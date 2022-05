Новата собственичка на фермата, вдъхновила "Заклинанието": Нямам търпение да преживея неща

Ф ермата в Роуд Айлънд, вдъхновила филма на ужасите "Заклинанието" от 2013 г., е била продадена за над 1,5 милиона долара на купувач от Бостън, предаде Асошиейтед прес.

Къщата от 18 век в Бърилвил е продадена за 1,525 милиона долара, значително над обявената цена от 1,2 милиона долара.

