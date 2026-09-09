Мерц: Русия е подготвяла с месеци атаката с дрон срещу летището в Лайпциг

Г ерманският канцлер Фридрих Мерц заяви, че опитът за атака с дрон на летището в Лайпциг е бил подготвян в Русия в продължение на месеци. По думите му на косъм е била предотвратена голяма трагедия, предаде Reuters.

„Това нападение е било планирано в Русия от месеци и по-специално е било насочено срещу Германия, но е истински късмет, че бяха предотвратени големи материални щети и пострадали хора“, каза Мерц пред Бундестага.

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Канцлерът отново потвърди подкрепата на германското правителство за Украйна.

„Подкрепяме Украйна и ще продължим да я подкрепяме, тъй като така също защитаваме и свободата си“, заяви той.

Мерц: Никой не е заплашвал Русия

В изказването си германският канцлер отправи остри критики към съпредседателката на „Алтернатива за Германия“ (АзГ) Алис Вайдел заради проруската позиция на партията.

Мерц определи като „направо гротескна“ според него „подмяната на ролите на жертва и палач“ от страна на АзГ.

Вайдел призова канцлера да настоява за мирни преговори между Киев и Москва и го обвини, че участва във „военна пропаганда срещу Русия“.

„Никой не е заплашвал Русия - нито НАТО, нито Европейският съюз, нито Германия. Единственото нещо, което наистина заплашва Русия и (президента Владимир) Путин, е привлекателността на демокрацията. Ние ще продължим да защитаваме нашата свобода“, заяви Мерц.

Думите му идват след местните избори в провинция Саксония-Анхалт, на които АзГ постигна рекорден резултат с програма, включваща сближаване с Москва.

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АзГ с рекорден резултат в Саксония-Анхалт

„Алтернатива за Германия“ спечели изборите в Саксония-Анхалт с 43,8% от гласовете, като остана на малко от абсолютното мнозинство в местния парламент.

Партията обаче получи значителна преднина пред Християндемократическия съюз (ХДС) на Мерц. Подкрепата за консерваторите се е понижила с близо 20 процентни пункта до 17,2%, припомня Reuters.

По време на днешните бюджетни дебати в Бундестага Мерц и Вайдел за първи път се изправиха лице в лице след вота в неделя.

Като лидер на опозицията Вайдел получи възможност да говори първа и използва изказването си за остра критика към федералното правителство. Тя атакува кабинета за миграционната му политика, подкрепата за Украйна и политиката в областта на климата.

Мерц от своя страна обвини АзГ, че е подвела избирателите. Той посочи, че само часове след края на изборния ден партийното ръководство е настояло победилият кандидат на АзГ Улрих Зигмунд да търси мнозинство за управление с други партии.

Това се е случило въпреки многократните му заявления преди изборите, че ще управлява само ако АзГ спечели абсолютно мнозинство.

Вайдел заяви, че резултатът от изборите е ясен сигнал срещу управляващата коалиция.

„Избирателите в Саксония-Анхалт са дали пределно ясно да се разбере, на езика на демократичния суверен: с черно-червената коалиция е свършено“, каза тя, визирайки цветовете на консерваторите и техния коалиционен партньор – Германската социалдемократическа партия (ГСДП).

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Спор и за икономическата политика

Вайдел отправи критики към Мерц и за икономическата политика на правителството. Тя го обвини, че води страната към безпрецедентно натрупване на дълг.

„Водите Германия към национален банкрут за рекордно кратко време“, заяви тя и определи проектобюджета като „декларация за капитулация“.

Миналата година германското правителство облекчи ограниченията върху новото държавно задлъжняване, за да може да увеличи значително инвестициите в отбраната, инфраструктурата и климатичната политика.

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Москва отхвърля обвиненията

Русия отхвърля обвиненията за участие в случая с дрона на летището в Лайпциг.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че твърденията за руска роля в инцидента са „начало на истинска война“.

На този фон Мерц заяви, че Германия ще продължи да подкрепя Украйна и да защитава европейската сигурност, като същевременно предупреди за заплахите, които според него произтичат от опити за дестабилизация.