Свят

Експлозия във ВЕЦ в Швейцария, има ранени

Причината за експлозията все още не е установена

Надежда Неменски Надежда Неменски

9 септември 2026, 14:17
Експлозия във ВЕЦ в Швейцария, има ранени
Източник: iStock/GettyImages

Двама души са тежко ранени в сряда сутринта след експлозия във ВЕЦ в Южна Швейцария, съобщиха местните власти, цитирани от агенция Ройтерс (Reuters).

Трудовата злополука е станала в село Пиота, съобщават от полицията в кантон Тичино.

Полиция, пожарникари и спешни екипи са на мястото, а причините и точните обстоятелства около инцидента все още се разследват, се казва в изявление на полицията.

Говорител на полицията в кантон Тичино заяви, че състоянието на сградата все още се разследва, след първоначалните съобщения, че експлозията е причинила частично срутване.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Reuters    
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