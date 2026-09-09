Агресия на пътя в Бургас: Две жени пребиха шофьорка пред 5-годишното ѝ дете

С пречкване и физическо насилие белязаха бургаския булевард „Лазар Маджаров“ в понеделник следобед.

Около 17:00 ч. на 8 септември във Второ Районно управление - Бургас е получено съобщение за пътна агресия между две шофьорки.

По първоначални данни 26-годишна жена от Сливен, която се придвижвала в лек автомобил заедно с 5-годишната си дъщеря, предприела десен завой от бул. „Стефан Стамболов“ в посока Mall „Галерия“. В този момент пред автомобила ѝ агресивно навлязъл друг автомобил с бургаска регистрация.

Младата майка подала звуков сигнал, за да сигнализира за опасната маневра. В отговор пътуващите в мерцедеса започнали да отправят неприлични жестове с пръсти.

Малко след това двата автомобила спрели на пътното платно на ул. „Лазар Маджаров“. Пътуващите в немския возило две бургазлийки - на 27 и 30 години - слезли от колата и нанесли няколко удара на 26-годишната шофьорка пред очите на малкото ѝ дете.

Работата по изясняване на случая и процесуално-следствените действия продължават от служители на Второ РУ – Бургас.