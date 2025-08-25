Хелън Мирън за смяната на името ѝ : „Един ден бях Миронов, на следващия – Мирън“

Х елън Мирън си спомня решението на баща си да промени фамилията на семейството, когато тя е била малко момиче.

„Един ден бях Миронов, а на следващия – Мирън“, казва днес 80-годишната актриса пред People.

Баща ѝ, Василий Миронов, роден в Русия и преместил се в Англия още като дете, решил да смени фамилията, за да се впише по-лесно в британското общество, разказва актрисата, която е едно от трите деца на Василий и съпругата му Катлийн, англичанка по произход.

Helen Mirren Reflects on Her Dad Changing the Family's Russian Last Name to ‘Assimilate’ in England (Exclusive) https://t.co/OvfTTMBkEF — People (@people) August 24, 2025

„Причината беше проста – искаше да се асимилира“, споделя звездата от Thursday Murder Club.

„Днес Великобритания е много по-мултикултурна, но тогава, когато растях, страната беше доста еднообразна и чуждите имена бяха рядкост.“

В мемоарите си от 2011 г. In the Frame: My Life in Words and Pictures Мирън описва баща си като „млад наследник на известно руско семейство“.

Нейният дядо, Пьотор Василий Миронов, е бил офицер в руската армия в началото на XX век, по времето на царската власт. След участие в Руско-японската война той се издигнал в йерархията и известно време семейството живяло в Англия като „почетни гости на британското правителство“, настанени в луксозните апартаменти на руското посолство, пише актрисата.

Всичко се променя след болшевишката революция през 1917 г., която слага край на царската династия Романови. Миронови остават блокирани в Англия.

„Дядо ми изгуби родината, името и имението си Курянов – 6070 декара земя“, е цитирана Мирън в статия в The New Yorker от 2006 г.

Останал без средства, Пьотор работил като таксиметров шофьор – съдба, която предопределя и живота на сина му, бащата на Хелън.

Въпреки че прекарва по-голямата част от живота си в Англия, Василий така и не се чувствал истински приет. „Като емигрант със странно име, винаги се е усещал като чужденец в една толкова хомогенна страна“, пише актрисата. Именно това го подтиква да замени фамилията Миронов с по-звучащото по британски „Мирън“, което звучи почти шотландско.

За самата Хелън промяната не оставя дълбоки следи:

„Честно казано, не си спомням много от онова време“, признава тя.