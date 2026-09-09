България

Радев: Създаваме нов контролен орган за пътна безопасност

ИА "Автомобилен транспортен оператор" ще обедини всички функции, които сега са разпръснати в различните министерства

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 2 минути / 9 септември 2026, 10:40
Само 4 месеца стаж зад волана: Как 18-годишна се оказа на пътя на влака край Исперих

Само 4 месеца стаж зад волана: Как 18-годишна се оказа на пътя на влака край Исперих
ГЕРБ се отказа от президентската битка: Каква е сметката на Борисов

ГЕРБ се отказа от президентската битка: Каква е сметката на Борисов
„Не ни плати и си изключи телефона“: Работници в ресторант в Обзор останаха без заплати

„Не ни плати и си изключи телефона“: Работници в ресторант в Обзор останаха без заплати
След трагедията в Стара планина: Започва операция по сваляне на тялото на загиналия парапланерист

След трагедията в Стара планина: Започва операция по сваляне на тялото на загиналия парапланерист
Успех в Брюксел: Еврокомисията подкрепи проекта на Христо Петров за 1,45 млн. евро

Успех в Брюксел: Еврокомисията подкрепи проекта на Христо Петров за 1,45 млн. евро
Тежка катастрофа край Смолян, загинаха братя на 17 и 18 години

Тежка катастрофа край Смолян, загинаха братя на 17 и 18 години
МС обсъжда бюджета, изборите, АМ „Струма“ и дерогация за Русия

МС обсъжда бюджета, изборите, АМ „Струма“ и дерогация за Русия
Лято през септември: Слънчево и до 33° в сряда

Лято през септември: Слънчево и до 33° в сряда

М инистерският съвет ще приеме днес план за реформа на пътната безопасност. Това съобщи министър-председателят Румен Радев в началото на днешното заседание на правителството.

Реформата предвижда на базата на съществуващите структури да бъде създаден единен национален орган, Изпълнителна агенция „Автомобилен транспортен оператор“, както и единен национален център, в който ще бъде събрана цялата информация, свързана с безопасността на движението по пътищата.

Кабинетът обсъжда нови мерки за пътна безопасност

  • Данни от камери и сензори в реално време

Предвижда се центърът да използва съществуващата ТОЛ система и да обедини информация от всички възможни източници, свързани с движението по пътищата. Сред тях са общински камери, бодикамери на полицейските служители и различни сензори.

В системата ще постъпва информация и за второстепенните пътища, посочи премиерът.

Цялата информация ще бъде наблюдавана денонощно в реално време и ще бъде обработвана чрез различни алгоритми.

От нея ще могат да се възползват не само органите, отговорни за пътната безопасност, но и Агенция „Митници“, Националната агенция за приходите, ТОЛ системата, Спешна помощ, системата за спешна медицинска помощ по въздуха HEMS, телефон 112 и горските служители, каза Румен Радев.

Очакваният ефект е, на първо място, повишаване на безопасността на движението по пътищата, а на второ, подобряване на събираемостта на приходите от Агенция „Митници“, НАП и ТОЛ системата.

Тол камерите ще следят повече от скоростта: Държавата готви единна система за по-строг контрол на пътя

  • „Трябва да имаме и европейски пътища“

„За да има безопасност на движението по пътищата, трябва да имаме и европейски пътища, а все още сме далеч от тази цел“, каза премиерът.

Той посочи, че в Министерството на транспорта и съобщенията е извършен задълбочен анализ на постигнатото в изграждането и проектирането на транспортната инфраструктура.

На базата на анализа са идентифицирани стратегическите проекти за развитие на транспортната система и е извършена тяхната класификация. Те вече са включени в регистър.

За проектите се извършва детайлен пазарен, финансов и правен анализ, посочи Радев. По думите му един от основните проблеми е липсата на проектна готовност за ново пътно строителство.

МВР затяга контрола върху Фонда за пътна безопасност

  • Обсъждат кои проекти да се финансират

Следващата седмица се предвижда среща на ресорното министерство със строителния бранш и граждански организации, ангажирани с граждански контрол върху качеството на пътищата, съобщи премиерът.

Целта е да бъде представено извършеното до момента и да бъдат определени стратегически важните транспортни проекти, сред които пътища, железопътни връзки, пристанища и летища.

Ще бъде обсъдено и кои от проектите ще бъдат изграждани с публични средства, кои ще получат европейско финансиране и кои ще се реализират чрез публично-частно партньорство.

„Целта е да задвижим голямата машина, да използваме ресурси отвсякъде, за да можем да напреднем и да ускорим развитието на транспортната инфраструктура“, каза Румен Радев.

По думите му след определянето на приоритетните проекти ще бъде ускорено изработването на необходимата проектна документация, както и процедурите по отчуждаване и останалите дейности, необходими за реализацията им.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Николета Василева    
пътна безопасност контролен орган ИА Автомобилен транспортен оператор Румен Радев единна система тол камери контрол на пътя интегриране на данни наблюдение в реално време повишена събираемост
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Радев: Създаваме нов контролен орган за пътна безопасност

Радев: Създаваме нов контролен орган за пътна безопасност

Тя отглежда две деца с жена от Шри Ланка, но води крайната десница в Германия - коя е Алис Вайдел

Тя отглежда две деца с жена от Шри Ланка, но води крайната десница в Германия - коя е Алис Вайдел

Разбиха огромна незаконна банкова мрежа в Европа, обслужвала наркотрафиканти

Разбиха огромна незаконна банкова мрежа в Европа, обслужвала наркотрафиканти

Успех в Брюксел: Еврокомисията подкрепи проекта на Христо Петров за 1,45 млн. евро

Успех в Брюксел: Еврокомисията подкрепи проекта на Христо Петров за 1,45 млн. евро

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
Достъпните EV са толкова апетитни, че за VW ID Polo ще се чака 10 месеца

Достъпните EV са толкова апетитни, че за VW ID Polo ще се чака 10 месеца

carmarket.bg
Тръмп обяви: „Луната е наша!“ и показа зловещите униформи на Космическите сили
Ексклузивно

Тръмп обяви: „Луната е наша!“ и показа зловещите униформи на Космическите сили

Преди 1 ден
25 години по-късно: Тайни документи и видео от 11 септември разкриват следа към Саудитска Арабия
Ексклузивно

25 години по-късно: Тайни документи и видео от 11 септември разкриват следа към Саудитска Арабия

Преди 1 ден
<p>Промениха картата на Земята: Вижте как реално изглеждат континентите</p>
Ексклузивно

Промениха картата на Земята: Вижте как реално изглеждат континентите

Преди 1 ден
<p style=Това е новата Dacia Spring, най-достъпният европейски EV

">
Ексклузивно

Това е новата Dacia Spring, най-достъпният европейски EV

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сделката за Украйна: Тръмп изкуши Путин с "впечатляващо" предложение зад кулисите

Сделката за Украйна: Тръмп изкуши Путин с "впечатляващо" предложение зад кулисите

Свят Преди 3 минути

В поверителен едночасов разговор американският президент е обещал пълно рестартиране на отношенията и огромни икономически ползи за Москва, ако войната приключи веднага. Кремъл потвърди за офертата, но Киев твърдо отказва отстъпки

Яйца, домати и арести: Бурни протести и сблъсъци с полицията пред парламента в Тирана

Яйца, домати и арести: Бурни протести и сблъсъци с полицията пред парламента в Тирана

Свят Преди 21 минути

Около 20 души са задържани, сред тях е и лидерът на опозиционната партия „Албания става“ Адриатик Лапай

<p>9 септември: Превратът, който променя България за десетилетия</p>

9 септември 1944 г.: Превратът, който променя България за десетилетия

Любопитно Преди 40 минути

Как за една нощ е свалено правителството на Константин Муравиев и на власт идва Отечественият фронт

Нов спор за цените в заведенията: Ресторантьори и икономисти в сблъсък за ДДС и надценките

Нов спор за цените в заведенията: Ресторантьори и икономисти в сблъсък за ДДС и надценките

Парите ни Преди 47 минути

От бранша твърдят, че България остава евтина дестинация, икономист предлага допълнително облагане за част от ресторантите

Бен и Кейси Афлек

Нова тежка загуба за Бен и Кейси Афлек; почина и баща им Тимъти

Свят Преди 1 час

Семейството на актьорите Бен и Кейси Афлек преживява изключително тежък период. Само два месеца след смъртта на майка им Кристин, стана ясно, че е починал и техният баща Тимъти Афлек. Новината бе съобщена лично от Кейси Афлек по време на фестивала във Венеция

Руска атака с дрон край Молдова: Двама цивилни загинаха на граничен пункт

Руска атака с дрон край Молдова: Двама цивилни загинаха на граничен пункт

Свят Преди 1 час

Двама цивилни загинаха, а трима бяха ранени при руска атака с дрон по международния граничен пункт „Старокозаче“ на украинско-молдовската граница. Пунктът е затворен поради нанесените щети, съобщиха украинските власти

Хари и Меган възразиха срещу краля! Не били „частни лица“, а „публични личности“

Хари и Меган възразиха срещу краля! Не били „частни лица“, а „публични личности“

Любопитно Преди 1 час

Дворецът също така подчерта, че писмото е в пълно съответствие със заявеното желание на Съсекс да останат „частни лица, докато са в Обединеното кралство“, и в съответствие със споразумението от „Срещата в Сандрингам“ през 2020 г., след която двойката започна нов живот в САЩ

<p>Дизелът продължава да поскъпва, удари 1,93 евро в София</p>

Скок на бензиностанциите: Дизелът продължава да поскъпва, удари 1,93 евро в София

България Преди 1 час

Цените на дизеловото гориво у нас продължават да се покачват, като средната цена за страната достигна 1,86 евро за литър. В София обикновеният дизел стигна 1,93 евро на колонките, а премиум вариантите вече надхвърлят прага от 2 евро

Българин е арестуван на остров Тасос за обир на три билетни каси за фериботи

Българин е арестуван на остров Тасос за обир на три билетни каси за фериботи

България Преди 1 час

Разследващите са иззели радиостанции и пари в брой; полицията издирва втори заподозрян за серия от взломни кражби

Мъж с 2,48 промила нападна и рани продавачка при опит за обир в Любимец

Мъж с 2,48 промила нападна и рани продавачка при опит за обир в Любимец

България Преди 1 час

22-годишният извършител е задържан с 2,48 промила алкохол малко след нападението; пострадалата е без опасност за живота

Нов скок в цените на петрола: Сортът "Брент" доближи 100 долара за барел

Нов скок в цените на петрола: Сортът "Брент" доближи 100 долара за барел

Свят Преди 1 час

Новата ескалация в Близкия изток засили опасенията за доставките на суровината

Търговската война се разраства: Тръмп забрани вноса на алкохол, млечни продукти и мотоциклети от Канада

Търговската война се разраства: Тръмп забрани вноса на алкохол, млечни продукти и мотоциклети от Канада

Свят Преди 2 часа

Мярката влиза в сила от 29 септември

След атаките на САЩ: Иран удари база в Йордания и 10 кораба

След атаките на САЩ: Иран удари база в Йордания и 10 кораба

Свят Преди 2 часа

КГИР твърди, че е атакувал два американски военни кораба и осем петролни танкера в Ормузкия проток

<p>САЩ с остро предупреждение към&nbsp;Иран: Всеки нов удар ще ви струва още танкери</p>

САЩ унищожиха пет ирански петролни танкера след атаки срещу американски кораб

Свят Преди 2 часа

Вашингтон твърди, че корабите са превозвали ирански суров петрол. Техеран съобщи за пленен американски подводен дрон

Петима загинаха при катастрофа на медицински хеликоптер в Малайзия

Петима загинаха при катастрофа на медицински хеликоптер в Малайзия

Свят Преди 2 часа

Сред жертвите са пилот, лекар, помощник-лекар и две медицински сестри

Втора поредна загуба изпрати Ураганите на номинации в “Игри на волята”

Втора поредна загуба изпрати Ураганите на номинации в “Игри на волята”

Любопитно Преди 3 часа

Пламена, Боян и Исус ще се борят за оставането си в екстремната надпревара

Всичко от днес

От мрежата

Как Хъскитата издържат на студа

dogsandcats.bg

Опасности за котките в домакинството: за какво трябва да сте нащрек

dogsandcats.bg
1

От 5 до 41 градуса през изминалото лято

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ни отвежда до Белинташ – мястото, където природата и легендите се срещат

sinoptik.bg

Ирена Милянкова сбъдна мечтата си, къщата за деца със специални нужди отвори врати

Edna.bg

На 9 септември почитаме родителите на Божията майка, какви са поверията

Edna.bg

Ще успее ли ЦСКА да подари на Янев трофей? Или Левски ще вдигне още една купа - коментирай на живо

Gong.bg

Лионел Меси купува испански клуб

Gong.bg

Кабинетът създава ИА „Автомобилен транспортен оператор“ за пътна безопасност

Nova.bg

Кибератаки, саботаж и дезинформация: Доклад на Конгреса на САЩ описва руски хибридни заплахи срещу България

Nova.bg