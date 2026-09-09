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Ураганът „Лоуел“ отнесе Хавай, остави хиляди без ток

Бедствието затвори летища и училища, огромни вълни рушат крайбрежни пътища

9 септември 2026, 14:35
Ураганът „Лоуел“ отнесе Хавай, остави хиляди без ток
Източник: iStock

Р азрушителни ветрове и поройни дъждове, донесени от урагана „Лоуел“, връхлетяха западните хавайски острови. Бурята остави десетки хиляди домакинства без ток и нанесе сериозни щети по крайбрежната инфраструктура, съобщава AP News.

Най-тежко засегнат е остров Кауай с население от 73 000 души. Кооперативът за електричество на острова съобщи, че близо 35 000 абонати са останали без захранване. Силните пориви на вятъра, надхвърлящи 130 км/ч, са изкоренили дървета и са съборили десетки електропроводи.

Властите призоваха жителите да пестят водата и да избягват пътувания, докато трае оценката на щетите. Около 300 души са намерили подслон в извънредните приемни центрове.

„Има сериозни щети по целия остров. Екипите ни използват тежка техника, за да разчистят падналите дървета и отломки от основните пътни артерии“, заяви кметът на окръг Кауай - Дерек Каваками.

Огромни вълни са разрушили участъци от крайбрежния път на острова и са засипали близките паркове с пясък и вулканични скали. Очаква се разчистването на щетите да отнеме седмици.

Без директен удар, но с висока опасност

Въпреки че окото на урагана премина западно от островите и не нанесе директен удар, тропическите ветрове засегнаха широк периметър. На летището в Лихуе - основният търговски транспортен възел на острова - бяха измерени постоянни ветрове със скорост над 80 км/ч, което наложи временното му затваряне.

Към момента предупрежденията за ураган за островите Кауай и Ниехау са отменени, а бурята постепенно отслабва. Метеоролозите обаче предупреждават, че опасността от силни наводнения и свлачища остава висока, като на места валежите могат да достигнат внушителните 60 литра на квадратен метър.

Губернаторът на Хавай Джош Грийн нареди затварянето на училищата и държавните институции на три от основните острова.

Ехото от бурята достигна и Калифорния

Междувременно остатъците от друг ураган - „Мари“ - макар и отслабнали, предизвикаха опасни океански течения и гигантски вълни по крайбрежието на Южна Калифорния и мексиканския полумесец Баха Калифорния.

В Малибу силното прибойно вълнение причини срутване на част от алеята на крайбрежна къща, съобщиха от пожарната служба в Лос Анджелис. Очаква се опасните условия за корабоплаване и плуване в района да се задържат през следващите няколко дни.

Източник: AP News    
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