The Guardian: Aз съм ловец на измами, но самата аз бях измамена

Полицията ме посъветва да променя всичко — имейл адреси, телефонни номера, дори адреса и името ми

22 август 2025, 13:52
The Guardian: Aз съм ловец на измами, но самата аз бях измамена
Източник: iStock

Джули-Ан Кърнс е ловец на измами и въпреки това самата тя става жертва.Тя описва преживяването си за The Guardian.

Аз съм на 48 години, което означава, че израснах без компютър. Не използвах интернет до началото на 20-те си години, но щом го направих, бързо се пристрастих, използвайки го, за да поддържам връзка с приятели. С времето интернет се промени, но винаги се опитвах да съм на върха на новите социални платформи, за да споделям живота си с близките си. 

През 2021 г. животът ми се обърна. Лекарите откриха промени в гените ми и в крайна сметка преминах през превантивна двойна мастектомия и ми бяха премахнати яйчниците. Стресът доведе до разпадане на дългосрочната ми връзка. Въпреки всичко се опитвах да остана позитивна и споделях живота си онлайн, за да се свържа с хора, преминаващи през подобно преживяване.

До ноември 2022 г. бях натрупала значителен брой последователи, когато получих съобщение във Facebook от мъж на име Андрю. Той твърдеше, че е армейски медик, базиран в Афганистан, и беше трогнат от историята ми — съпругата му наскоро била починала. Чатихме седмици наред, споделяйки си един на друг, и започнах да се чувствам близо до него. Един ден той ми написа, че интернетът му скоро ще бъде прекъснат, и ме помоли да му изпратя няколко ваучери с пари.

Веднага усетих, че нещо не е наред, и прекратих контакт. Когато публикувах за случилото се, осъзнах, че това е често срещана романтична измама, известна като „свързване чрез травма“ — измамник използва чужда травма, за да създаде емоционална връзка и да изкара пари.

След това получих десетки съобщения от хора, споделящи своите истории. Бях шокирана и съкрушена за тях. Работех на пълен работен ден като здравен работник в NHS, но извън работа прекарвах часове в проследяване на измамници и публикувах историите им, за да предупредя другите чрез акаунта ми в TikTok, @staysafewithmjules.

Една жена се влюбила във „войник“ и му изпратила хиляди лири, но усещала, че нещо не е наред. Оказа се, че измамникът е използвал самоличността на истински американски войник, загинал при катастрофа. Тя беше съкрушена. Имаше десетки подобни случаи.

С нарастването на последователите ми до над 10 000, започнах и аз да ставам мишена на измамници. Започнах да ги подвеждам до момента, в който искаха пари и изпращаха банковите си данни — тогава можех да докладвам сметките им на полицията.

Все пак, въпреки опита ми, и аз станах жертва. Миналата година получих писмо от HMRC за годишната данъчна отстъпка. В него се посочваше, че са добавили допълнителна сигурност към акаунта ми и трябва да изпратя копие от паспорта и шофьорската си книжка, за да потвърдя самоличността си. Писмото изглеждаше идентично с тези, които винаги съм получавал, и аз изпратих документите.

Няколко дни по-късно се усъмних и се обадих на HMRC. За мой ужас ми казаха, че вече съм поискала £2000 от акаунта си. Разследвайки случая, разкриха, че някой е открил фалшив бизнес на мое име, вероятно използван за пране на пари.

Полицията помогна за затварянето на фалшивия бизнес, но разследванията показаха, че личните ми данни се продават в тъмната мрежа. Подадени са десетки молби за заем от мое име, повечето са отхвърлени, но кредитният ми рейтинг пострада сериозно. След това получих писмо от адвокат, който твърдеше, че трябва да платя заем от £16 000, взет от мое име. Чувствах се ужасно.

За щастие заемът беше отписан, защото можех да докажа измамата. Полицията ме посъветва да променя всичко — имейл адреси, телефонни номера, дори адреса и името ми. 

Първоначално се колебаех дали да споделя историята си — хората често обвиняват жертвите и казват, че „никога не биха се влюбили така“. Но това може да се случи на всеки. Радвам се, че споделих, защото може да помогне на някой друг да избегне същото.

И въпреки че знам, че ще продължа да бъда мишена за измамници, няма да спра да управлявам страниците си в социалните медии и да преследвам измамници — опитът ми доказва колко е важно.

Източник: The Guardian    
