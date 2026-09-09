Последен поклон пред краля на народа: Норвегия и световните лидери изпращат Харалд V

С венлив, топъл и дълбоко уважаван от народа си, крал Харалд V бе изпратен днес в последния му път. Жални оръдейни салпи, камбанен звън и дълбоко мълчание съпътстваха траурната процесия в норвежката столица, където представители на кралски особи, държавни глави и над 200 000 граждани се събраха, за да си кажат последно „сбогом“ с монарха, прекарал 35 години на престола, пише ВВС.

Norway to bid final farewell to King Harald V with funeral attended by royalty and dignitaries https://t.co/149LhTvwJ7 pic.twitter.com/hTAAFiJ5ID — New York Post (@nypost) September 9, 2026

Още от ранните сутрешни часове в центъра на града се събраха над 200 000 души, за да заемат места покрай 1,5-километровото трасе на траурната процесия. Заради извънредните мерки за сигурност движението за автомобили, велосипеди и тротинетки бе напълно блокирано, а над 1900 войници от трите рода войски заеха позиции, докато националните знамена се развяваха наполовина. За десетките хиляди, които не успяха да се доближат до кортежа, из целия град бяха поставени гигантски екрани, излъчващи събитието на живо.

State leaders from around the world are in Norway to attend the funeral procession for King Harald V.



Video via NRK. pic.twitter.com/9lCmtYlgOA — Joakim 🌹🇳🇴🇪🇺 (@joakial_) September 9, 2026

Денят бе белязан и от спомена за емоционалното обръщение на новия монарх - крал Хокон VIII, направи трогателна равносметка за баща си. Той го описа като „изключително топъл и духовит дядо“ и „любящ съпруг“, който винаги е напомнял на семейството си, че всеки трябва да следва своя собствен път и да остане верен на себе си.

Траурното шествие започна от Кралския дворец, откъдето ковчегът на Харалд V, покрит с червено церемониално платно, бе изнесен върху оръдеен лафет, теглен от военен автомобил и съпровождан от кралската гвардия. Непосредствено зад ковчега пеша вървяха новият крал Хокон VIII, децата му – престолонаследничката Ингрид Александра и принц Свере Магнус, както и сестра му принцеса Метe-Луиз. Вдовицата на монарха, кралица Соня, и нейната снаха кралица Мете-Марит следваха процесията с автомобил, като присъствието на Мете-Марит бе посрещнато с особено внимание след скорошната ѝ успешна белодробна трансплантация.

Процесията събра на едно място забележителен брой световни лидери и кралски особи. Принцът на Уелс, Уилям, пристигна в Осло, за да представи баща си крал Чарлз III, придружаван от принцеса Ан. В шествието пеша рамо до рамо вървяха украинският президент Володимир Зеленски, кралят на Йордания Абдула II и германският президент Франк-Валтер Щайнмайер. Сред високопоставените гости бяха още монарси и държавни глави от Швеция, Дания, Нидерландия, Белгия, Испания, Монако и редица други страни, много от които пътуваха заедно с организиран траурен транспорт от летището до центъра на столицата.

Маршрутът на процесията премина през ключови исторически пунктове, за да достигне до катедралата в Осло - същото място, където през далечната 1968 г. Харалд се венчава за кралица Соня, чупейки тогавашните традиции, за да се ожени за момиче от народа. В момента, в който ковчегът пристигна пред катедралата, цяла Норвегия притихна в едноминутно мълчание, белязано от три последователни удара на камбаните.

Foreign Royalty and Heads of State joined the Norwegian Royal Family for the Funeral Procession of King Harald V of Norway from the Royal Palace of Oslo to Oslo Cathedral! https://t.co/OpQkbEMmeV — The Royal Watcher (@saadsalman719) September 9, 2026

Заупокойната служба бе отслужена от водещия епископ на Норвежката църква Олав Фюксе Твейт и епископа на Осло Сунива Гилвер, а музикалната програма бе поверена на катедралния хор. Службата включваше възпоменателни речи от председателя на норвежкия парламент и министър-председателя, както и междурелигиозна церемония с палене на свещи.

Крал Харалд V ще бъде запомнен като истински „крал на народа“ - земен, реформатор и обединител в най-трудните моменти за страната. Въпреки че през последните години семейството премина през сериозни изпитания и лични кризи - включително съдебните проблеми на Мариус Борг Хьойби (син на кралица Мете-Марит) и последвалия спад в обществената подкрепа за институцията - днес Норвегия се обедини в скръбта си.

След края на църковната ceremony, ковчегът с тялото на монарха бе пренесен в кралския мавзолей в средновековната крепост „Акерсхус“, където Харалд V бе положен до своите предци, за да намери своя вечен спокойствие.