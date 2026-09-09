Свят

Последен поклон пред краля на народа: Норвегия и световните лидери изпращат Харалд V

Световният елит и хиляди граждани се събраха в Осло, за да отдадат последна почит към монарха, управлявал близо четири десетилетия

Стела Христова Стела Христова

9 септември 2026, 14:56
Последен поклон пред краля на народа: Норвегия и световните лидери изпращат Харалд V
Източник: БТА/АР

С венлив, топъл и дълбоко уважаван от народа си, крал Харалд V бе изпратен днес в последния му път. Жални оръдейни салпи, камбанен звън и дълбоко мълчание съпътстваха траурната процесия в норвежката столица, където представители на кралски особи, държавни глави и над 200 000 граждани се събраха, за да си кажат последно „сбогом“ с монарха, прекарал 35 години на престола, пише ВВС.

Още от ранните сутрешни часове в центъра на града се събраха над 200 000 души, за да заемат места покрай 1,5-километровото трасе на траурната процесия. Заради извънредните мерки за сигурност движението за автомобили, велосипеди и тротинетки бе напълно блокирано, а над 1900 войници от трите рода войски заеха позиции, докато националните знамена се развяваха наполовина. За десетките хиляди, които не успяха да се доближат до кортежа, из целия град бяха поставени гигантски екрани, излъчващи събитието на живо.

Денят бе белязан и от спомена за емоционалното обръщение на новия монарх - крал Хокон VIII, направи трогателна равносметка за баща си. Той го описа като „изключително топъл и духовит дядо“ и „любящ съпруг“, който винаги е напомнял на семейството си, че всеки трябва да следва своя собствен път и да остане верен на себе си.

Траурното шествие започна от Кралския дворец, откъдето ковчегът на Харалд V, покрит с червено церемониално платно, бе изнесен върху оръдеен лафет, теглен от военен автомобил и съпровождан от кралската гвардия. Непосредствено зад ковчега пеша вървяха новият крал Хокон VIII, децата му – престолонаследничката Ингрид Александра и принц Свере Магнус, както и сестра му принцеса Метe-Луиз. Вдовицата на монарха, кралица Соня, и нейната снаха кралица Мете-Марит следваха процесията с автомобил, като присъствието на Мете-Марит бе посрещнато с особено внимание след скорошната ѝ успешна белодробна трансплантация.

Норвегия се сбогува с крал Харалд V (СНИМКИ)
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Харалд погребение
Харалд погребение
Харалд погребение
Харалд погребение

Процесията събра на едно място забележителен брой световни лидери и кралски особи. Принцът на Уелс, Уилям, пристигна в Осло, за да представи баща си крал Чарлз III, придружаван от принцеса Ан. В шествието пеша рамо до рамо вървяха украинският президент Володимир Зеленски, кралят на Йордания Абдула II и германският президент Франк-Валтер Щайнмайер. Сред високопоставените гости бяха още монарси и държавни глави от Швеция, Дания, Нидерландия, Белгия, Испания, Монако и редица други страни, много от които пътуваха заедно с организиран траурен транспорт от летището до центъра на столицата.

Маршрутът на процесията премина през ключови исторически пунктове, за да достигне до катедралата в Осло - същото място, където през далечната 1968 г. Харалд се венчава за кралица Соня, чупейки тогавашните традиции, за да се ожени за момиче от народа. В момента, в който ковчегът пристигна пред катедралата, цяла Норвегия притихна в едноминутно мълчание, белязано от три последователни удара на камбаните.

Заупокойната служба бе отслужена от водещия епископ на Норвежката църква Олав Фюксе Твейт и епископа на Осло Сунива Гилвер, а музикалната програма бе поверена на катедралния хор. Службата включваше възпоменателни речи от председателя на норвежкия парламент и министър-председателя, както и междурелигиозна церемония с палене на свещи.

Крал Харалд V ще бъде запомнен като истински „крал на народа“ - земен, реформатор и обединител в най-трудните моменти за страната. Въпреки че през последните години семейството премина през сериозни изпитания и лични кризи - включително съдебните проблеми на Мариус Борг Хьойби (син на кралица Мете-Марит) и последвалия спад в обществената подкрепа за институцията - днес Норвегия се обедини в скръбта си.

След края на църковната ceremony, ковчегът с тялото на монарха бе пренесен в кралския мавзолей в средновековната крепост „Акерсхус“, където Харалд V бе положен до своите предци, за да намери своя вечен спокойствие.

Редактор: Стела Христова
Крал Харалд V погребение Норвегия Осло траурна процесия кралско семейство монархия
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