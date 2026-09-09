Полетите във Великобритания са възобновени след мащабния срив, но хаосът продължава

П олетите от британските летища бяха възобновени рано в сряда след мащабния технически срив в системата за контрол на въздушното движение, който предизвика хаос на Острова във вторник. Въпреки възстановяването на операциите обаче летищата предупредиха, че ще е необходимо време, за да бъде нормализиран трафикът, предаде Reuters.

Технически срив блокира излитащите полети на летищата във Великобритания

UK flights resume but airports warn of ongoing disruption from air traffic outage https://t.co/wuLSfVVTCP https://t.co/wuLSfVVTCP — Reuters (@Reuters) September 9, 2026

Причината е, че заради прекъсването част от самолетите и екипажите са останали на различни от предварително планираните места. Това води до последващи закъснения и промени в разписанията.

Мащабният срив засегна над 1000 полета и остави стотици хиляди пътници блокирани или с променени планове за пътуване. Случаят засили натиска върху британския доставчик на услуги за контрол на въздушното движение NATS и неговия главен изпълнителен директор Мартин Ролф.

Какво се случва на британските летища

Най-голямото британско летище - лондонското „Хийтроу“, съобщи, че операциите са възобновени, но предупреди за „последващи смущения“, докато самолетите и екипажите бъдат прехвърлени на необходимите места.

От летището призоваха пътниците да проверяват статуса на полета си директно с авиокомпанията, преди да тръгнат към аерогарата, тъй като разписанията са променени вследствие на проблемите от вторник.

Подобни предупреждения отправиха и лондонското „Гетуик“, както и летищата „Лутън“ и „Станстед“.

„Работим в тясно сътрудничество с местния екип на NATS и авиокомпаниите, за да възстановим нормалните операции възможно най-бързо“, посочиха от „Хийтроу“.

Натискът върху NATS се засилва

Техническият проблем постави под нов натиск NATS, само три години след сериозен срив на системата през август 2023 г., който също доведе до масови отменени полети и сериозни финансови загуби за авиокомпаниите.

Британският транспортен министър Хайди Александър е призовала Мартин Ролф да даде обяснения за случилото се. Очаква се ръководителят на NATS да бъде изслушан за причините за поредния срив и за мерките, които се предприемат, за да не се стига до повторение.

Ролф вече се извини на засегнатите пътници. Той заяви, че към момента кибератака е изключена като причина за техническия проблем, но допълни, че разследването все още продължава.

Междувременно авиокомпаниите настояват за сериозни промени в системата.

„Райънеър“ отново призова Ролф да подаде оставка, като посочи, че след предишния срив през 2023 г. са били дадени уверения, че ще бъдат направени подобрения в устойчивостта на системата.

От авиокомпанията „Уиз Еър“ също поискаха спешна реформа на NATS. Според превозвача критична национална инфраструктура не би трябвало многократно да води до спиране на въздушния трафик.

Хиляди пътници все още са засегнати

„Райънеър“ съобщи, че около 150 000 нейни пътници са били засегнати от прекъсването, а над 200 нейни полета са били отменени.

„Бритиш Еъруейз“ от своя страна посочи, че е отменила или пренасочила около 100 полета, като са били засегнати десетки хиляди пътници.

Според данни на Flightradar24 във вторник са били отменени около 1300 полета до и от британски летища, а за сряда са били планирани и допълнителни отменени полети, основно на „Хийтроу“.

Въпреки че системата вече работи, авиокомпаниите предупреждават, че последиците от прекъсването могат да продължат и през следващите часове, докато самолетите и екипажите бъдат върнати към първоначално планираните си маршрути.