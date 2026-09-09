„Тялото знае преди теб“: Как да разпознаем скритите сигнали на бърнаута

К ога умората се превръща в прегаряне? Как да различим бърнаута от депресивното състояние и обикновената тъга? И защо понякога тялото ни разбира, че сме стигнали предела си, преди самите ние да го осъзнаем?

В новия епизод на NOVA LAB Баланс Лора Инджова и психологът и психотерапевт Галена Цанкова търсят отговори на тези и още въпроси.

Разговорът поставя във фокус една все по-позната част от ежедневието ни – постоянния стрес, високото темпо и усещането, че трябва непрекъснато да правим още и още. Именно тази култура на непрекъсната мобилизация може постепенно да превърне стреса от полезен механизъм в сериозно натоварване за организма.

Кога умората вече не е просто умора?

Всеки човек може да се почувства изморен, особено при промяна на сезона, връщане към трудовото ежедневие след отпуск или след период на по-интензивно натоварване. Но има разлика между естествената умора и състоянието, при което почивката вече не помага.

Галена Цанкова обяснява как да различаваме временната умора, апатията, тъгата, бърнаута и депресивното състояние. Особено внимание в разговора е отделено на моментите, в които човек започва да губи мотивация, удоволствие от дейностите, които преди са му носили удовлетворение.

Можеш да обичаш работата си и пак да прегориш

Един от важните митове, които разговорът разбива, е, че бърнаутът задължително означава неудовлетворение от професията.

Всъщност човек може да харесва работата си, да се чувства успешен и удовлетворен от нея, но въпреки това да бъде в състояние на прегаряне.

Причината трябва да се търси по-дълбоко – в продължителното натоварване и липсата на достатъчно възстановяване.

Когато нервната система твърде дълго остава в режим на мобилизация, тялото започва да дава сигнали.

Тялото усеща бърнаута преди ума

Често човек продължава да се убеждава, че може още малко, че трябва да се справи и че няма причина да спира. Междувременно тялото вече може да показва признаци на претоварване.

Затова е важно да обръщаме внимание не само на мислите си, но и на начина, по който се чувстваме физически и емоционално.

Връщането от отпуск също изисква адаптация

В края на лятото много хора рязко преминават от почивка към работа, училище, срещи и натоварен график. Според Галена Цанкова това също може да бъде стрес за организма.

Вместо да очакваме от себе си да преминем на 100% още в първия ден, можем да дадем на тялото няколко дни за адаптация – с по-плавно връщане към режима, достатъчно сън и време за възстановяване.

А ако симптомите продължават седмици наред и става все по-трудно да функционираме нормално, разговорът поставя и друг важен въпрос – кога е време да потърсим професионална помощ.

Бърнаутът и депресията не са едно и също

Двете състояния могат да имат общи симптоми, но не са взаимозаменяеми.

В разговора Лора Инджова и Галена Цанкова разглеждат разликите между бърнаут и депресивно състояние и защо едното не означава автоматично наличие и на другото. Затова един от най-важните въпроси в подобна ситуация отново е: „От какво имаш нужда?“

Не да решим проблема вместо човека, а да останем до него.

Източник: NOVA LAB

Да потърсим помощ не означава, че сме слаби

В разговора Лора Инджова и Галена Цанкова обръщат внимание и на промяната в отношението към психотерапията.

Все повече хора търсят професионална помощ не защото са „стигнали дъното“, а защото искат да разберат по-добре себе си, своите реакции и отношенията си с другите.

Терапията не е задължително да бъде последна спирка. Тя може да бъде начин човек да се свърже по-добре със собствените си усещания и да разбере сигналите, които тялото и психиката му изпращат.

Как да разпознаем първите сигнали на бърнаут? Защо не трябва да пренебрегваме постоянния стрес? Гледай новия епизод на NOVA LAB Баланс в YouTube на @novalabofficial!