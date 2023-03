Истинско кинозабавление: „Dungeons & Dragons: Разбойническа чест“

Н ай-новият филм по кината у нас, „Dungeons & Dragons: Разбойническа чест“, има налице всички предпоставки да бъде просто корпоративен грабеж на пари от вече изградена фенбаза. Лентата е базирана на една от най-популярните настолни/бордови игри в историята на планетата и няколко различни поколения играчи от години очакват качествена филмова адаптация.

Оттам нататък всичко необходимо, за да бъдат взети парите на тези милиони потенциални зрители, са просто лъскави средновековни брони, добре реализирани визуални ефекти и схватки с мечове. „Разбойническа чест“ съдържа всичко това, но не се ограничава дотам. Лентата има прекрасен сценарий с пълнокръвни персонажи, много хумор, динамика и неподправен, заразителен приключенски дух.

Именно този дух липсва в толкова филми, които се опитват да копират примера на класики от жанра като поредицата „Индиана Джоунс“ или „Карибски пирати“. Той се постига не само с експлозивно, зрелищно действие, но и с автентични личности, движещи това действие напред. Те, при все наличието на амулети, скрижали и скъпоценности в сюжета, са и най-голямото богатство в „Разбойническа чест“.

Всеки от персонажите има ефикасно разказана предистория с трагичен елемент, който автоматично им придава емоционална уязвимост, доближава ги до зрителя, позволява му да се идентифицира с тях. В някои случаи предисторията има и хумористичен елемент, както е случаят с героинята на Мишел Родригес в лентата, а в други си е съкрушителна, емоционална и постепенно развита в хода на действието, какъвто пък е случаят с персонажа на Крис Пайн.

Протагонистите във филма са група и страхотната динамика и химия помежду им е искрата, която дава на сценария специалното му качество. Актьорите в отделните роли вършат работата си отлично, комичният усет на всеки от тях е безпогрешен и лентата разсмива често. Но конкретно Пайн допринася с много повече от това. Той е звездата в центъра на всичко и без неговото магнетично, перфектно модулирано присъствие, всичко би се разпаднало.

Режисьорите и сценаристи Джонатан Голдстийн и Джон Франсис Дейли наскоро разказаха в интервю как Пайн в нито един момент не се е страхувал да вкарва персонажа си в унизителни екранни ситуации и как дори те са го насърчавали все пак да отиграва дадени сцени като екшън герой. За всеки, запознат с филмографията на популярния актьор, това не е учудващо.

Ако мога да използвам традиционен израз именно от геймърския жаргон, Пайн е превъртял играта – не „Dungeons & Dragons“, а играта, която е актьорската професия. Той е играл класически главни герои, злодеи, колоритни поддържащи персонажи, участвал е в мюзикъли, драми, екшъни, научна фантастика, независими продукции, носил е на гърба си и култовата поредица „Стар Трек“ през една цяла трилогия в амплоато на капитан Кърк.

От всички красиви, мъжествени типове на име Крис, които виждаме по филмови постери постоянно от вече 10 години, Пайн несъмнено е най-добрият актьор и е очевидно наясно какво конституира един интересен протагонист. А то не включва неуязвимост, често позиране без тениска или клиширани фрази, а именно човек, който не се страхува да се провали въпреки потенциала да направи именно това и да бъде поставен в унизителна ситуация.

Именно това е и водещата характеристика на персонажа му в „Разбойническа чест“, заради която е лидер на групата от положителни герои във филма. Но и отличните поддържащи актьори си свършват работата, за да изведат лентата на още по-високо ниво. София Лилис, Джъстис Смит, Мишел Родригес и Реге-Жан Пейдж са чудесни спомагателни протагонисти, а легендата Хю Грант и перфектно гримираната, подобаващо експресивна Дейзи Хед в амплоато на вещица са превъзходни злодеи.

