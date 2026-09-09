България и Молдова влизат в нова фаза на двустранното сътрудничество

М инистърът на външните работи Велислава Петрова проведе среща с молдовския си колега Михай Попшой. Двамата обсъдиха ключови аспекти от двустранното партньорство и европейската интеграция на Молдова.
„Нашите отношения навлязоха в една нова фаза, обусловена именно от вашия път към интеграция в Европейския съюз“, заяви Велислава Петрова по време на съвместно изявление в Министерството на външните работи.
Тя подчерта, че България последователно подкрепя европейската интеграция на Молдова и приветства усилията и напредъка, постигнати от страната.
По думите на Петрова Молдова ясно показва, че при наличие на политическа воля и готовност за реформи пътят към членство в ЕС е възможен дори в сложна среда за сигурност.
„България ще продължи да подкрепя страната по нейния европейски път на базата на собствените ѝ заслуги“, заяви външният министър.
- Българското малцинство свързва двете държави
Петрова отбеляза, че отношенията между България и Молдова имат силна историческа и културна основа. Особено място в тях заема българското национално малцинство в страната.
В района на Тараклия живеят около 50 000 души, които са важен елемент от двустранните отношения и стимул за задълбочаване на сътрудничеството.
„Ще дам един пример в сферата на образованието, където видяхме трансформацията на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“ във филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев“, посочи Петрова.
Тя отбеляза, че това е първото самостоятелно българско висше училище извън пределите на страната, в което в момента се обучават над 400 студенти.
Външният министър благодари на молдовските власти за създадените условия за българската общност и за решението Тараклийският район да запази статута си на самостоятелна административна единица, равнопоставена на столицата Кишинев.
- Енергийна сигурност
Важен акцент в разговорите е била и енергийната сигурност.
България подпомага Молдова чрез пренос и диверсификация на газовите доставки посредством Вертикалния газов коридор.
„България отдава голяма роля на своето позициониране като регионален фактор на енергийна стабилност и това е нещо, от което Молдова може да се възползва“, коментира Петрова.
Молдова остава важен партньор на България и в областта на международната помощ за развитие.
„В периода 2023-2025 г. с частично или цялостно българско финансиране са реализирани над 30 проекта на обща стойност от 2 милиарда евро“, посочи външният министър.
Петрова изрази увереност, че двете държави ще продължат да работят в тясно сътрудничество по всички теми от взаимен интерес.