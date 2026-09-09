Радев: Създаваме нов контролен орган за пътна безопасност

М инистерският съвет ще приеме днес план за реформа на пътната безопасност. Това съобщи министър-председателят Румен Радев в началото на днешното заседание на правителството.
Реформата предвижда на базата на съществуващите структури да бъде създаден единен национален орган, Изпълнителна агенция „Автомобилен транспортен оператор“, както и единен национален център, в който ще бъде събрана цялата информация, свързана с безопасността на движението по пътищата.
Кабинетът обсъжда нови мерки за пътна безопасност
- Данни от камери и сензори в реално време
Предвижда се центърът да използва съществуващата ТОЛ система и да обедини информация от всички възможни източници, свързани с движението по пътищата. Сред тях са общински камери, бодикамери на полицейските служители и различни сензори.
В системата ще постъпва информация и за второстепенните пътища, посочи премиерът.
Цялата информация ще бъде наблюдавана денонощно в реално време и ще бъде обработвана чрез различни алгоритми.
От нея ще могат да се възползват не само органите, отговорни за пътната безопасност, но и Агенция „Митници“, Националната агенция за приходите, ТОЛ системата, Спешна помощ, системата за спешна медицинска помощ по въздуха HEMS, телефон 112 и горските служители, каза Румен Радев.
Очакваният ефект е, на първо място, повишаване на безопасността на движението по пътищата, а на второ, подобряване на събираемостта на приходите от Агенция „Митници“, НАП и ТОЛ системата.
Тол камерите ще следят повече от скоростта: Държавата готви единна система за по-строг контрол на пътя
- „Трябва да имаме и европейски пътища“
„За да има безопасност на движението по пътищата, трябва да имаме и европейски пътища, а все още сме далеч от тази цел“, каза премиерът.
Той посочи, че в Министерството на транспорта и съобщенията е извършен задълбочен анализ на постигнатото в изграждането и проектирането на транспортната инфраструктура.
На базата на анализа са идентифицирани стратегическите проекти за развитие на транспортната система и е извършена тяхната класификация. Те вече са включени в регистър.
За проектите се извършва детайлен пазарен, финансов и правен анализ, посочи Радев. По думите му един от основните проблеми е липсата на проектна готовност за ново пътно строителство.
МВР затяга контрола върху Фонда за пътна безопасност
- Обсъждат кои проекти да се финансират
Следващата седмица се предвижда среща на ресорното министерство със строителния бранш и граждански организации, ангажирани с граждански контрол върху качеството на пътищата, съобщи премиерът.
Целта е да бъде представено извършеното до момента и да бъдат определени стратегически важните транспортни проекти, сред които пътища, железопътни връзки, пристанища и летища.
Ще бъде обсъдено и кои от проектите ще бъдат изграждани с публични средства, кои ще получат европейско финансиране и кои ще се реализират чрез публично-частно партньорство.
„Целта е да задвижим голямата машина, да използваме ресурси отвсякъде, за да можем да напреднем и да ускорим развитието на транспортната инфраструктура“, каза Румен Радев.
По думите му след определянето на приоритетните проекти ще бъде ускорено изработването на необходимата проектна документация, както и процедурите по отчуждаване и останалите дейности, необходими за реализацията им.