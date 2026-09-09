Риана посреща есента по бельо: Певицата отново разпали мрежата с гореща фотосесия

О снователката на Savage X Fenty зашемети почитателите си в социалните мрежи с нова гореща фотосесия, демонстрирайки черен дантелен корсет и емблематичните си извивки, съобщава Page Six.

Денят на труда в САЩ премина, а Риана се завърна към работните си ангажименти. Основателката на Savage X Fenty позира за серия от снимки в Instagram, облечена в черен корсет с флорална дантела и прашки от собствената си линия бельо. Към публикацията 38-годишната звезда написа: „Лятото свърши... но все още имам снимки за публикуване“.

Изпълнителката позира на фона на ярко синьо небе с червено червило и прическа с полувдигната и тупирана в темето коса - любима визия от началото на новия век.

Rihanna gets cheeky in a lace corset and thong for Savage X Fenty https://t.co/NPzjMMdkeD pic.twitter.com/yEQQs1AbFK — Page Six (@PageSix) September 8, 2026

Певицата носи корсета Piccadilly Lace ($149,95) с банели, закопчаване с телени копчета отпред и стягаща сатенена панделка отзад, комбиниран със съответстващите прашки Piccadilly Lace ($29,95).

На един от кадрите, заснет от нисък ъгъл гръб, бизнес дамата е обърната към бяла стена, излагайки на показ женствените си форми и татуировката „Lover“ (любовник) на тибетски език, позиционирана на лявото ѝ седалище.

От официалния профил на Savage x Fenty споделиха кадрите в своя feed с текст: „Бихме могли да говорим за дантелата, но @badgalriri го казва най-добре ✨“.

Серията Piccadilly продължава поредицата от впечатляващи визии с бельо на певицата през това лято. В края на юли тя позира с пътен знак „Стоп“, облечена в черно-бял дантелен комплект, допълнен от диамантени бижута на стойност над 165 000 долара.

Миналия месец звездата продължи пътната тематика с дантелено боди Mod Poppy ($84,95), заставайки до закачлив пътен знак „Остри завои“ (Curves Ahead). Текстът към кадрите гласеше: „Дори навън си има правила“.

Майката на три деца изгря и на корицата на септемврийския брой на списание Elle, носейки единствено украшение за глава с пера от Dior. Междувременно нейната 11-месечна дъщеря Роки засне втората си корица за списание миналата седмица - за W China, позирайки на ръцете на баща си A$AP Rocky.