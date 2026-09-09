България

След девет дни борба с огъня: Пожарът край село Антон почти е овладян

Хеликоптер „Кугър“ се включи в гасенето, а екипите остават на терен заради риск от ново разпалване

Василена Василева Василена Василева

9 септември 2026, 13:30
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Б орбата с пожара в Национален парк „Централен Балкан“ над село Антон продължава вече девети пореден ден, но обстановката към момента е значително по-спокойна. По думите на кмета на селото Андрей Симов огънят вече е към своя край.

„Пожарът е към своя край към днешна дата“, коментира Симов в ефира на NOVA.

Гасенето на пожара над село Антон продължава

В гасенето се включи и хеликоптер „Кугър“ от авиобаза „Крумово“. Въпреки положителното развитие обаче остава необходимостта от допълнително обливане на терена.

„Може да се наложи днес и утре допълнително обливане, за да сме сигурни, че няма да тръгнат някакви локални огнища“, обясни кметът.

Той похвали усилията на пожарникарите и всички екипи, които работят на терен. По думите му между 100 и 150 души са участвали в борбата със стихията през последните дни, като много от тях са работили без почивка, за да бъде защитено населението.

Горски пожар пламна в Стара планина над село Антон

  • Около 200 декара са изгорели

По лични наблюдения на кмета пожарът е засегнал около 200 декара площи в района на Националния парк.

Симов подчерта, че развитието на ситуацията зависи до голяма степен от метеорологичните условия. Особено опасен остава силният вятър, който вече веднъж е довел до повторното разгаряне на огъня.

„Всичко зависи обаче от това да няма силен вятър, защото преди три дни пожарът беше потушен, но ураганният вятър го разпали отново“, посочи той.

Към момента в района няма силен вятър, а температурите са между 20 и 23 градуса.

  • Каква е причината за пожара?

Причината за възникването на пожара все още не е официално установена. Кметът на Антон обаче заяви, че лично той продължава да смята, че огънят може да е тръгнал от неизгасена цигара, оставена от берачи на боровинки.

„Това трудно може да се докаже“, призна Симов.

Той призова хората да бъдат изключително внимателни при посещенията си в планината и да не подценяват риска от възникване на пожар.

„Едно много леко подценяване коства време и усилия“, заяви кметът.

По думите му голяма част от подобни инциденти са резултат от човешка намеса, което прави отговорното поведение в планината особено важно.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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