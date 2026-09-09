Ураганът „Лоуел“ отнесе Хавай, остави хиляди без ток

Р азрушителни ветрове и поройни дъждове, донесени от урагана „Лоуел“, връхлетяха западните хавайски острови. Бурята остави десетки хиляди домакинства без ток и нанесе сериозни щети по крайбрежната инфраструктура, съобщава AP News.

Най-тежко засегнат е остров Кауай с население от 73 000 души. Кооперативът за електричество на острова съобщи, че близо 35 000 абонати са останали без захранване. Силните пориви на вятъра, надхвърлящи 130 км/ч, са изкоренили дървета и са съборили десетки електропроводи.

Властите призоваха жителите да пестят водата и да избягват пътувания, докато трае оценката на щетите. Около 300 души са намерили подслон в извънредните приемни центрове.

Damaging winds and heavy rains from Hurricane Lowell pelt Hawaii’s western islands, knocking out power to thousands and ripping up stretches of beachside roads. https://t.co/frdTFYfKzS — NBC News (@NBCNews) September 9, 2026

„Има сериозни щети по целия остров. Екипите ни използват тежка техника, за да разчистят падналите дървета и отломки от основните пътни артерии“, заяви кметът на окръг Кауай - Дерек Каваками.

Огромни вълни са разрушили участъци от крайбрежния път на острова и са засипали близките паркове с пясък и вулканични скали. Очаква се разчистването на щетите да отнеме седмици.

Без директен удар, но с висока опасност

Въпреки че окото на урагана премина западно от островите и не нанесе директен удар, тропическите ветрове засегнаха широк периметър. На летището в Лихуе - основният търговски транспортен възел на острова - бяха измерени постоянни ветрове със скорост над 80 км/ч, което наложи временното му затваряне.

Към момента предупрежденията за ураган за островите Кауай и Ниехау са отменени, а бурята постепенно отслабва. Метеоролозите обаче предупреждават, че опасността от силни наводнения и свлачища остава висока, като на места валежите могат да достигнат внушителните 60 литра на квадратен метър.

Hawaii is beginning to recover after Hurricane Lowell, with widespread damage left behind as floodwaters recede. @KaynaWhitworth reports. pic.twitter.com/8QzrKvSp4b — Good Morning America (@GMA) September 9, 2026

Губернаторът на Хавай Джош Грийн нареди затварянето на училищата и държавните институции на три от основните острова.

Ехото от бурята достигна и Калифорния

Междувременно остатъците от друг ураган - „Мари“ - макар и отслабнали, предизвикаха опасни океански течения и гигантски вълни по крайбрежието на Южна Калифорния и мексиканския полумесец Баха Калифорния.

В Малибу силното прибойно вълнение причини срутване на част от алеята на крайбрежна къща, съобщиха от пожарната служба в Лос Анджелис. Очаква се опасните условия за корабоплаване и плуване в района да се задържат през следващите няколко дни.