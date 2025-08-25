България

Мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа в района на Владая

Сигналът за инцидента е получен в 7:45 ч. в понеделник сутрин

25 август 2025, 11:35
Мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа в района на Владая
Източник: БТА

М ъж е с опасност за живота след тежка катастрофа в района на Владая, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Сигналът за инцидента е получен в 7:45 ч. в понеделник сутрин. 

Пиян шофьор предизвика тежка катастрофа с жертва и петима ранени край Севлиево

От СДВР допълниха, че в катастрофата са участвали три автомобила. 

От Центъра за Спешна медицинска помощ в София информираха, че в катастрофата има трима пострадали. Двама от тях са транспортирани към Военномедицинската академия, а един – в "Пирогов", той е с черепно-мозъчна травма и за живота му има опасност. 

Източник: Марин Колев, БТА    
катастрофа владая
<p>Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра</p>
Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

Преди 2 часа
<p>25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен</p>
25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

Преди 6 часа
<p>„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия</p>
„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия

Преди 2 часа
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

Преди 6 часа

