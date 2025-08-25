Мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа в района на Владая

М ъж е с опасност за живота след тежка катастрофа в района на Владая, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Сигналът за инцидента е получен в 7:45 ч. в понеделник сутрин.

От СДВР допълниха, че в катастрофата са участвали три автомобила.

От Центъра за Спешна медицинска помощ в София информираха, че в катастрофата има трима пострадали. Двама от тях са транспортирани към Военномедицинската академия, а един – в "Пирогов", той е с черепно-мозъчна травма и за живота му има опасност.