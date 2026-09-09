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Извън сянката на Джордж Клуни: 10 факта за впечатляващия живот и кариера на Амал Клуни

Зад бляскавия си брак с Джордж Клуни, световноизвестната правозащитничка Амал Клуни крие впечатляващ път – от бягството от войната в Ливан и образованието в Оксфорд до борбата за човешки права и подкрепата за младите жени

Стела Христова Стела Христова

9 септември 2026, 13:14
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А мал Клуни може и да е омъжена за една от най-големите холивудски звезди - Джордж Клуни, но сама по себе си се радва на изключително успешна кариера като адвокат по правата на човека. Знаете ли тези 10 факта за нея?

1. Раждане и преместване във Великобритания

Амал, чието име означава „надежда“ на арабски, е родена в Ливан през 1978 г. Едва двегодишна, тя и семейството ѝ бягат от страната заради Гражданската война. Наред с тримата си братя и сестри, тя се установява в Бъкингамшир, след като семейството се мести във Великобритания.

Източник: Getty Images

2. Впечатляващо образование

Амал Клуни съчетава красота и интелект. Притежава дипломи от два престижни университета: бакалавърска степен по право от колежа „Сейнт Хю“ към Оксфордския университет и магистърска степен по право от Юридическия факултет на Нюйоркския университет. В Ню Йорк тя получава наградата „Джак Дж. Кац“ за високи постижения в областта на медийното и развлекателното право. Освен това прекарва един семестър в екипа на Соня Сотомайор, тогава съдия в Апелативния съд на САЩ.

3. Юридическа кариера

Амал започва юридическата си кариера в Ню Йорк през 2002 г. В продължение на няколко години работи за международната кантора Sullivan & Cromwell, където се специализира в наказателна защита. По-късно се премества в Хага, Нидерландия, за да продължи кариерата си в международните правораздавателни органи.

4. Забележителни клиенти

В хода на своята кариера адвокатът по човешки права представлява редица световноизвестни личности. Сред тях са основателят на WikiLeaks Джулиан Асандж и носителката на Нобелова награда за мир Надя Мурад.

Източник: Getty

5. Бракът с Джордж Клуни

Амал се запознава с холивудската звезда Джордж Клуни чрез общ приятел през юли 2013 г., а на следващата година двамата се сгодяват. Сключват брак на частна церемония във Венеция през септември 2014 г. Сред гостите са звезди като Мат Деймън, Синди Крауфорд, Емили Блънт и Джон Красински.

6. Децата

Амал и Джордж винаги са пазели строго личния си живот и този на децата си. През юни 2017 г. се раждат близнаците им Александър и Ела, а родителите предприемат сериозни мерки, за да ги държат далеч от медийното внимание. Обяснявайки избора на традиционни имена, Джордж споделя пред списание AARP през 2021 г.: „Не искахме странни имена. Те и без това ще имат достатъчно предизвикателства - трудно е да си дете на известна и успешна личност.“

7. Фондацията „Клуни за справедливост“

През 2016 г. Амал и Джордж основават хуманитарната организация „Фондация Клуни за справедливост“. Основната ѝ цел е да предоставя безплатна правна помощ на жертви на нарушения на човешките права в над 40 страни по света.

8. Подкрепа за жените

Амал често говори за желанието си да бъде ментор на млади жени, които искат да градят кариера в правото. Пред Vogue през 2018 г. тя споделя: „Спомням си всички етапи от кариерата си, в които почти нямах увереност да опитам нещо ново или смелост да последвам това, което ме вдъхновява, просто защото не познавах никой друг, който го е направил, или заради съмненията на околните.“

Приказната любов на Амал и Джордж Клуни (СНИМКИ)
24 снимки
Амал и Джорд Клуни
Амал и Джорд Клуни
Амал и Джорд Клуни
Амал и Джорд Клуни

9. Владеене на чужди езици

Амал говори свободно английски и френски език, а освен това владее и разговорен арабски.

10. Умението да празнува

Въпреки сериозната и престижна професия, Амал умее да се забавлява. Майка ѝ, Бария Аламудин, споделя пред Vogue: „Цялото ни семейство обича празненствата. Амал винаги е умеела да купонясва здраво, точно както и да работи здраво.“

Редактор: Стела Христова
Амал Клуни Джордж Клуни адвокат по правата на човека юридическа кариера международно право Фондация Клуни за справедливост Джулиан Асандж Надя Мурад
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