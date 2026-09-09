Злато, диаманти и прозрачен тоалет: Бионсе отпразнува 45-ия си рожден ден в Лондон

Б ионсе отпразнува 45-ия си рожден ден така, както само тя умее: с пайети, мъниста и - разбира се - диаманти.

Музикалната звезда бе забелязана отвъд Океана на неделно парти в Лондон заедно с майка си Тина Ноулс и съпруга си Джей-Зи, облечена в златисто-бронзов тоалет, който направи сериозно впечатление, пише Page Six.

За събитието в Harry's Bar Бионсе избра мини пола Roberto Cavalli на стойност 2395 долара – украсена с мъниста и ресни – и съответстващ топ за 2995 долара, изработен от прозрачен шифон с детайли от кадифе.

Beyoncé glitters in gold, diamonds and sequins for 45th birthday celebration https://t.co/xThzJAEeAM pic.twitter.com/aLVC9ZgTtv — New York Post (@nypost) September 8, 2026

В ръката си тя носеше златна чанта Jimmy Choo за 8495 долара, която подхождаше на металическия ѝ златист маникюр.

За допълнителен разкош певицата добави обеци на бижутера Глен Спиро. Проектирани във формата на рибена кост, те са изработени от спесартинови гранати, както и от жълти, оранжеви и бели диаманти.

Why borrow when Beyoncé can raid her own jewelry box? 👑 She celebrated her birthday in London wearing her own Glenn Spiro “Fishbone” chandelier ear clips, set with natural spessartite garnets and yellow, orange and white diamonds. 💎 #beyhive pic.twitter.com/FayJE6WAv0 — Who Wore What Jewels (@wwwjewelsdaily) September 8, 2026

Рожденичката завърши визията си с червени слънчеви очила Jimmy Choo на стойност 505 долара.

Джей-Зи заложи на по-небрежно каки яке и съответстващ панталон, но се съобрази с металическата тема на вечерта, носейки златна бутилка от шампанското си „Ace of Spades“ като предпочитан аксесоар.

В петък, когато бе самият рожден ден на Бионсе, рапърът изнесе първия си от двата си концерта на стадион „Тотнъм Хотспър“. По време на шоуто той спря изпълнението си, за да поведе публиката в песен за рождения ден, придружена от грандиозни фойерверки.