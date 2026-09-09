Експлозия във ВЕЦ в Швейцария, има ранени

Двама души са тежко ранени в сряда сутринта след експлозия във ВЕЦ в Южна Швейцария, съобщиха местните власти, цитирани от агенция Ройтерс (Reuters).

Трудовата злополука е станала в село Пиота, съобщават от полицията в кантон Тичино.

Полиция, пожарникари и спешни екипи са на мястото, а причините и точните обстоятелства около инцидента все още се разследват, се казва в изявление на полицията.

Говорител на полицията в кантон Тичино заяви, че състоянието на сградата все още се разследва, след първоначалните съобщения, че експлозията е причинила частично срутване.