показаха данните, представени на форума Sofia Tourism Report 2025 от директора на Общинско предприятие „Туризъм“ (Visit Sofia) Антон Пенев в началото на тази година.