Радев: Създаваме нов контролен орган за пътна безопасност

Лято през септември: Слънчево и до 33° в сряда

След трагедията в Стара планина: Започва операция по сваляне на тялото на загиналия парапланерист

„Не ни плати и си изключи телефона“: Работници в ресторант в Обзор останаха без заплати

ГЕРБ се отказа от президентската битка: Каква е сметката на Борисов

Само 4 месеца стаж зад волана: Как 18-годишна се оказа на пътя на влака край Исперих

М инистерският съвет ще приеме днес план за реформа на пътната безопасност. Това съобщи министър-председателят Румен Радев в началото на днешното заседание на правителството.

Реформата предвижда на базата на съществуващите структури да бъде създаден единен национален орган, Изпълнителна агенция „Автомобилен транспортен оператор“, както и единен национален център, в който ще бъде събрана цялата информация, свързана с безопасността на движението по пътищата.

Кабинетът обсъжда нови мерки за пътна безопасност

Данни от камери и сензори в реално време

Предвижда се центърът да използва съществуващата ТОЛ система и да обедини информация от всички възможни източници, свързани с движението по пътищата. Сред тях са общински камери, бодикамери на полицейските служители и различни сензори.

В системата ще постъпва информация и за второстепенните пътища, посочи премиерът.

Цялата информация ще бъде наблюдавана денонощно в реално време и ще бъде обработвана чрез различни алгоритми.

От нея ще могат да се възползват не само органите, отговорни за пътната безопасност, но и Агенция „Митници“, Националната агенция за приходите, ТОЛ системата, Спешна помощ, системата за спешна медицинска помощ по въздуха HEMS, телефон 112 и горските служители, каза Румен Радев.

Очакваният ефект е, на първо място, повишаване на безопасността на движението по пътищата, а на второ, подобряване на събираемостта на приходите от Агенция „Митници“, НАП и ТОЛ системата.

Тол камерите ще следят повече от скоростта: Държавата готви единна система за по-строг контрол на пътя

„Трябва да имаме и европейски пътища“

„За да има безопасност на движението по пътищата, трябва да имаме и европейски пътища, а все още сме далеч от тази цел“, каза премиерът.

Той посочи, че в Министерството на транспорта и съобщенията е извършен задълбочен анализ на постигнатото в изграждането и проектирането на транспортната инфраструктура.

На базата на анализа са идентифицирани стратегическите проекти за развитие на транспортната система и е извършена тяхната класификация. Те вече са включени в регистър.

За проектите се извършва детайлен пазарен, финансов и правен анализ, посочи Радев. По думите му един от основните проблеми е липсата на проектна готовност за ново пътно строителство.

МВР затяга контрола върху Фонда за пътна безопасност

Обсъждат кои проекти да се финансират

Следващата седмица се предвижда среща на ресорното министерство със строителния бранш и граждански организации, ангажирани с граждански контрол върху качеството на пътищата, съобщи премиерът.

Целта е да бъде представено извършеното до момента и да бъдат определени стратегически важните транспортни проекти, сред които пътища, железопътни връзки, пристанища и летища.

Ще бъде обсъдено и кои от проектите ще бъдат изграждани с публични средства, кои ще получат европейско финансиране и кои ще се реализират чрез публично-частно партньорство.

„Целта е да задвижим голямата машина, да използваме ресурси отвсякъде, за да можем да напреднем и да ускорим развитието на транспортната инфраструктура“, каза Румен Радев.

По думите му след определянето на приоритетните проекти ще бъде ускорено изработването на необходимата проектна документация, както и процедурите по отчуждаване и останалите дейности, необходими за реализацията им.