Гуцанов на проверка срещу сивата икономика: Редица нарушения от началото на летния туристически сезон

Това, което ме притеснява, е че в цялата страна хората без трудови договори са 2 300, каза министърът

22 август 2025, 13:16
Гуцанов на проверка срещу сивата икономика: Редица нарушения от началото на летния туристически сезон
Източник: БТА

С амо в областта на туризма са направени над 4 000 проверки от началото на летния туристически сезон. Нарушенията са 19 000. Това обяви пред журналисти в курортния комплекс Слънчев бряг министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

Заедно с директора на инспекцията по труда в Бургас Павлин Васков той се включи в поредна проверка за спазване на трудовото законодателство. 

“Това, което ме притеснява, е че в цялата страна хората без трудови договори са 2 300", каза министърът.

Една четвърт от тях работят в областта на хотелиерството и ресторантьорството .

"Това показва, че този сектор се оказва изключително рисков. Над 20 на сто от икономиката ни е в сивия сектор. От друга страна, не достигат пари за пенсии, за майчински, не достигат пари за младите хора. Как да стигнат, след като близо една четвърт от бизнеса работи в сивия сектор", добави министърът. 

В проверката на хотелски комплекс в Слънчев бряг, на която присъства и Борислав Гуцанов, сериозни нарушения не бяха установени. 

“Проверени са над 40 човека. Има служители, които са непълнолетни, но всички имат разрешения от родителите си за работа. Няма фрапиращи нарушения. Дано всички хотели са така“, коментира Гуцанов.

Източник: Кореспондент на БТА в Бургас Станимир Димитров    
<p>БНБ ще има право да издава колекционерски евромонети&nbsp;</p>

БНБ ще има право да издава колекционерски евромонети след присъединяването към еврозоната

България Преди 3 минути

Българската народна банка обявява анонимни конкурси за изработване на художествени проекти на четири монети

Хавъркрафт на руските военноморски сили по време на учение в Балтийско море

Русия с учения за защита срещу "подводни саботьори" в Балтийско море

Свят Преди 27 минути

Това съобщи руското Министерство на отбраната

Прокуратурата в Пловдив проверява сигнал за изоставени мъртви животни

Прокуратурата в Пловдив проверява сигнал за изоставени мъртви животни

България Преди 1 час

Възложено е на БАБХ да извърши незабавно изследвания на мястото и да се установи има ли риск за живота и здравето на хората

<p>Голям пожар в склад&nbsp;в Пловдив (СНИМКИ)</p>

Голям пожар в склад за обувки в Пловдив (СНИМКИ)

България Преди 1 час

Засегната площ е около 300 кв.м

<p>Нощните видения: какво крият най-честите ни сънища</p>

Нощните видения: какво крият най-честите ни сънища

Любопитно Преди 1 час

Средностатистическият човек има между три и пет сънища на нощ

Снимката е илюстративна

Арестуваха българин край Рим, скрил дрога в сватбени рокли

България Преди 1 час

Общото количество на конфискуваната дрога надвишава 81 кг и според разследващите тя е имала потенциал да донесе над 450 хил. евро печалба на престъпните мрежи

Тийнейджър, причинил катастрофа с две загинали деца, отива на съд

Тийнейджър, причинил катастрофа с две загинали деца, отива на съд

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал на 15 юни 2023 година

Издирван с червена бюлетина пострада тежко с тротинетка и избяга от болницата

Издирван с червена бюлетина пострада тежко с тротинетка и избяга от болницата

България Преди 2 часа

Мъжът е бил в тежко състояние, с много наранявания и опасност за живота

Снимката е илюстративна

Две жени се удавиха в Черно море, едната чуждестранна туристка

България Преди 2 часа

Единият трагичен случай се е разиграл на южния плаж на Поморие, а другият край Ахтопол

<p>Почина Васил Кожухаров - емблематичният глас от десетки филми</p>

Почина Васил Кожухаров - емблематичният глас от десетки филми и дублажи

България Преди 2 часа

Новината съобщи актрисата Милена Живкова

Звездите разкриват: Мъжете от тези зодии са най-надеждни за връзка

Звездите разкриват: Мъжете от тези зодии са най-надеждни за връзка

Любопитно Преди 3 часа

Астролозите разкриват кои зодиакални знаци са създадени да бъдат най-сигурната опора в любовта

<p>Розовият кошмар на Кремъл: Украйна разкри най-мощната си ракета</p>

Politico: Украйна разкри най-мощната си ракета - Flamingo FP-5

Свят Преди 3 часа

„Flamingo е може би най-силната гаранция за сигурността на Украйна“

Почина багеристът от "Арсенал", получил изгаряния след инцидент в Казанлък

Почина багеристът от "Арсенал", получил изгаряния след инцидент в Казанлък

България Преди 3 часа

Въпреки двудневните усилия на лекарите от Клиниката по изгаряния към УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив, където работникът беше транспортиран, мъжът е загубил битката за живота си

Катастрофа затрудни движението на "Тракия" в посока Бургас

Катастрофа затрудни движението на "Тракия" в посока Бургас

България Преди 4 часа

Малко преди обяд от АПИ информираха, че движението е възстановено

Lil Nas X

Арестуваха Lil Nas X след сблъсък с полицията, танцувал по бельо на улицата

Любопитно Преди 4 часа

Награждаваният рапър е откаран в болница за лечение на евентуално предозиране

Оперираха 18-годишното момиче, пострадало при катастрофата между кола и автобус в София

Оперираха 18-годишното момиче, пострадало при катастрофата между кола и автобус в София

България Преди 4 часа

То е настанено в неврореанимацията на университетската болница „Пирогов“ на апартна вентилация

